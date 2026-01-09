Phong cách lãng mạn 'gây thương nhớ' giữa phố thị

Phong cách lãng mạn trong thời trang xuất hiện như một khoảng lặng dịu dàng khiến người ta phải ngoái nhìn. Không ồn ào, không phô trương, những chiếc váy mềm mại, gam màu ngọt ngào và phom dáng bay bổng khẽ khàng len lỏi giữa phố thị xô bồ, tạo nên vẻ đẹp nên thơ giữa thời hiện đại.

Phong cách lãng mạn với tông pastel nhẹ nhàng

Gam màu pastel luôn giữ vị trí trung tâm trong bảng màu lãng mạn ẢNH: @CHIFFON

Chiếc váy dáng xòe dài quá gối khoác lên sắc xanh pastel buông rủ tự nhiên theo từng bước chân. Phần tay bèo xếp tầng ôm trọn bờ vai, kết hợp chiết eo gọn gàng giúp vóc dáng trở nên thanh thoát.

Sắc hồng pastel được xử lý tinh tế trên thiết kế váy cổ chữ V sâu mềm mại ẢNH: @ANTHIENDOAN

Những lớp bèo nhún xếp tầng ôm nhẹ đường cong cơ thể, phần thân váy xử lý nếp gợn tinh xảo. Kết hợp giày cao gót mũi nhọn, tóc buộc nhẹ sau gáy và trang sức mảnh, set đồ mang đến hình ảnh người phụ nữ hiện đại, kiêu kỳ nhưng không đánh mất sự nữ tính vốn có.

Áo bèo nhún duyên dáng tôn nét ngọt ngào

Không thể nhắc đến phong cách lãng mạn mà thiếu đi những chiếc áo bèo nhún ẢNH: @ANTHIENDOAN

Chiếc áo voan màu trắng kem với dây thắt nơ nhỏ xinh kết hợp tay áo xếp lớp khéo léo giúp tôn bờ vai thon gọn. Khi phối cùng quần shorts tông ấm, giày cao gót đơn giản và túi xách dáng nhỏ, tổng thể trở nên sang trọng mà vẫn giữ được nét ngọt ngào rất đặc trưng của phong cách lãng mạn.

Thiết kế áo với các lớp bèo nhún chạy dọc từ cổ tim xuống hàng cúc mang đến sự hòa quyện giữa nét thanh tao và cầu kỳ ẢNH: @BBSTORE'S

Điểm xuyết hoa trắng tinh khôi, tay dài bo chun nhẹ tạo độ phồng vừa phải, gấu tay loe uyển chuyển như làn sóng ôm trọn cổ tay, giúp tổng thể thêm phần mềm mại. Phối cùng quần ống rộng giúp nâng tầm khí chất thanh lịch đầy cuốn hút.

Phong cách lãng mạn với chất liệu voan, ren

Voan và ren là hai chất liệu biểu trưng cho vẻ đẹp lãng mạn vượt thời gian ẢNH: @CECICELA.VN

Chiếc áo ren trắng xuyên thấu nổi bật với hoa văn thêu tay tinh xảo, bèo nhún bồng bềnh trước ngực và cổ tay loe điệu đà, mang đến hình ảnh nàng thơ thanh khiết và quý phái. Khi phối cùng quần ngắn nâu trầm, tổng thể vừa hiện đại vừa giữ trọn chất thơ.

Áo voan tơ mỏng nhẹ với họa tiết chấm bi li ti phối cùng chân váy ngắn nữ tính ẢNH: @MAYBI

Phần áo bèo nhún bồng bềnh kết hợp tay loe rộng, dây thắt nơ mảnh nơi cổ áo là chi tiết nhỏ nhưng đủ để làm nổi bật nét duyên dáng và thanh khiết, mang lại diện mạo cuốn hút cho những buổi dạo phố hay hẹn hò lãng mạn.

Phong cách lãng mạn qua những chiếc đầm hoa nhí

Những chiếc đầm hoa nhí luôn là “tuyên ngôn” rõ ràng nhất cho tinh thần romantic ẢNH: @KJMBAE

Thiết kế đầm hai dây mảnh mai phủ hoa nhí trên nền vải sáng, kết hợp ngực áo xếp nếp tinh tế giúp tôn trọn bờ vai trần mềm mại. Phom dáng ôm eo gọn gàng rồi xòe bồng ở chân váy tạo hiệu ứng đồng hồ cát cuốn hút, vừa ngây thơ vừa quyến rũ.

Chiếc đầm hai dây họa tiết hoa nhí điểm viền ren trắng tinh khôi nơi cổ áo mang đến cảm giác duyên dáng ẢNH: @HUONGTHUF

Phom váy ôm nhẹ vòng eo cùng các chi tiết bèo nhún mềm mại giúp tôn trọn nét nữ tính. Chỉ cần phối thêm vòng cổ nhỏ là đã có diện mạo dịu dàng và đủ sức “gây thương nhớ” giữa phố thị đông đúc.