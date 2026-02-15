Phong cách preppy học đường cổ điển tươi mới cho mùa nắng

Lấy cảm hứng từ thời trang học đường - phong cách preppy kết hợp tinh thần thể thao dưới nước, BST xuân hè 2026 tập trung vào khả năng layering linh hoạt, phom dáng nhẹ nhàng, dễ ứng dụng. Những gam màu nổi bật như cam cháy, xanh lá, cùng các tông trung tính mùa hè tạo nên diện mạo tươi vui, hiện đại cho tủ đồ thường ngày.
Sự hài hòa giữa cổ điển và hiện đại làm mới phong cách preppy
Chia sẻ về BST mới nhất, nhà thiết kế Jonathan Anderson cho biết: “BST mang đến góc nhìn mới cho phong cách preppy truyền thống của Anh, thể hiện cá tính qua sự nhẹ nhàng của mùa xuân hè, kết hợp cùng bảng màu tươi sáng. Bên cạnh các thiết kế kinh điển như áo sơ mi oxford hay áo khoác dáng ngắn, chúng tôi còn bổ sung các thiết kế mang đậm tinh thần mùa mới như áo khoác parka và các kiểu quần shorts".
Tủ đồ thiết yếu cho mùa xuân hè
Những thiết kế mang tính ứng dụng cao tiếp tục hoàn thiện tủ đồ mùa mới. Áo khoác cản gió dáng ngắn và quần jeans baggy bổ sung bảng màu tự nhiên, phù hợp tiết trời giao mùa.
Trong khi đó, áo polo dành cho nam vải dry pique với logo JWA trở thành điểm nhấn khi ra mắt 19 sắc độ khác nhau. Song song đó, áo thun với 10 màu mở ra nhiều lựa chọn phối đồ, cho phép tiếp cận phong cách preppy linh hoạt, mang đến cảm hứng phối đồ sáng tạo cho mùa mới.