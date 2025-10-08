Quần jeans ống loe cạp cao, xu hướng denim nổi bật mùa thu 2025

Quần jeans ống loe cạp cao từng có lịch sử huy hoàng trong quá khứ, nay tiếp tục trở lại đường đua xu hướng denim mùa thu 2025 bằng diện mạo mới hiện đại, năng động và hack dáng tốt hơn.

Vừa cổ điển vừa hiện đại với bản phối cực kỳ năng động và linh hoạt của quần jeans xanh dáng loe nhẹ phối áo phông in họa tiết và giày bốt cổ thấp màu đen cơ bản ẢNH: AIMER

Diện denim chất như fashionista với quần jeans ống loe

Kiểu quần ống loe dành cho mọi cô gái chính là chiếc quần làm từ chất vải denim màu xanh. Khác với các chất liệu thông thường, quần jeans ống loe hiện đại được làm mới để vừa vặn với nhiều vóc dáng khác nhau. Độ dài rộng của phần ống loe cũng được tiết chế để có thể tôn vóc dáng các cô nàng châu Á một cách hiệu quả hơn.

Dựa trên phom dáng cổ điển của quần jeans ống loe, các mẫu quần jeans bootcut được thiết kế với phần vải wash sáng màu ở phần đùi trên tạo nên sự chuyển động mang tính nhịp điệu của màu sắc và ánh sáng. Các thiết kế denim này gợi nhắc phong cách cổ điển cho các bản phối đường phố hiện đại của nàng.

Hãy diện các thiết kế quần denim cạp cao mang lại sự thoải mái và sành điệu, có dáng ôm nhẹ ở phần hông, đùi và xòe nhẹ từ dưới gối xuống đến gấu quần, qua đó nàng có thể tỏa sáng nổi bật ở mọi nơi bước đến.

Fashionista Yoyo Cao giới thiệu phong cách street wear cá tính, phù hợp với các buổi tiệc tùng, sự kiện vui tươi qua bản phối jeans và áo cúp ngực bèo nhún phối nơ và tua rua màu trắng, mũ cao bồi và trang sức ánh bạc ẢNH: INSTAGRAM NV

Áo phông cơ bản luôn có thể mặc đẹp cùng quần denim cạp cao. Nàng có thể học hỏi từ bản phối của nàng mẫu Hải Trang - mẫu áo được túm gọn khoe eo thon phối quần denim xanh nhạt và giày sneakers năng động ẢNH: INSTAGRAM NV

Không kiểu quần dài nào tôn đường cong, giấu khuyết điểm tốt như quần ống loe. Với sự trở lại của thiết kế quần jeans xanh vừa mềm mại, bền chắc và đứng dáng thì quý cô thỏa sức sáng tạo các bản phối mang dấu ấn của riêng mình ẢNH: AIMER

Nàng hậu Lương Thùy Linh dự báo xu hướng denim mùa thu 2025 qua bản phối kết hợp hai chất liệu thời thượng là denim và tweed. Mùa thu đông với tiết trời lạnh đặc trưng chính là thời điểm hoàn hảo để diện áo tweed, quần jeans và giày cao gót ẢNH: INSTAGRAM NV

Sự thoải mái đi kèm cảm giác sành điệu từ các thiết kế ống loe hiện đại là không thể bàn cãi. Nàng có thể làm mới bản phối bằng áo sơ mi/áo khoác jean thay cho các mẫu áo thông thường ẢNH: AIMER

Áo sơ mi phom rộng mang đến lựa chọn cho cô nàng yêu thích diện jeans ống loe. Giày cao gót cổ điển như mules, pump hay slingblack... đều là những ứng cử viên phù hợp ẢNH: AIMER

Ghi dấu sành điệu và thanh lịch trong sự kết hợp cổ điển của sơ mi trắng, denim xanh và giày cao gót slingback. Bản phối này hoàn hảo cho ngày làm việc nơi văn phòng, các buổi gặp gỡ đối tác hay hẹn cà phê cùng bạn bè, đồng nghiệp ẢNH: AIMER