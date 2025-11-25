Quần denim ống loe khuấy đảo đường phố, khẳng định đẳng cấp cá tính

Là lựa chọn lý tưởng cho các cô gái yêu phong cách cổ điển, quần denim ống loe sẽ giúp các nàng tự tin tỏa sáng trong mọi khoảnh khắc.

Quần denim ống loe phối cùng áo kiểu không tay

Mang tinh thần phóng khoáng và hiện đại, quần denim ống loe khi kết hợp cùng áo không tay luôn tạo nên tổng thể thanh thoát, khoe trọn đường cong mềm mại của người mặc ẢNH: PANTIO

Những cô gái yêu kiểu dáng sắc nét có thể chọn áo sơ mi sát nách với phom đứng nhẹ, sơ vin gọn cùng quần denim ống loe cạp cao, giúp đôi chân trông dài và thon hơn, đồng thời tạo tỷ lệ cơ thể hoàn hảo.

Bạn có thể lựa chọn áo tank top nâu trầm bằng chất liệu thun gân, ôm sát cơ thể để tôn đường nét gợi cảm. Khi sơ vin với quần denim đen ống loe, vẻ ngoài trở nên sành điệu và mang sắc thái trưởng thành đầy cuốn hút ẢNH: @BBSTORES_INSTA

Điểm nhấn lý tưởng là thắt lưng da đen bản nhỏ, tạo điểm nhấn tinh tế ở vòng eo. Hoàn thiện bộ trang phục bằng túi xách da cầm tay và kính mắt thời trang, nàng dễ dàng nổi bật dù đi hẹn hò cà phê, du lịch hay dạo phố cuối tuần.

Quần denim ống loe phối cùng áo thun trơn

Nếu nàng yêu sự tối giản thanh lịch, bộ đôi quần denim ống loe và áo thun trơn chính là lựa chọn không thể bỏ qua ẢNH: @BBSTORES_INSTA

Sự kết hợp này vừa tinh gọn lại vừa tôn dáng, mang đến cảm giác hài hòa và nền nã cho mọi bối cảnh. Bạn có thể bắt đầu với áo thun đen đơn giản, sơ vin khéo léo vào quần denim sáng màu cạp cao. Sự tương phản giữa tối - sáng tạo hiệu ứng thị giác giúp vòng 2 thon gọn hơn và đôi chân trông dài hơn đáng kể.

Một lựa chọn khác mang phong cách đời thường hơn chính là áo thun đen trơn phối với quần denim xanh ống loe cổ điển ẢNH: GYOMADE

Để tăng độ tinh tế, bạn có thể thêm cao gót màu trắng và dây chuyền đính đá nhỏ, tạo điểm sáng ở vùng cổ. Với bản phối này, nàng có thể diện đi làm, đi chơi hay gặp gỡ bạn bè đều hợp - vừa thanh lịch lại vẫn toát lên tinh thần thời trang.

Quần denim ống loe phối cùng áo trễ vai

Khi muốn tăng sự quyến rũ nhưng vẫn giữ nét thanh lịch, bản phối quần denim ống loe và áo trễ vai là gợi ý hoàn mỹ ẢNH: @BBSTORES_INSTA

Sự hòa quyện giữa mềm mại và phóng khoáng giúp bạn tạo ra những khoảnh khắc thời trang nổi bật ngay khi xuất hiện. Một lựa chọn lãng mạn cho những buổi hẹn nhẹ nhàng chính là áo trễ vai trắng với bèo nhún ôm body, giúp tôn bờ vai mảnh mai và phần xương quai xanh gợi cảm. Khi phối cùng quần denim cạp cao có gấu bản lớn cách điệu, trang phục trở nên hài hòa giữa nét nữ tính và chất bụi bặm phóng khoáng.

Để phù hợp với những buổi tiệc tối, bạn có thể nâng tầm với áo trễ vai màu đỏ, điểm nhấn là bông hoa hồng nhỏ trước ngực tạo độ mềm mại tinh tế ẢNH: NARY

Phối cùng quần denim ống loe có gấu tua rua, bản phối mang hiệu ứng chuyển động đẹp mắt khi bước đi. Chỉ cần thêm túi hộp sang trọng và giày ren mũi nhọn, nàng đã sở hữu diện mạo kiều diễm, dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn.

Quần denim ống loe phối cùng áo dài tay dáng ôm

Không hề phô trương nhưng lại mang nét quyến rũ riêng khi chọn kết hợp giữa quần denim ống loe và áo dài tay dáng ôm ẢNH: CCHAT CLOTHES

Bộ đôi này vừa giữ ấm lại vẫn đảm bảo độ gọn gàng, đặc biệt phù hợp với phong cách thanh lịch hiện đại. Bạn có thể chọn áo dài tay dáng ôm thun gân với gam màu trung tính, sơ vin gọn gàng vào quần denim ống loe tông xanh nhạt. Khi phối cùng kính giả cận thời thượng và giày cao gót, tổng thể mang nét trí thức pha chút gợi cảm, vừa ngọt ngào vừa kiêu sa.

Mang tinh thần ấm áp và rạng rỡ hơn, bạn có thể đổi sang áo dài tay màu đỏ, sơ vin cùng quần denim cạp cao ống loe cổ điển ẢNH: CCHAT CLOTHES

Sự kết hợp này cực kỳ hợp để đi làm, gặp đối tác hay hẹn hò cuối tuần. Điểm xuyết với đôi giày cao gót và túi xách màu trắng, tổng thể trở nên chỉn chu và đầy tính thẩm mỹ, đơn giản nhưng không hề mờ nhạt.