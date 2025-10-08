Quần jeans ống loe cạp cao, xu hướng denim nổi bật mùa thu 2025

Chiếc quần jeans thời thượng, dẫn đầu xu hướng denim mùa này chính là quần jeans ống loe. Hình ảnh vừa cổ điển thanh lịch vừa hack dáng tuyệt vời từ các bản phối của fashionista khiến ai cũng muốn mặc thiết kế ống loe ra đường, xuống phố.
Quần jeans ống loe cạp cao từng có lịch sử huy hoàng trong quá khứ, nay tiếp tục trở lại đường đua xu hướng denim mùa thu 2025 bằng diện mạo mới hiện đại, năng động và hack dáng tốt hơn.
Diện denim chất như fashionista với quần jeans ống loe
Kiểu quần ống loe dành cho mọi cô gái chính là chiếc quần làm từ chất vải denim màu xanh. Khác với các chất liệu thông thường, quần jeans ống loe hiện đại được làm mới để vừa vặn với nhiều vóc dáng khác nhau. Độ dài rộng của phần ống loe cũng được tiết chế để có thể tôn vóc dáng các cô nàng châu Á một cách hiệu quả hơn.
Dựa trên phom dáng cổ điển của quần jeans ống loe, các mẫu quần jeans bootcut được thiết kế với phần vải wash sáng màu ở phần đùi trên tạo nên sự chuyển động mang tính nhịp điệu của màu sắc và ánh sáng. Các thiết kế denim này gợi nhắc phong cách cổ điển cho các bản phối đường phố hiện đại của nàng.
Hãy diện các thiết kế quần denim cạp cao mang lại sự thoải mái và sành điệu, có dáng ôm nhẹ ở phần hông, đùi và xòe nhẹ từ dưới gối xuống đến gấu quần, qua đó nàng có thể tỏa sáng nổi bật ở mọi nơi bước đến.
Không kiểu quần dài nào tôn đường cong, giấu khuyết điểm tốt như quần ống loe. Với sự trở lại của thiết kế quần jeans xanh vừa mềm mại, bền chắc và đứng dáng thì quý cô thỏa sức sáng tạo các bản phối mang dấu ấn của riêng mình