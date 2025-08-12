Phá đảo phong cách streetwear, khẳng định cá tính riêng

Streetwear không đặt ra giới hạn, đó là thế giới nơi bạn được phép phá cách, thử nghiệm. Mỗi set đồ bạn chọn không chỉ là sự phối hợp quần áo, mà còn là câu chuyện về phong cách không ngại khác biệt.

Phong cách streetwear từ chiếc quần thụng

Quần thụng là món đồ lý tưởng cho những cô gái yêu thích sự thoải mái và phóng khoáng ẢNH: @MAYDENIMSTORE

Với kiểu dáng rộng rãi, quần thụng giúp người mặc dễ dàng vận động mà vẫn toát lên nét cá tính của thời trang đường phố. Quần jeans thụng phối cùng áo crop top bó sát vừa khoe được đường cong cơ thể mềm mại lại tạo ra sự tương phản hình thể thú vị.

Mang hơi hướng thời trang Hàn Quốc với sự kết hợp của quần thụng và áo sơ mi dáng gile, vừa lịch sự, nhã nhặn nhưng vẫn thể hiện được cá tính riêng ẢNH: @MAY.91STUDIO

Thiết kế này khi được phối cùng giày sneakers và túi đeo vai, sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cho những buổi đi chơi.

Áo thun in hình

Áo thun dáng rộng in hình graphic có thể coi là biểu tượng của phong cách thời trang đường phố, vừa năng động lại thể hiện được cá tính của người mặc ẢNH: @SET_SHOPPP

Những hình ảnh in ấn đậm màu sắc nghệ thuật, đều biến chiếc áo đơn giản thành điểm nhấn phong cách. Chiếc áo tông màu ghi xám wash với hình in độc đáo phối cùng quần túi hộp dáng rộng, vừa cá tính lại nổi bật. Màu sắc tương phản của bộ trang phục kích thích thị giác, kết hợp cùng các phụ kiện như mũ lưỡi trai và túi xách giúp bạn tự tin sải bước.

Năng động với áo thun in hình phong cách grunge của thập niên 90 phối cùng quần jeans lửng và bốt cổ thấp tạo nên sự kết hợp thú vị đầy bất ngờ ẢNH: @MC21.STUDIOS

Áo khoác denim

Không thể bàn cãi, áo khoác denim là một trong những món đồ “trường tồn” của thời trang đường phố, vừa mang lại sự trẻ trung vừa thêm phần bụi bặm.

Áo khoác denim dáng rộng phối cùng áo thun trơn là “cặp đôi” kinh điển của streetwear. Kết hợp cùng quần shorts và giày thể thao đem đến một vẻ ngoài hoàn chỉnh đậm chất riêng, đơn giản nhưng không hề nhàm chán ẢNH: @SORROW.SORROW21

Đổi gió với áo khoác denim không tay, phối với áo thun và quần jogger, đem đến vẻ ngoài phá cách và có dấu ấn riêng ẢNH: @SARAM.CLOTHINGG

Với phong cách này, có thể tận dụng những phụ kiện như mũ lưỡi trai, túi canvas đeo chéo để tạo điểm nhấn cho bộ trang phục, thích hợp cho những buổi đi chơi hay dã ngoại ngoài trời.

Quần jeans lửng

Quần jeans lửng với chiều dài ngang bắp chân mang chút hơi hướng retro, nhưng khi kết hợp khéo léo lại trở thành điểm nhấn thời trang hiện đại.

Với phong cách streetwear, quần jeans lửng với những vết rách táo bạo, phối cùng sơ mi dáng rộng và túi xách da bản to mang đến vẻ ngoài có phần bụi bặm nhưng vẫn có sức hút riêng ẢNH: @__KRIXIMMI

Phối cùng bốt cổ thấp và lưỡi trai, phù hợp cho những buổi dạo phố hay chụp ảnh ngoài trời ẢNH: @__KRIXIMMI

Vào những ngày thời tiết se lạnh, có thể phối quần jeans lửng cạp trễ với áo hoodie zip, điểm nhấn là chiếc thắt lưng bản to cá tính.