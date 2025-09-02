  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Phối nguyên set đồ denim giúp nàng chất hơn bao giờ hết

Trương Ngọc Anh
Trương Ngọc Anh
ngocanhtruong177@gmail.com
02/09/2025 20:00 GMT+7

Phóng khoáng, cá tính và đầy sức hút, phong cách phối nguyên set đồ denim đang trở thành lựa chọn 'chuẩn chất' cho nàng trong mùa thời trang này.

Công thức phối đồ với nguyên set denim đang trở thành bí quyết giúp nàng nổi bật và "chất" hơn bao giờ hết. Với sự biến tấu tinh tế trong kiểu dáng và cách kết hợp phụ kiện, denim on denim không chỉ thời thượng mà còn ứng dụng cao, phù hợp cho nhiều dịp khác nhau.

Phối nguyên set đồ denim giúp nàng chất hơn bao giờ hết- Ảnh 1.
Phối nguyên set đồ denim giúp nàng chất hơn bao giờ hết- Ảnh 2.

Chất liệu denim xanh đậm được xử lý wash nhẹ tạo hiệu ứng phai màu tự nhiên, kết hợp áo khoác dáng lửng hơi oversized với chi tiết túi hộp và đường may nổi bật, cùng áo quây ôm sát khoe khéo vòng eo gợi cảm

ẢNH: @PANLY.V

Quần jeans ống rộng cạp cao giúp đôi chân trông dài hơn và mang lại sự thoải mái. Điểm nhấn đến từ túi xách đen quai kim loại và giày cao gót mũi nhọn bóng bẩy, tạo sự sang trọng, cân bằng nét bụi bặm của denim. Tổng thể là sự pha trộn giữa phóng khoáng, sành điệu và quyến rũ, giúp nàng trở nên nổi bật đầy tự tin.

Phối nguyên set đồ denim giúp nàng chất hơn bao giờ hết- Ảnh 3.

Bộ trang phục denim on denim nổi bật với sự đồng bộ giữa áo sơ mi denim xanh đậm cổ bẻ, hàng cúc kim loại vàng đồng và quần jeans cạp cao ống rộng cùng tông, tạo nên vẻ liền mạch, trẻ trung và cá tính

ẢNH: @NAMTAN.TIPNAREE

Việc sơ vin áo vào quần giúp tôn dáng, mang lại sự gọn gàng, hiện đại và đầy phong cách. Phụ kiện như giày bệt đỏ hay nhẫn đơn giản điểm xuyết cho tổng thể thêm hài hòa mà không làm lu mờ sức hút mạnh mẽ từ chất liệu denim.

Phối nguyên set đồ denim giúp nàng chất hơn bao giờ hết- Ảnh 4.

Chiếc váy maxi denim sát nách với cổ khoét sâu và xẻ tà cao là lựa chọn lý tưởng cho các nàng yêu thích phong cách vừa gợi cảm, phóng khoáng lại vẫn thanh lịch

ẢNH: @PANLY.V

Chi tiết túi hộp cá tính kết hợp cùng túi xách lông mang đến sự sang trọng, đối lập thú vị với chất liệu denim bụi bặm. Đôi giày thể thao chunky trắng tạo sự cân bằng, giúp tổng thể thêm trẻ trung và năng động. Với sự phối hợp tinh tế này, denim on denim chắc chắn sẽ giúp nàng trở nên thu hút mọi ánh nhìn.

Phối nguyên set đồ denim giúp nàng chất hơn bao giờ hết- Ảnh 5.

