Quần jeans ống rộng trở thành lựa chọn quen thuộc trong tủ đồ của phái đẹp

Đề cao sự tiện dụng và tính ứng dụng cao trong thời trang, quần jeans ống rộng dần chiếm trọn cảm tình của phái đẹp. Không chỉ mang lại cảm giác thoải mái khi mặc, thiết kế phom dáng phóng khoáng còn giúp nàng khéo léo che khuyết điểm, dễ dàng kết hợp cùng nhiều kiểu trang phục khác nhau, từ đó trở thành lựa chọn quen thuộc và khó thiếu trong tủ đồ thường ngày.

Không cần quá cầu kỳ, quần jeans ống rộng vẫn giữ vai trò trung tâm trong set đồ, định hình rõ nét phong cách của nàng ẢNH: @LINGGKA109

Dáng quần baggy suông rộng kết hợp cùng gam xanh denim nhạt bạc màu mang hơi thở Y2K hiện đại, vừa phóng khoáng vừa dễ ứng dụng. Thiết kế cạp cao giúp nàng cân đối tỷ lệ cơ thể, kéo dài đôi chân và che khuyết điểm tinh tế, trong khi gấu quần dài chạm nhẹ mu bàn chân tạo hiệu ứng thời thượng. Khi phối cùng áo tank top dáng ôm, quần ống rộng càng phát huy ưu thế phom dáng, làm nổi bật vòng eo và mang đến diện mạo street style trẻ trung, linh hoạt cho nàng.

Quần jeans ống rộng gây ấn tượng với gam xanh denim nhạt trẻ trung, dễ phối và mang đậm tinh thần street style phóng khoáng. Thiết kế cạp cao trở thành điểm cộng lớn khi vừa nhấn vào vòng eo, vừa "hack" chiều cao hiệu quả, kết hợp cùng độ dài phủ nhẹ qua mu bàn chân giúp tổng thể trông gọn gàng và thời thượng hơn ẢNH: @YOYOKULALA

Phom quần suông rộng không chỉ mang lại cảm giác thoải mái mà còn giúp nàng che khuyết điểm tinh tế, tạo hiệu ứng đôi chân thon dài. Những chi tiết mài hay rách nhẹ ở gấu quần góp phần tăng nét cá tính, hiện đại. Khi phối cùng áo tank top trắng dáng ôm và phụ kiện tối giản, quần jeans ống rộng trở thành điểm nhấn chủ đạo, khẳng định sức hút bền bỉ và tính ứng dụng linh hoạt trong tủ đồ của nàng.

Quần jeans ống rộng trong gam xanh denim nhạt giữ vai trò chủ đạo, mang đến cho nàng phong thái tối giản nhưng vẫn rất hiện đại. Thiết kế cạp cao kết hợp dáng suông rộng không chỉ tạo cảm giác thoải mái khi di chuyển mà còn giúp tôn dáng, che khuyết điểm vùng bụng dưới và mang lại vẻ ngoài gọn gàng, thanh thoát ẢNH: @MINHTHU.CHLOE

Việc tiết chế hoàn toàn họa tiết hay chi tiết mài rách khiến chiếc quần trở thành "nền tảng phong cách", dễ dàng dung hòa với các món đồ khác. Khi phối cùng áo len cổ lọ màu kem và bốt đế bằng màu nâu, quần jeans ống rộng góp phần định hình phong cách effortless chic nhẹ nhàng, thanh lịch, rất phù hợp để nàng diện trong những ngày se lạnh, dạo phố, gặp gỡ bạn bè hay các buổi hẹn hò không quá trang trọng.

Chỉ với một chiếc quần jeans ống rộng, nàng đã đủ tạo nên tinh thần thời trang phóng khoáng và hợp xu hướng ẢNH: @VIEW.BENYAPA

Gam xanh denim nhạt wash nhẹ kết hợp phom ống suông cạp cao không chỉ mang lại sự thoải mái mà còn tôn dáng, kéo dài đôi chân và che khuyết điểm tinh tế. Khi phối cùng áo crop top trắng dáng và mũ lưỡi trai, sự đối lập giữa trên gọn dưới rộng giúp tổng thể cân đối, trẻ trung và tràn đầy năng lượng. Đây là lựa chọn lý tưởng để nàng diện khi dạo phố, cà phê hay du lịch, vừa năng động vừa sành điệu.

