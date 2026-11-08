Phụ kiện da định hình thời trang cá tính

Khác với các phụ kiện đính hoa hay lấp lánh ánh kim, một món phụ kiện da được lựa chọn phù hợp cũng đủ thay đổi sắc thái của bộ trang phục. Những đôi bốt da cổ cao, túi xách da hay áo khoác da có phom đứng mang đến vẻ ngoài chỉn chu nhưng không kém phần phóng khoáng.

Ngày đầu thu xuống phố, những chiếc áo khoác da hoặc áo khoác mang bề mặt da lộn màu nâu phối cùng áo thun trắng và quần shorts sáng màu đem đến diện mạo gần gũi.

Sự tương phản giữa gam nâu trầm và sắc trắng dễ dàng thu hút ánh nhìn, trong khi chiếc túi xách da cùng tông giúp kết nối các chi tiết, mang lại cảm giác chỉn chu mà không quá kiểu cách ẢNH: @KIMEEHOUSE

Sự trở lại của các thiết kế mang tinh thần cổ điển cũng góp phần đưa túi xách da đen trở thành những món đồ đáng đầu tư. Không chỉ đáp ứng nhu cầu sử dụng, chúng còn có khả năng kết nối nhiều phong cách khác nhau ẢNH: @PRINKPIYA

Nếu túi xách là món phụ kiện thể hiện gu thẩm mỹ thì bốt da lại có khả năng định hình rõ nét tinh thần của cả bộ trang phục. Những thiết kế bốt cổ cao, bốt dáng rộng hay bốt đế dày không chỉ phù hợp với tiết trời se lạnh mà còn tạo điểm nhấn cho những bản phối có phom dáng đơn giản.

Trong mùa thu đông, những gam màu như đen, nâu sô cô la, nâu bò và be tiếp tục được ưu ái. Đây đều là những sắc độ dễ kết hợp với bảng màu trung tính, đồng thời tạo cảm giác ấm áp cho tổng thể trang phục ẢNH: @KIMEEHOUSE

Sự đồng điệu giữa sắc đen của áo khoác, chân váy và đôi bốt cổ cao cho set trang phục layer tạo nên tổng thể liền mạch, trong khi áo thun trắng bên trong giúp cân bằng thị giác, tránh cảm giác nặng nề ẢNH: @KIMEEHOUSE

Da vốn mang đặc tính cấu trúc rõ ràng, tạo cảm giác mạnh mẽ và dứt khoát. Trong khi đó, những chất liệu như ren, satin, voan hay cotton lại thiên về sự mềm mại, nhẹ nhàng. Khi đặt cạnh nhau, hai nhóm chất liệu tưởng chừng đối lập này có thể tạo nên sự cân bằng thú vị, giúp trang phục tránh cảm giác đơn điệu.

Túi da đen phối khéo léo cùng áo hai dây màu trắng kem chất liệu ren và quần ống rộng màu đen, thiết kế túi khéo léo dễ dàng đựng các vật dụng cần thiết mà không quá cồng kềnh ẢNH: @PRINKPIYA

Một bộ trang phục với kiểu dáng cơ bản hoặc đơn sắc với chất liệu xốp nhẹ có thể trở nên khác biệt nhờ chiếc túi da có phom độc đáo hoặc đôi bốt đen cổ cao tương phản ẢNH: @_THUYTHNG_