  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Quần denim ống loe khuấy đảo đường phố, khẳng định đẳng cấp cá tính

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
25/11/2025 14:00 GMT+7

Quần denim ống loe đang trở lại mạnh mẽ, trở thành biểu tượng phong cách được các tín đồ thời trang ưu ái trên mọi nẻo phố.

Là lựa chọn lý tưởng cho các cô gái yêu phong cách cổ điển, quần denim ống loe sẽ giúp các nàng tự tin tỏa sáng trong mọi khoảnh khắc.

Quần denim ống loe phối cùng áo kiểu không tay

Quần denim ống loe khuấy đảo đường phố, khẳng định đẳng cấp cá tính- Ảnh 1.

Mang tinh thần phóng khoáng và hiện đại, quần denim ống loe khi kết hợp cùng áo không tay luôn tạo nên tổng thể thanh thoát, khoe trọn đường cong mềm mại của người mặc

ẢNH: PANTIO

Những cô gái yêu kiểu dáng sắc nét có thể chọn áo sơ mi sát nách với phom đứng nhẹ, sơ vin gọn cùng quần denim ống loe cạp cao, giúp đôi chân trông dài và thon hơn, đồng thời tạo tỷ lệ cơ thể hoàn hảo.

Quần denim ống loe khuấy đảo đường phố, khẳng định đẳng cấp cá tính- Ảnh 2.

Bạn có thể lựa chọn áo tank top nâu trầm bằng chất liệu thun gân, ôm sát cơ thể để tôn đường nét gợi cảm. Khi sơ vin với quần denim đen ống loe, vẻ ngoài trở nên sành điệu và mang sắc thái trưởng thành đầy cuốn hút

ẢNH: @BBSTORES_INSTA

Điểm nhấn lý tưởng là thắt lưng da đen bản nhỏ, tạo điểm nhấn tinh tế ở vòng eo. Hoàn thiện bộ trang phục bằng túi xách da cầm tay và kính mắt thời trang, nàng dễ dàng nổi bật dù đi hẹn hò cà phê, du lịch hay dạo phố cuối tuần.

Quần denim ống loe phối cùng áo thun trơn

Quần denim ống loe khuấy đảo đường phố, khẳng định đẳng cấp cá tính- Ảnh 3.

Nếu nàng yêu sự tối giản thanh lịch, bộ đôi quần denim ống loe và áo thun trơn chính là lựa chọn không thể bỏ qua

ẢNH: @BBSTORES_INSTA

Sự kết hợp này vừa tinh gọn lại vừa tôn dáng, mang đến cảm giác hài hòa và nền nã cho mọi bối cảnh. Bạn có thể bắt đầu với áo thun đen đơn giản, sơ vin khéo léo vào quần denim sáng màu cạp cao. Sự tương phản giữa tối - sáng tạo hiệu ứng thị giác giúp vòng 2 thon gọn hơn và đôi chân trông dài hơn đáng kể.

Quần denim ống loe khuấy đảo đường phố, khẳng định đẳng cấp cá tính- Ảnh 4.

Một lựa chọn khác mang phong cách đời thường hơn chính là áo thun đen trơn phối với quần denim xanh ống loe cổ điển

ẢNH: GYOMADE

Để tăng độ tinh tế, bạn có thể thêm cao gót màu trắng và dây chuyền đính đá nhỏ, tạo điểm sáng ở vùng cổ. Với bản phối này, nàng có thể diện đi làm, đi chơi hay gặp gỡ bạn bè đều hợp - vừa thanh lịch lại vẫn toát lên tinh thần thời trang.

Quần denim ống loe phối cùng áo trễ vai

Quần denim ống loe khuấy đảo đường phố, khẳng định đẳng cấp cá tính- Ảnh 5.

