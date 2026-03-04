Phối áo khoác và quần jeans đúng gu sành điệu

Áo khoác blazer, áo khoác da, áo tweed... nằm trong số các mẫu áo nên phối cùng quần jeans. Để mặc đẹp hơn trong mùa mốt năm nay, nàng hãy cập nhật các công thức phối đồ đề cao nét riêng mang tính cá nhân, sự nữ tính và đa năng của từng bản phối.

Cổ điển nhưng vẫn phảng phất nét hiện đại qua bản phối quần jeans màu xanh sáng và áo khoác da màu đỏ rượu. Áo phông và tất trắng, loafer và túi da màu đen trở thành bức phông nền hoàn hảo cho cá tính street wear của nàng ẢNH: MING CHENG

Bộ đôi quần jeans và áo khoác da

"Cặp đôi vàng" làm nên cá tính cho phong cách đường phố chính là quần jeans và áo khoác da. Các thiết kế áo da dáng ngắn mang lại sự khỏe khoắn, trẻ trung cho bản phối cùng denim. Để trở thành cô nàng sành điệu, nàng nhất định không nên bỏ qua các bản phối chất lượng này.

Blazer da lộn màu be phối cùng quần jeans xanh đậm, túi màu cam đất và giày màu rượu vang đậm đồng điệu cùng áo cổ cao ẢNH: @KIMMY_KIMBERLEY

Áo khoác blazer

Đừng quên blazer - chiếc áo khoác công sở thanh lịch hay áo khoác đường phố phóng khoáng khi diện với quần jeans. Khi tiết trời se lạnh, quý cô chọn blazer chất vải dạ, tweed, kaki... dày và ấm áp. Khi lên đồ cho những ngày nắng ráo, blazer may đo chất vải nhẹ, mát như linen hay vải dệt thô trở thành lựa chọn hoàn hảo. Nàng có thể chọn blazer, dây lưng, túi và giày có tông màu đồng điệu để hoàn thiện hình ảnh tone sur tone cho bản phối.

Áo khoác lót lông phối quần denim vừa ấm áp vừa thoải mái, cho nàng thỏa sức dạo chơi dưới tiết trời lạnh ẢNH: MING CHENG

Cardigan màu hồng đào mềm xốp nhẹ nhàng phối cùng quần jeans xanh đậm tôn dáng và được hoàn thiện với loafer da lộn cùng túi đeo vai ẢNH: MING CHENG

Áo len cardigan và quần denim

Thiết kế len sợi dệt kim là đại diện cho nét nữ tính, sự lãng mạn mang màu sắc retro của thời trang. Áo cardgian mặc cùng quần denim đem đến hình ảnh hài hòa của sự thoải mái, nhẹ nhàng mà vẫn có nét cá tính riêng. Cardigan đơn sắc tối giản, áo len phối cổ tạo hình ảnh sang xịn, kiều diễm có thể kết hợp thêm nhiều lớp trang phục khác khi diện cùng quần jeans.

Quần jeans ống rộng cạp cao phối áo len cổ đan họa tiết mang đến hình ảnh đặc sắc, ấn tượng cho nàng ẢNH: ELODIE ROMY

Ghi dấu ấn trẻ trung, thanh lịch với bản phối sơ mi lụa, áo tweed trắng và quần jeans xanh cạp cao tôn dáng ẢNH: ROEM

Quần jeans và áo tweed

Áo tweed và quần jeans là sự kết hợp của sang trọng và đời thường, nét cổ điển và thời trang đương đại. Áo tweed dáng ngắn đem đến vẻ ngoài trẻ trung và năng động còn các thiết kế dáng dài, áo tweed phối cổ blazer tạo hình ảnh chỉn chu, chuyên nghiệp nơi văn phòng, công sở...

Sự tương phản của sắc tweed đỏ và sắc xanh nhạt của denim xắn gấu tạo nên "điểm chạm" trong phong cách sang trọng và tính ứng dụng của thời trang street wear ẢNH: VALERIA KEI