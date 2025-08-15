  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Quần jeans ống loe nên phối với giày nào?

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
15/08/2025 14:00 GMT+7

Với phần ống loe ở phía dưới, quần jeans ống loe có những quy tắc riêng về kiểu dáng giày dép. Dưới đây là 5 kiểu dáng hoàn hảo theo xu hướng hè thu 2025.

Marilyn Monroe từng nói: "Hãy trao cho phụ nữ đôi giày phù hợp, cô ấy có thể chinh phục cả thế giới", và điều đó hoàn toàn đúng. Giày dép có sức mạnh thẩm mỹ tuyệt vời, nhưng cũng mang một trách nhiệm to lớn. Mang một đôi giày không phù hợp có thể phá hỏng bộ trang phục hoàn hảo, trong khi một đôi giày phù hợp có thể nâng tầm vẻ ngoài của bạn. Điều này càng quan trọng hơn khi nói đến quần jeans bootcut, bởi chúng xòe ra ở phần gấu quần, giúp tăng thêm sức hút cho đôi giày.

Quần jeans ống loe, giày mũi nhọn kim loại

Quần jeans ống loe nên phối với giày nào? - Ảnh 1.

Sự kết hợp giữa quần jeans ống loe và giày mũi nhọn kim loại là minh chứng rằng thời trang luôn biết cách kể câu chuyện mới trên nền cảm hứng cũ

ẢNH: @ALEXANDRALAPP

Quần jeans ống loe gợi nhớ vẻ phóng khoáng của thập niên 70, tôn đôi chân dài cùng những bước đi mềm mại. Trong khi đó, giày mũi nhọn ánh kim lại thổi vào tổng thể một hơi thở tương lai, sắc sảo và nổi bật. Chỉ cần thêm áo sơ mi lụa hay blazer dáng ôm, bạn đã sẵn sàng bước vào bất kỳ không gian nào từ văn phòng nghiêm túc đến bữa tiệc tối đầy ánh đèn.  

Quần jeans ống loe và giày lười

Quần jeans ống loe nên phối với giày nào? - Ảnh 2.

Giày lười là món đồ không thể thiếu trong mùa này

ẢNH: @KATIE.ONE

Quần jeans ống loe nên phối với giày nào? - Ảnh 3.

Bộ trang phục này hoàn hảo khi kết hợp với áo sơ mi nam

ẢNH: @KATIE.ONE

Trong vài mùa gần đây, một phần nhờ vào trang phục của Katie One và Bella Hadid, giày lười đã trở thành món đồ không thể thiếu, và xu hướng cho thấy chúng sẽ tiếp tục là một phần quan trọng trong tủ đồ của chúng ta. Tin tốt là kiểu giày này nằm trong số những đôi giày bệt kết hợp tốt nhất với quần jeans ống loe. Bộ trang phục này hoàn hảo khi kết hợp với áo sơ mi nam. 

Quần jeans ống loe và giày ba lê

Quần jeans ống loe nên phối với giày nào? - Ảnh 4.

Quần jeans ống loe và giày ba lê, nữ tính trong từng bước chân

ẢNH: @SVETISTEFAN_USA

Giày ba lê mang lại sự thoải mái tuyệt vời, và những mùa gần đây - với kiểu dáng lưới, lấp lánh và đính đinh tán - đã chứng minh rằng chúng vừa linh hoạt vừa tinh tế, và phù hợp với mọi thứ, kể cả quần jeans ống loe.

Quần jeans ống loe và giày gót nhọn

Quần jeans ống loe nên phối với giày nào? - Ảnh 5.

Cách nữ tính nhất để diện quần jeans ống loe là kết hợp với giày cao gót

ẢNH: @IAMSONALIBENDRE

Có một lý do tại sao những kiểu dáng cổ điển như giày cao gót không bao giờ lỗi mốt: chúng không thể thay thế và trường tồn với thời gian. Cực kỳ nữ tính và thanh lịch, chúng giúp kéo dài vóc dáng, khiến chúng trở thành người bạn đồng hành hoàn hảo với quần jeans ống loe nếu bạn muốn đạt được hiệu ứng này. Hoàn thiện vẻ ngoài với áo blouse và áo cardigan để có một bộ trang phục tinh tế. 

Quần jeans ống loe và giày bốt

Quần jeans ống loe nên phối với giày nào? - Ảnh 6.

Giày bốt hoàn hảo khi kết hợp với trang phục boho

ẢNH: @PICHICHIPIXX

Giày bốt là món đồ không thể thiếu khi nói đến quần jeans ống loe. Suy cho cùng, kiểu quần jeans này được thiết kế riêng để đi cùng với đôi giày này. Trong trường hợp này, bạn có thể chọn phong cách lấy cảm hứng từ miền Tây với áo vest và áo sơ mi trắng, hoặc phong cách bohemian phóng khoáng hơn.

Quần jeans giày quần jeans ống loe Giày bốt giày cao gót

Bài viết khác

Diện cardigan giúp nàng tạo điểm nhấn tinh tế khi giao mùa

Diện cardigan giúp nàng tạo điểm nhấn tinh tế khi giao mùa

Khoe dáng vẻ thanh xuân với những thiết kế váy hoa lãng mạn

Khoe dáng vẻ thanh xuân với những thiết kế váy hoa lãng mạn

Phong cách thời trang của các 'Em xinh' Gen Z

Phong cách thời trang của các 'Em xinh' Gen Z

Thanh lịch mỗi ngày cùng túi xách màu trung tính

Thanh lịch mỗi ngày cùng túi xách màu trung tính

Váy midi tuy đơn giản nhưng lại đẹp xuất sắc, đáng sắm nhất mùa này

Váy midi tuy đơn giản nhưng lại đẹp xuất sắc, đáng sắm nhất mùa này

Ghi dấu cùng phong cách ‘đa nhiệm’ với đầm cúp ngực

Ghi dấu cùng phong cách ‘đa nhiệm’ với đầm cúp ngực

Bản tình ca cá tính với áo corset và quần ống rộng

Bản tình ca cá tính với áo corset và quần ống rộng

Diện mạo tươi trẻ, nổi bật cùng quần jeans và sơ mi họa tiết Gingham

Diện mạo tươi trẻ, nổi bật cùng quần jeans và sơ mi họa tiết Gingham

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top