Quần jeans ống loe nên phối với giày nào?

Marilyn Monroe từng nói: "Hãy trao cho phụ nữ đôi giày phù hợp, cô ấy có thể chinh phục cả thế giới", và điều đó hoàn toàn đúng. Giày dép có sức mạnh thẩm mỹ tuyệt vời, nhưng cũng mang một trách nhiệm to lớn. Mang một đôi giày không phù hợp có thể phá hỏng bộ trang phục hoàn hảo, trong khi một đôi giày phù hợp có thể nâng tầm vẻ ngoài của bạn. Điều này càng quan trọng hơn khi nói đến quần jeans bootcut, bởi chúng xòe ra ở phần gấu quần, giúp tăng thêm sức hút cho đôi giày.

Quần jeans ống loe, giày mũi nhọn kim loại



Sự kết hợp giữa quần jeans ống loe và giày mũi nhọn kim loại là minh chứng rằng thời trang luôn biết cách kể câu chuyện mới trên nền cảm hứng cũ ẢNH: @ALEXANDRALAPP

Quần jeans ống loe gợi nhớ vẻ phóng khoáng của thập niên 70, tôn đôi chân dài cùng những bước đi mềm mại. Trong khi đó, giày mũi nhọn ánh kim lại thổi vào tổng thể một hơi thở tương lai, sắc sảo và nổi bật. Chỉ cần thêm áo sơ mi lụa hay blazer dáng ôm, bạn đã sẵn sàng bước vào bất kỳ không gian nào từ văn phòng nghiêm túc đến bữa tiệc tối đầy ánh đèn.

Quần jeans ống loe và giày lười

Giày lười là món đồ không thể thiếu trong mùa này ẢNH: @KATIE.ONE

Bộ trang phục này hoàn hảo khi kết hợp với áo sơ mi nam ẢNH: @KATIE.ONE

Trong vài mùa gần đây, một phần nhờ vào trang phục của Katie One và Bella Hadid, giày lười đã trở thành món đồ không thể thiếu, và xu hướng cho thấy chúng sẽ tiếp tục là một phần quan trọng trong tủ đồ của chúng ta. Tin tốt là kiểu giày này nằm trong số những đôi giày bệt kết hợp tốt nhất với quần jeans ống loe. Bộ trang phục này hoàn hảo khi kết hợp với áo sơ mi nam.

Quần jeans ống loe và giày ba lê

Quần jeans ống loe và giày ba lê, nữ tính trong từng bước chân ẢNH: @SVETISTEFAN_USA

Giày ba lê mang lại sự thoải mái tuyệt vời, và những mùa gần đây - với kiểu dáng lưới, lấp lánh và đính đinh tán - đã chứng minh rằng chúng vừa linh hoạt vừa tinh tế, và phù hợp với mọi thứ, kể cả quần jeans ống loe.

Quần jeans ống loe và giày gót nhọn

Cách nữ tính nhất để diện quần jeans ống loe là kết hợp với giày cao gót ẢNH: @IAMSONALIBENDRE

Có một lý do tại sao những kiểu dáng cổ điển như giày cao gót không bao giờ lỗi mốt: chúng không thể thay thế và trường tồn với thời gian. Cực kỳ nữ tính và thanh lịch, chúng giúp kéo dài vóc dáng, khiến chúng trở thành người bạn đồng hành hoàn hảo với quần jeans ống loe nếu bạn muốn đạt được hiệu ứng này. Hoàn thiện vẻ ngoài với áo blouse và áo cardigan để có một bộ trang phục tinh tế.

Quần jeans ống loe và giày bốt

Giày bốt hoàn hảo khi kết hợp với trang phục boho ẢNH: @PICHICHIPIXX

Giày bốt là món đồ không thể thiếu khi nói đến quần jeans ống loe. Suy cho cùng, kiểu quần jeans này được thiết kế riêng để đi cùng với đôi giày này. Trong trường hợp này, bạn có thể chọn phong cách lấy cảm hứng từ miền Tây với áo vest và áo sơ mi trắng, hoặc phong cách bohemian phóng khoáng hơn.