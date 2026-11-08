Phụ kiện da định hình thời trang cá tính

Không chỉ dừng lại ở vai trò hoàn thiện trang phục, những món phụ kiện da như túi xách, bốt hay áo khoác da đang trở thành yếu tố định hình phong cách của phái đẹp.
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Khác với các phụ kiện đính hoa hay lấp lánh ánh kim, một món phụ kiện da được lựa chọn phù hợp cũng đủ thay đổi sắc thái của bộ trang phục. Những đôi bốt da cổ cao, túi xách da hay áo khoác da có phom đứng mang đến vẻ ngoài chỉn chu nhưng không kém phần phóng khoáng.
Ngày đầu thu xuống phố, những chiếc áo khoác da hoặc áo khoác mang bề mặt da lộn màu nâu phối cùng áo thun trắng và quần shorts sáng màu đem đến diện mạo gần gũi.
Nếu túi xách là món phụ kiện thể hiện gu thẩm mỹ thì bốt da lại có khả năng định hình rõ nét tinh thần của cả bộ trang phục. Những thiết kế bốt cổ cao, bốt dáng rộng hay bốt đế dày không chỉ phù hợp với tiết trời se lạnh mà còn tạo điểm nhấn cho những bản phối có phom dáng đơn giản.
Da vốn mang đặc tính cấu trúc rõ ràng, tạo cảm giác mạnh mẽ và dứt khoát. Trong khi đó, những chất liệu như ren, satin, voan hay cotton lại thiên về sự mềm mại, nhẹ nhàng. Khi đặt cạnh nhau, hai nhóm chất liệu tưởng chừng đối lập này có thể tạo nên sự cân bằng thú vị, giúp trang phục tránh cảm giác đơn điệu.