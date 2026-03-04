Phối áo khoác và quần jeans đúng gu sành điệu

Áo khoác blazer, áo khoác da, áo tweed... nằm trong số các mẫu áo nên phối cùng quần jeans. Để mặc đẹp hơn trong mùa mốt năm nay, nàng hãy cập nhật các công thức phối đồ đề cao nét riêng mang tính cá nhân, sự nữ tính và đa năng của từng bản phối.
Bộ đôi quần jeans và áo khoác da
"Cặp đôi vàng" làm nên cá tính cho phong cách đường phố chính là quần jeans và áo khoác da. Các thiết kế áo da dáng ngắn mang lại sự khỏe khoắn, trẻ trung cho bản phối cùng denim. Để trở thành cô nàng sành điệu, nàng nhất định không nên bỏ qua các bản phối chất lượng này.
Áo khoác blazer
Đừng quên blazer - chiếc áo khoác công sở thanh lịch hay áo khoác đường phố phóng khoáng khi diện với quần jeans. Khi tiết trời se lạnh, quý cô chọn blazer chất vải dạ, tweed, kaki... dày và ấm áp. Khi lên đồ cho những ngày nắng ráo, blazer may đo chất vải nhẹ, mát như linen hay vải dệt thô trở thành lựa chọn hoàn hảo. Nàng có thể chọn blazer, dây lưng, túi và giày có tông màu đồng điệu để hoàn thiện hình ảnh tone sur tone cho bản phối.
Áo len cardigan và quần denim
Thiết kế len sợi dệt kim là đại diện cho nét nữ tính, sự lãng mạn mang màu sắc retro của thời trang. Áo cardgian mặc cùng quần denim đem đến hình ảnh hài hòa của sự thoải mái, nhẹ nhàng mà vẫn có nét cá tính riêng. Cardigan đơn sắc tối giản, áo len phối cổ tạo hình ảnh sang xịn, kiều diễm có thể kết hợp thêm nhiều lớp trang phục khác khi diện cùng quần jeans.
Quần jeans và áo tweed
Áo tweed và quần jeans là sự kết hợp của sang trọng và đời thường, nét cổ điển và thời trang đương đại. Áo tweed dáng ngắn đem đến vẻ ngoài trẻ trung và năng động còn các thiết kế dáng dài, áo tweed phối cổ blazer tạo hình ảnh chỉn chu, chuyên nghiệp nơi văn phòng, công sở...