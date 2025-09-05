  • An Giang
Thời trang 24/7

Quần jeans cạp thấp, ống loe, đính đá, đơn sắc... đang được yêu thích nhất

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
05/09/2025 12:00 GMT+7

Quần jeans vẫn tiếp tục là điểm khởi đầu quan trọng cho mọi bộ sưu tập và tủ đồ đương đại của mỗi người trong thời khắc giao mùa.

Quần jeans phổ biến nhờ cảm hứng từ phong cách đường phố, tín đồ thời trang có thể tìm thấy những kiểu quần dáng rộng hoặc bó sát dựa trên các xu hướng hiện tại, màu sắc thay đổi tùy theo mùa. 

Quần jeans ống loe, kiểu dáng giúp đôi chân thon gọn

Quần jeans cạp thấp, ống loe, đính đá, đơn sắc... đang được yêu thích nhất- Ảnh 1.

Bó sát ở đùi và loe rộng ở gấu quần, những chiếc quần jeans này đáng được khám phá lại vào năm 2025 bởi chúng giúp dáng người thon gọn và kéo dài đôi chân, định hình lại vóc dáng

ẢNH: @PERNILLETEISBAEK

Quần jeans cạp thấp, ống loe, đính đá, đơn sắc... đang được yêu thích nhất- Ảnh 2.

Sportmax đưa lên sàn diễn thu đông 2025 - 2026 chiếc quần jeans ống loe với đai quần độc đáo

ẢNH: @SPORTMAX

Cũng giống như mẫu quần cạp trễ, những chiếc quần này xuất hiện từ những năm 2000, trở thành chiếc quần lý tưởng cho phong cách nữ tính hiện đại hơn, hoặc thậm chí là hoài cổ.

Quần jeans đính đá cùng những chi tiết thêu, wash

Quần jeans cạp thấp, ống loe, đính đá, đơn sắc... đang được yêu thích nhất- Ảnh 3.

Chiếc quần jeans đính đá của nhà mốt Blumarine dành cho các tín đồ trong mùa thu 2025 này với đá và thêu họa tiết

ẢNH: @BLUMARINE

Quần jeans cạp thấp, ống loe, đính đá, đơn sắc... đang được yêu thích nhất- Ảnh 4.

Đính đá, thêu và cả những phần wash đều được "thể hiện" trên thân và ống quần jeans năm nay

ẢNH: COPPINGZONE

Họa tiết thêu, pha lê và lỗ xỏ dây nổi bật trên nền vải denim, biến nơi đây thành một không gian trống để thỏa sức sáng tạo, kết hợp với những chi tiết kim loại hoặc lấp lánh: hoàn hảo cho những dịp đặc biệt, khi kết hợp với áo sơ mi thanh lịch và áo khoác cổ điển như blazer, nhưng cũng phù hợp với phong cách thường ngày giản dị và phá cách hơn, khi kết hợp với áo phông trắng cổ điển (và áo len nếu cần) để tôn lên vẻ đẹp tối đa. 

Quần jeans nâu, đủ mọi sắc thái

Quần jeans cạp thấp, ống loe, đính đá, đơn sắc... đang được yêu thích nhất- Ảnh 5.

Năm 2026, quần jeans màu sẽ được tô điểm thêm những sắc thái mới, nhưng trong thời điểm hiện tại, cho mùa thu đông 2025 - 2026 mọi sắc thái của màu nâu sẽ chiếm ưu thế

ẢNH: @MATINAMINA

Quần jeans cạp thấp, ống loe, đính đá, đơn sắc... đang được yêu thích nhất- Ảnh 6.

Thương hiệu Coach dành cho mùa thu 2025 là những chiếc quần jeans rộng rãi với tông màu nâu, vàng nhạt sinh động

ẢNH: @COACH

Những chiếc quần jeans từ nâu sô cô la đến be, caramel đến cà phê là xu hướng thực sự để tạo nên vẻ ngoài "đơn sắc". Trong khi vải denim xanh đậm hoàn hảo trở thành lựa chọn thay thế cho bộ vest, và những mẫu có tông màu tự nhiên như nâu sẽ tô điểm cho tủ quần áo mùa đông và cả diện mạo.

Quần jeans xanh đậm, một lựa chọn thay thế cho quần tây cổ điển

Quần jeans cạp thấp, ống loe, đính đá, đơn sắc... đang được yêu thích nhất- Ảnh 7.

Quần jeans xanh đậm là món đồ không thể thiếu trong tủ đồ thu đông 2025 - 2026

ẢNH: @DESPI_NAKA

Quần jeans cạp thấp, ống loe, đính đá, đơn sắc... đang được yêu thích nhất- Ảnh 8.

Mẫu quần jeans xanh đen trên sàn diễn thu đông 2025 - 2026 của nhà mốt Chanel

ẢNH: @CHANEL

Chiếc quần ống đứng này sẽ là một lựa chọn thiết thực và hiện đại thay thế cho quần tây thanh lịch, hoàn hảo khi kết hợp với giày cao gót và bốt cao đến đùi.

Quần jeans cạp thấp, sự hồi sinh của thập niên 2000

Quần jeans cạp thấp, ống loe, đính đá, đơn sắc... đang được yêu thích nhất- Ảnh 9.

Một cuộc dạo chơi hoài niệm về những năm 2000 mà chúng ta đã sẵn sàng để diện lại trong mùa thu này

ẢNH: @DESPI_NAKA

Quần jeans cạp thấp, ống loe, đính đá, đơn sắc... đang được yêu thích nhất- Ảnh 10.

Chiếc quần jeans cạp thấp của nhà mốt Ý, Coperni cho mùa thu đông 2025 - 2026

ẢNH: @COPERNI

Sau nhiều năm tủ đồ chỉ toàn những kiểu quần cạp cao, quần jeans cạp thấp đang hồi sinh - và đúng vậy, đã đến lúc phủi bụi cho chúng. Vẫn theo chủ đề hồi sinh, một trong những màu sắc đáng chú ý chắc chắn là denim sáng màu, bạc màu.

Quần jeans Phong cách mùa thu denim Quần ống loe