Khi muốn tăng sự quyến rũ nhưng vẫn giữ nét thanh lịch, bản phối quần denim ống loe và áo trễ vai là gợi ý hoàn mỹ

ẢNH: @BBSTORES_INSTA

Sự hòa quyện giữa mềm mại và phóng khoáng giúp bạn tạo ra những khoảnh khắc thời trang nổi bật ngay khi xuất hiện. Một lựa chọn lãng mạn cho những buổi hẹn nhẹ nhàng chính là áo trễ vai trắng với bèo nhún ôm body, giúp tôn bờ vai mảnh mai và phần xương quai xanh gợi cảm. Khi phối cùng quần denim cạp cao có gấu bản lớn cách điệu, trang phục trở nên hài hòa giữa nét nữ tính và chất bụi bặm phóng khoáng.

Quần denim ống loe khuấy đảo đường phố, khẳng định đẳng cấp cá tính- Ảnh 6.

Để phù hợp với những buổi tiệc tối, bạn có thể nâng tầm với áo trễ vai màu đỏ, điểm nhấn là bông hoa hồng nhỏ trước ngực tạo độ mềm mại tinh tế

ẢNH: NARY

Phối cùng quần denim ống loe có gấu tua rua, bản phối mang hiệu ứng chuyển động đẹp mắt khi bước đi. Chỉ cần thêm túi hộp sang trọng và giày ren mũi nhọn, nàng đã sở hữu diện mạo kiều diễm, dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn.

Quần denim ống loe phối cùng áo dài tay dáng ôm

Quần denim ống loe khuấy đảo đường phố, khẳng định đẳng cấp cá tính- Ảnh 7.

Không hề phô trương nhưng lại mang nét quyến rũ riêng khi chọn kết hợp giữa quần denim ống loe và áo dài tay dáng ôm

ẢNH: CCHAT CLOTHES

Bộ đôi này vừa giữ ấm lại vẫn đảm bảo độ gọn gàng, đặc biệt phù hợp với phong cách thanh lịch hiện đại. Bạn có thể chọn áo dài tay dáng ôm thun gân với gam màu trung tính, sơ vin gọn gàng vào quần denim ống loe tông xanh nhạt. Khi phối cùng kính giả cận thời thượng và giày cao gót, tổng thể mang nét trí thức pha chút gợi cảm, vừa ngọt ngào vừa kiêu sa.

Quần denim ống loe khuấy đảo đường phố, khẳng định đẳng cấp cá tính- Ảnh 8.

Mang tinh thần ấm áp và rạng rỡ hơn, bạn có thể đổi sang áo dài tay màu đỏ, sơ vin cùng quần denim cạp cao ống loe cổ điển

ẢNH: CCHAT CLOTHES

Sự kết hợp này cực kỳ hợp để đi làm, gặp đối tác hay hẹn hò cuối tuần. Điểm xuyết với đôi giày cao gót và túi xách màu trắng, tổng thể trở nên chỉn chu và đầy tính thẩm mỹ, đơn giản nhưng không hề mờ nhạt.

quần denim Áo thun áo trễ vai quần denim ống loe quần denim cạp cao

Bài viết khác

Dịu dàng chuẩn khí chất quý cô xứ Hàn với những bản phối sau

Dịu dàng chuẩn khí chất quý cô xứ Hàn với những bản phối sau

Diện trang phục bèo nhún biến nàng thành quý cô sành điệu tức thì

Diện trang phục bèo nhún biến nàng thành quý cô sành điệu tức thì

Cả tuần mặc đẹp với muôn kiểu áo khoác đa năng

Cả tuần mặc đẹp với muôn kiểu áo khoác đa năng

Những kiểu dáng áo len, áo dệt kim giúp bạn mặc đẹp trong mọi hoàn cảnh

Những kiểu dáng áo len, áo dệt kim giúp bạn mặc đẹp trong mọi hoàn cảnh

Thiết kế tối giản được nâng tầm nhờ các gam màu ánh kim

Thiết kế tối giản được nâng tầm nhờ các gam màu ánh kim

Màu nâu ấm mang đến cảm giác sang trọng và tinh tế

Màu nâu ấm mang đến cảm giác sang trọng và tinh tế

Từ giảng đường đến dạo phố, phong cách học đường đang khuấy đảo giới trẻ

Từ giảng đường đến dạo phố, phong cách học đường đang khuấy đảo giới trẻ

Sức hút của những chiếc quần dài gợi cảm trong mùa này

Sức hút của những chiếc quần dài gợi cảm trong mùa này

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top