Sự đồng điệu giữa áo khoác xanh nhạt dáng rộng và quần jeans ống rộng cùng tông, làm nổi bật vẻ trẻ trung, phóng khoáng và đậm chất retro

ẢNH: @TU_HHAO

Chính sự liền mạch trong chất liệu và màu sắc đã giúp set đồ toát lên tinh thần "double denim" đầy cá tính. Điểm nhấn cà vạt sọc thắt lỏng tạo chút phá cách để tổng thể thêm độc đáo, trong khi túi xách và giày tông vàng nhạt mang đến sự hài hòa, tinh tế. Nhờ denim làm chủ đạo, tổng thể trở thành tuyên ngôn phong cách mạnh mẽ, khẳng định cá tính thời trang tự tin và thời thượng cho nàng.

Phối nguyên set đồ denim giúp nàng chất hơn bao giờ hết- Ảnh 6.
Phối nguyên set đồ denim giúp nàng chất hơn bao giờ hết- Ảnh 7.

Nàng có thể lựa chọn bộ trang phục denim với áo khoác lửng tôn eo, áo gile tạo layer cá tính và quần ống rộng phối sắc độ xanh đậm - nhạt độc đáo

ẢNH: @ANNETHONG

Sự đồng bộ trong chất liệu cùng cách biến tấu màu sắc mang đến tổng thể mạnh mẽ, có chiều sâu, vừa phóng khoáng vừa tôn dáng, giúp nàng khẳng định phong cách streetwear hiện đại, trẻ trung và đầy cá tính.

Phối nguyên set đồ denim giúp nàng chất hơn bao giờ hết- Ảnh 8.

Chất liệu denim xanh truyền thống tạo sự đồng bộ, mang đậm hơi thở Y2K đang rất được ưa chuộng

ẢNH: @BAIFERNBAH

Set đồ denim nguyên cây gây ấn tượng với áo crop top cổ yếm khoe vai và vòng eo thon gọn, vừa gợi cảm vừa cá tính, kết hợp cùng quần jeans ống rộng cạp cao phóng khoáng, tôn dáng và kéo dài đôi chân. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho nàng khi đi chơi, dạo phố hay gặp gỡ bạn bè, vừa trẻ trung, sành điệu lại đầy năng động.

Phối nguyên set đồ denim giúp nàng chất hơn bao giờ hết- Ảnh 9.

ẢNH: @BAIFERNBAH

Khi diện nguyên cây denim, nàng không chỉ khoe trọn vẻ cá tính phóng khoáng mà còn khẳng định được phong cách thời thượng, khác biệt giữa đám đông. Đây chính là công thức thời trang đơn giản nhưng đầy hiệu quả, giúp nàng tự tin tỏa sáng và "chất" hơn bao giờ hết trong mọi khoảnh khắc.

denim Denim on denim quần denim jeans Cá tính

Bài viết khác

Tạm biệt blazer, áo khoác dáng rộng này được săn đón nhất mùa thu 2025

Tạm biệt blazer, áo khoác dáng rộng này được săn đón nhất mùa thu 2025

Denim on denim chính là xu hướng đường phố nổi bật nhất mùa

Denim on denim chính là xu hướng đường phố nổi bật nhất mùa

Vẻ đẹp quyến rũ từ những thiết kế hở vai

Vẻ đẹp quyến rũ từ những thiết kế hở vai

Mặc đẹp và đậm phong cách hơn cùng váy sơ mi, đầm cổ sen thanh lịch

Mặc đẹp và đậm phong cách hơn cùng váy sơ mi, đầm cổ sen thanh lịch

Thanh lịch mà không 'kén' dáng với sắc trắng đơn giản

Thanh lịch mà không 'kén' dáng với sắc trắng đơn giản

Chạm đến vẻ đẹp mong manh qua từng lớp vải ren tinh xảo

Chạm đến vẻ đẹp mong manh qua từng lớp vải ren tinh xảo

Trang phục công sở ngày thu, đơn giản mà vẫn sành điệu

Trang phục công sở ngày thu, đơn giản mà vẫn sành điệu

Những chiếc áo khoác giao mùa đẹp nhất khi diện cùng quần jeans xanh

Những chiếc áo khoác giao mùa đẹp nhất khi diện cùng quần jeans xanh

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top