  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Phong cách preppy học đường cổ điển tươi mới cho mùa nắng

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
15/02/2026 16:00 GMT+7

Nhà thiết kế (NTK) Jonathan Anderson đã thổi làn gió mới vào phong cách preppy cổ điển, được làm mềm bằng tinh thần mùa hè phóng khoáng cùng bảng màu rực rỡ.

Lấy cảm hứng từ thời trang học đường -  phong cách preppy kết hợp tinh thần thể thao dưới nước, BST xuân hè 2026 tập trung vào khả năng layering linh hoạt, phom dáng nhẹ nhàng, dễ ứng dụng. Những gam màu nổi bật như cam cháy, xanh lá, cùng các tông trung tính mùa hè tạo nên diện mạo tươi vui, hiện đại cho tủ đồ thường ngày.

Sự hài hòa giữa cổ điển và hiện đại làm mới phong cách preppy 

Phong cách preppy học đường cổ điển tươi mới cho mùa nắng- Ảnh 1.

Tinh thần ấy thể hiện rõ qua áo sơ mi oxford nữ, lần đầu tiên xuất hiện phiên bản ngắn tay được mong đợi

ẢNH: JW_ANDERSON

Phong cách preppy học đường cổ điển tươi mới cho mùa nắng- Ảnh 2.

Phom boxy ngắn hiện đại kết hợp 6 gam màu, trong đó có vàng và hồng, mang lại diện mạo tươi mới cho một biểu tượng học đường

ẢNH: UNIQLO VIETNAM

Phong cách preppy học đường cổ điển tươi mới cho mùa nắng- Ảnh 3.

Đầm dáng rộng hai màu mang đến góc nhìn mới cho phong cách preppy truyền thống của nước Anh

ẢNH: UNIQLO VIETNAM

Phong cách preppy học đường cổ điển tươi mới cho mùa nắng- Ảnh 4.

Quần shorts túi hộp sử dụng cotton linen twill, giữ độ đứng dáng vừa đủ nhưng vẫn đảm bảo cảm giác nhẹ và thoáng

ẢNH: UNIQLO VIETNAM

Phong cách preppy học đường cổ điển tươi mới cho mùa nắng- Ảnh 5.

Trong khi đó, áo khoác blouson kéo khóa gợi nhắc workwear cổ điển, được tiết chế trong đường cắt phi giới tính, phù hợp cho cả nam và nữ

ẢNH: UNIQLO VIETNAM

Chia sẻ về BST mới nhất, nhà thiết kế Jonathan Anderson cho biết: “BST mang đến góc nhìn mới cho phong cách preppy truyền thống của Anh, thể hiện cá tính qua sự nhẹ nhàng của mùa xuân hè, kết hợp cùng bảng màu tươi sáng. Bên cạnh các thiết kế kinh điển như áo sơ mi oxford hay áo khoác dáng ngắn, chúng tôi còn bổ sung các thiết kế mang đậm tinh thần mùa mới như áo khoác parka và các kiểu quần shorts".

Tủ đồ thiết yếu cho mùa xuân hè

Phong cách preppy học đường cổ điển tươi mới cho mùa nắng- Ảnh 6.

Các thiết kế mùa này đề cao sự linh hoạt, layering phóng khoáng, với điểm nhấn là các gam màu rực rỡ như cam cháy, xanh lá nổi bật

ẢNH: UNIQLO VIETNAM

Phong cách preppy học đường cổ điển tươi mới cho mùa nắng- Ảnh 7.

Áo polo vải dry pique dành cho nam với điểm nhấn logo JWA có tới 19 màu đa dạng

ẢNH: JW_ANDERSON

Phong cách preppy học đường cổ điển tươi mới cho mùa nắng- Ảnh 8.

Quần jeans baggy dành cho nữ bổ sung gam màu tự nhiên, hoàn hảo cho tiết trời xuân hè

ẢNH: UNIQLO VIETNAM

Phong cách preppy học đường cổ điển tươi mới cho mùa nắng- Ảnh 9.

Áo khoác dáng ngắn dành cho nữ có khả năng cản gió và chống thấm nước, với phần gấu áo có dây rút điều chỉnh phom dáng linh hoạt

ẢNH: JW_ANDERSON

Những thiết kế mang tính ứng dụng cao tiếp tục hoàn thiện tủ đồ mùa mới. Áo khoác cản gió dáng ngắn và quần jeans baggy bổ sung bảng màu tự nhiên, phù hợp tiết trời giao mùa.

Trong khi đó, áo polo dành cho nam vải dry pique với logo JWA trở thành điểm nhấn khi ra mắt 19 sắc độ khác nhau. Song song đó, áo thun với 10 màu mở ra nhiều lựa chọn phối đồ, cho phép tiếp cận phong cách preppy linh hoạt, mang đến cảm hứng phối đồ sáng tạo cho mùa mới.

phong cách preppy phong cách học đường Quần jeans áo khoác áo polo

Bài viết khác

Váy bay bổng lên ngôi, bảng màu tươi sáng dẫn dắt xu hướng xuân 2026

Váy bay bổng lên ngôi, bảng màu tươi sáng dẫn dắt xu hướng xuân 2026

Khí chất phụ nữ hiện đại tỏa sáng từ phong cách soft power

Khí chất phụ nữ hiện đại tỏa sáng từ phong cách soft power

Xây dựng thành công phong cách tối giản từ những món đồ cơ bản nhất

Xây dựng thành công phong cách tối giản từ những món đồ cơ bản nhất

5 công thức phối đồ giúp chị em nổi bật từ nhà ra phố

5 công thức phối đồ giúp chị em nổi bật từ nhà ra phố

Túi oversized và cuộc trở lại của thời trang thực dụng trong cuộc sống

Túi oversized và cuộc trở lại của thời trang thực dụng trong cuộc sống

Tết này mẹ và bé mặc gì cho thật xinh?

Tết này mẹ và bé mặc gì cho thật xinh?

Diện áo cardigan theo phong cách tối giản ‘sang, xịn, mịn’ cho những ngày đầu năm

Diện áo cardigan theo phong cách tối giản ‘sang, xịn, mịn’ cho những ngày đầu năm

Trang phục kẻ và công thức mặc trẻ, khỏe chưa bao giờ lỗi mốt

Trang phục kẻ và công thức mặc trẻ, khỏe chưa bao giờ lỗi mốt

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top