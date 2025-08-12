Phá đảo phong cách streetwear, khẳng định cá tính riêng

Streetwear không đặt ra giới hạn, đó là thế giới nơi bạn được phép phá cách, thử nghiệm. Mỗi set đồ bạn chọn không chỉ là sự phối hợp quần áo, mà còn là câu chuyện về phong cách không ngại khác biệt.
Phong cách streetwear từ chiếc quần thụng
Với kiểu dáng rộng rãi, quần thụng giúp người mặc dễ dàng vận động mà vẫn toát lên nét cá tính của thời trang đường phố. Quần jeans thụng phối cùng áo crop top bó sát vừa khoe được đường cong cơ thể mềm mại lại tạo ra sự tương phản hình thể thú vị.
Thiết kế này khi được phối cùng giày sneakers và túi đeo vai, sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cho những buổi đi chơi.
Áo thun in hình
Những hình ảnh in ấn đậm màu sắc nghệ thuật, đều biến chiếc áo đơn giản thành điểm nhấn phong cách. Chiếc áo tông màu ghi xám wash với hình in độc đáo phối cùng quần túi hộp dáng rộng, vừa cá tính lại nổi bật. Màu sắc tương phản của bộ trang phục kích thích thị giác, kết hợp cùng các phụ kiện như mũ lưỡi trai và túi xách giúp bạn tự tin sải bước.
Áo khoác denim
Không thể bàn cãi, áo khoác denim là một trong những món đồ “trường tồn” của thời trang đường phố, vừa mang lại sự trẻ trung vừa thêm phần bụi bặm.
Với phong cách này, có thể tận dụng những phụ kiện như mũ lưỡi trai, túi canvas đeo chéo để tạo điểm nhấn cho bộ trang phục, thích hợp cho những buổi đi chơi hay dã ngoại ngoài trời.
Quần jeans lửng
Quần jeans lửng với chiều dài ngang bắp chân mang chút hơi hướng retro, nhưng khi kết hợp khéo léo lại trở thành điểm nhấn thời trang hiện đại.
Vào những ngày thời tiết se lạnh, có thể phối quần jeans lửng cạp trễ với áo hoodie zip, điểm nhấn là chiếc thắt lưng bản to cá tính.