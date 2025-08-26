Phá vỡ giới hạn, chinh phục mọi phong cách với đầm dự tiệc trắng, đen

Tự tin và yêu bản thân chính là "vũ khí" bí mật của mỗi cô gái để có thể tỏa sáng, mặc đẹp và tận hưởng những khoảnh khắc dự tiệc đáng nhớ. Đầm dự tiệc trắng đen là lựa chọn luôn nằm trong top đầu vì đây chính là những gam màu không mùa, là sự kết hợp của phong cách cổ điển và hiện đại.

Bản phối thông minh, hài hòa trên sắc đen bí ẩn và quyến rũ. Áo vest cách điệu chất vải bóng bẩy sang trọng có phom dáng hoàn hảo phối chân váy maxi lấp lánh phản chiếu ánh sáng. Trang phục được tạo điểm nhấn bằng dây hoa thắt quanh eo ẢNH: MADELYN

Tỏa sáng theo cách riêng cùng những mẫu đầm dự tiệc gam màu đen, trắng

Không quá khó để nàng nhận thấy rằng trắng đen luôn là sắc màu của trang phục dự tiệc, trang phục sự kiện được chọn lựa mặc nhiều nhất. Ngoài cảm nhận về sự trang trọng và quý phái vốn có của màu sắc, các chất liệu làm nên các bộ váy áo dự tiệc đều được tuyển chọn kỹ lưỡng, do vậy càng góp phần tăng thêm hiệu ứng thẩm mỹ, tôn đẳng cấp mặc đẹp của quý cô.

Không gói gọn bản thân trong những giới hạn vô hình như đầm tiệc phải là thiết kế liền thân, tà váy dài chấm gót..., nàng có thể phá bỏ những định kiến này bằng những bản phối tuyệt đẹp chỉ với hai sắc màu cổ điển.

Các mẫu đầm liền thân mang đến lựa chọn dễ dàng hơn cho người mặc vì tính liền mạch, các gợi ý kết hợp cũng đơn giản hơn set đồ nhiều món. Tuy nhiên, các bản phối áo và chân váy/quần ống rộng thường khắc họa rõ nét cá tính riêng của quý cô. Chúng còn được yêu thích nhiều hơn bởi cô nàng yêu thích sự năng động và linh hoạt.

Sự kết hợp của hai sắc trắng đen luôn ẩn chứa "phép màu" kỳ diệu. Đó là hình ảnh quý cô cao sang, kiều diễm nhưng vẫn thật gần gũi và thân thiện. Các chi tiết như dây vải, giày, túi hay trang sức góp phần không nhỏ trong việc hoàn thiện hình ảnh dự tiệc cho nàng ẢNH: CALIE

Vừa mềm mại vừa mạnh mẽ, vừa sắc sảo lại tràn đầy nét nữ tính cuốn hút với thiết kế đầm tiệc cúp ngực màu trắng bèo nhún viền đen ấn tượng ẢNH: CHAU

Hãy để kết cấu của chất liệu, cấu trúc của trang phục "nói" thay cho ngôn ngữ thông thường. Chiếc váy mang sắc đen tuyền không hề nhàm chán mà thu hút bởi sự đặc sắc đan xen giữa kỹ thuật thủ công và hiệu ứng tạo chiều sâu thị giác ẢNH: CHAU

Vẻ đẹp nhẹ nhàng của sắc trắng luôn khiến người ngắm nhìn phải ngẩn ngơ xao xuyến. Mùa thu đông 2025, các thiết kế xếp lớp, phối nhiều lớp vải mỏng nhẹ tạo nên cảm hứng lãng mạn và tôn dáng tuyệt vời ẢNH: CHAU

Đừng bao giờ đánh giá thấp các bản phối trắng đen, đặc biệt khi chúng được nhà mốt đặt để vào vô số những dụng ý nhằm đạt hiệu ứng về thẩm mỹ, thị giác và cảm nhận mãn nhãn từ chính người mặc ẢNH: CHAU

Váy cổ vuông tối giản có điểm nhấn là chi tiết thêu và đính ngọc trai trên thân trước. Hãy chuẩn bị thêm khăn choàng hoặc áo khoác nếu nàng dự định diện chiếc váy này cho buổi tiệc tối vào mùa thu ẢNH: ELISE

Sự thú vị của chất liệu thổi làn gió mới vào các bản phối đơn sắc dành cho nàng. Mặc dự tiệc, dự sự kiện, tham gia các hội nghị, buổi họp... đều có thể thích ứng và tùy chỉnh thêm cho phù hợp ẢNH: ELISE

Hai sắc trắng đen không hề đối lập mà là sự bổ khuyết cho nhau. Quý cô có thể diện cả đầm tiệc màu đen lẫn màu trắng dựa theo tính chất của sự kiện và cảm hứng thời trang theo mùa, theo ngày ẢNH: ELISE



