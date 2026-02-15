Phong cách preppy học đường cổ điển tươi mới cho mùa nắng

Lấy cảm hứng từ thời trang học đường - phong cách preppy kết hợp tinh thần thể thao dưới nước, BST xuân hè 2026 tập trung vào khả năng layering linh hoạt, phom dáng nhẹ nhàng, dễ ứng dụng. Những gam màu nổi bật như cam cháy, xanh lá, cùng các tông trung tính mùa hè tạo nên diện mạo tươi vui, hiện đại cho tủ đồ thường ngày.

Sự hài hòa giữa cổ điển và hiện đại làm mới phong cách preppy

Tinh thần ấy thể hiện rõ qua áo sơ mi oxford nữ, lần đầu tiên xuất hiện phiên bản ngắn tay được mong đợi ẢNH: JW_ANDERSON

Phom boxy ngắn hiện đại kết hợp 6 gam màu, trong đó có vàng và hồng, mang lại diện mạo tươi mới cho một biểu tượng học đường ẢNH: UNIQLO VIETNAM

Đầm dáng rộng hai màu mang đến góc nhìn mới cho phong cách preppy truyền thống của nước Anh ẢNH: UNIQLO VIETNAM

Quần shorts túi hộp sử dụng cotton linen twill, giữ độ đứng dáng vừa đủ nhưng vẫn đảm bảo cảm giác nhẹ và thoáng ẢNH: UNIQLO VIETNAM

Trong khi đó, áo khoác blouson kéo khóa gợi nhắc workwear cổ điển, được tiết chế trong đường cắt phi giới tính, phù hợp cho cả nam và nữ ẢNH: UNIQLO VIETNAM

Chia sẻ về BST mới nhất, nhà thiết kế Jonathan Anderson cho biết: “BST mang đến góc nhìn mới cho phong cách preppy truyền thống của Anh, thể hiện cá tính qua sự nhẹ nhàng của mùa xuân hè, kết hợp cùng bảng màu tươi sáng. Bên cạnh các thiết kế kinh điển như áo sơ mi oxford hay áo khoác dáng ngắn, chúng tôi còn bổ sung các thiết kế mang đậm tinh thần mùa mới như áo khoác parka và các kiểu quần shorts".

Tủ đồ thiết yếu cho mùa xuân hè

Các thiết kế mùa này đề cao sự linh hoạt, layering phóng khoáng, với điểm nhấn là các gam màu rực rỡ như cam cháy, xanh lá nổi bật ẢNH: UNIQLO VIETNAM

Áo polo vải dry pique dành cho nam với điểm nhấn logo JWA có tới 19 màu đa dạng ẢNH: JW_ANDERSON

Quần jeans baggy dành cho nữ bổ sung gam màu tự nhiên, hoàn hảo cho tiết trời xuân hè ẢNH: UNIQLO VIETNAM

Áo khoác dáng ngắn dành cho nữ có khả năng cản gió và chống thấm nước, với phần gấu áo có dây rút điều chỉnh phom dáng linh hoạt ẢNH: JW_ANDERSON

Những thiết kế mang tính ứng dụng cao tiếp tục hoàn thiện tủ đồ mùa mới. Áo khoác cản gió dáng ngắn và quần jeans baggy bổ sung bảng màu tự nhiên, phù hợp tiết trời giao mùa.

Trong khi đó, áo polo dành cho nam vải dry pique với logo JWA trở thành điểm nhấn khi ra mắt 19 sắc độ khác nhau. Song song đó, áo thun với 10 màu mở ra nhiều lựa chọn phối đồ, cho phép tiếp cận phong cách preppy linh hoạt, mang đến cảm hứng phối đồ sáng tạo cho mùa mới.