Nàng nên có trong tủ đồ một chiếc quần jeans màu trung tính, bởi chỉ với phom ống rộng dáng suông và thiết kế cạp cao tối giản, món đồ này đã đủ mang đến vẻ ngoài thoải mái nhưng vẫn rất thời thượng ẢNH: @JANEEYEH

Gam xanh denim cổ điển dễ phối giúp quần trở thành nền tảng linh hoạt cho nhiều bản phối khác nhau, từ năng động đến cá tính. Khi kết hợp cùng áo thun ôm vừa dáng theo công thức "trên gọn dưới rộng" và chunky sneakers làm điểm nhấn, quần jeans ống rộng không chỉ cân đối tỷ lệ cơ thể mà còn thể hiện rõ tinh thần street style trẻ trung, phóng khoáng, phù hợp để nàng diện hằng ngày mà không lo lỗi mốt.

Màu sắc trung tính cùng cách phối đồ khéo léo giúp quần jeans ống rộng trở thành điểm tựa tạo nên tổng thể cân đối, năng động và cá tính cho nàng. Gam xanh denim cổ điển với hiệu ứng wash nhẹ mang hơi thở vintage, vừa dễ phối vừa tạo chiều sâu cho trang phục ẢNH: @LUXSULAX

Thiết kế ống rộng dáng suông kết hợp cạp cao ôm vừa phần eo và hông giúp kéo dài đôi chân, che khuyết điểm tinh tế và giữ được sự thoải mái khi mặc. Khi phối cùng áo trắng dáng ôm và khoác ngoài cardigan hoặc blazer đen, quần jeans ống rộng phát huy rõ vai trò item chủ đạo, cân bằng tỷ lệ cơ thể, đồng thời định hình phong cách effortless chic pha casual hiện đại.

Quần jeans ống rộng với gam denim đen nhanh chóng trở thành điểm nhấn chủ đạo, mang đến cho nàng vẻ ngoài mạnh mẽ và cá tính đậm phong cách đường phố năng động. Phom quần ống rộng dáng suông kết hợp cạp cao giúp tôn eo, "hack" chiều cao hiệu quả, đồng thời tạo cảm giác phóng khoáng nhờ độ dài phủ nhẹ mu bàn chân ẢNH: @CHOMISMATERIALGIRL

Điểm đặc biệt nằm ở các đường may nổi màu tương phản cùng chi tiết sọc dọc hai bên ống, vừa tạo hiệu ứng thị giác kéo dài đôi chân, vừa mang hơi hướng thể thao hiện đại. Khi nàng phối quần cùng áo tank top trắng dáng ôm và khoác ngoài sơ mi kẻ oversized, tổng thể được cân bằng và giữ trọn nét bụi bặm, thời thượng. Bản phối phản ánh rõ tinh thần Y2K pha phong cách đường phố, rất phù hợp để nàng diện khi dạo phố, tham gia các hoạt động ngoài trời hay những buổi gặp gỡ cần sự thoải mái nhưng vẫn nổi bật cá tính.

Quần ống rộng dáng túi hộp với gam xám nhạt trung tính mang đến cho nàng vẻ ngoài cá tính nhưng vẫn rất dễ ứng dụng ẢNH: @ANDA_ANUNTA

Phom quần suông rộng kết hợp các túi hộp lớn hai bên đùi tạo điểm nhấn mạnh mẽ, đồng thời giúp che khuyết điểm và mang lại cảm giác thoải mái khi di chuyển. Khi nàng phối quần cùng áo nỉ tối màu, khăn quàng cổ và bốt cổ cao, set đồ vừa giữ ấm vừa tôn lên phong cách năng động, phóng khoáng. Kiểu quần này đặc biệt phù hợp để nàng diện vào những ngày trời lạnh, dạo phố hay tham gia các hoạt động ngoài trời, thể hiện gu thời trang hiện đại, trẻ trung và không lỗi mốt.

Nhờ phom dáng phóng khoáng, dễ ứng dụng và luôn bắt nhịp xu hướng, quần jeans ống rộng dần khẳng định vị thế không thể thiếu trong tủ đồ của nàng, giúp nàng tự tin biến hóa phong cách mỗi ngày mà vẫn giữ trọn sự thoải mái và thời thượng.