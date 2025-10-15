Quần jeans và áo blazer, đẹp xuất sắc để đi chơi và đi làm

Hãy bỏ qua những bộ vest may đo, chào đón quần jeans và áo blazer, bởi đây là sự kết hợp thời trang và hoàn hảo, hợp xu hướng mùa thu 2025.

Áo blazer đen và quần jeans ống đứng

Bản phối quần jeans và áo blazer đã trở thành hình mẫu mới cho phong cách công sở tháng 10, sự trang trọng trong thiết kế áo khoác, nhưng vẫn vừa đủ thoải mái nhờ chất liệu denim ẢNH: @STREET.STYLE.HUNTER

Hãy bắt đầu với một phong cách dễ phối đồ bao gồm áo blazer màu xanh navy với quần jeans ống đứng, dáng suông phối bốt cổ cao mũi vuông và túi xách da lộn ẢNH: @VOGUEJAPAN

Ý tưởng trang phục này, ban đầu được thử nghiệm tại các buổi khiêu vũ tối thứ 7 và sau đó là trong các buổi tiệc cocktail - đã trở thành một trào lưu ở Mỹ, đặc biệt là trong ngày "thứ sáu tự do", ngày hội cho phép những người đến công sở tự do ăn mặc.

Áo blazer màu cát và quần jeans sờn

Chiếc áo khoác mang tông màu be nhạt thanh lịch, dáng rộng nam tính ẢNH: ELEPHANTCLOUDS

Kết hợp hoàn hảo với quần jeans ống loe xanh bạc màu, mềm mại và hơi xòe ở gấu quần, mang phong cách boho chic. Điểm nhấn chính là đôi giày thể thao da lộn màu nâu không thể thiếu.

Áo khoác xám và quần jeans dáng loe

Bộ trang phục này cũng rất phù hợp khi mặc ngoài giờ làm việc, đến mức nó được ưa chuộng cho cả những buổi cocktail với đồng nghiệp lẫn những bữa tối với bạn bè ẢNH: OXXOSHOP

Áo blazer màu xám hai hàng khuy, dáng ôm tôn lên vẻ nữ tính thanh lịch. Kết hợp với quần jeans đen dáng loe tạo nên sự cân bằng tinh tế giữa tính gọn gàng và sự thoải mái.

Áo khoác oversized và quần jeans mài bóng

Một tín đồ thời trang xách túi da màu vàng, giày da lộn màu xám, quần jeans ống rộng mài bóng, áo sơ mi màu xanh nhạt, áo len cổ tròn màu xám và áo khoác blazer màu xanh rộng tại Milan, Ý ẢNH: @FRANCESCA BABBI

Một phong cách mang hơi thở đương đại, kết hợp hài hòa giữa họa tiết và tông màu tương phản: áo blazer dáng suông kết hợp cùng quần jeans ống rộng đen mài bóng tạo nên vẻ ngoài vừa phóng khoáng vừa tinh tế. Bên trong, chiếc áo sơ mi xanh nhạt làm bừng sáng bảng màu tối, trong khi áo len mang đến nét tinh tế, thanh lịch, hoàn hảo cho thời tiết chuyển mùa.

Áo blazer vạt đắp chéo thanh lịch và quần jeans ống đứng

Sự đơn giản không làm bạn thất vọng, vì tất cả những món đồ cơ bản nhất của tủ đồ capsule đều có ở đây: áo blazer cổ điển dáng crop thanh lịch, quần jeans ống đứng cùng phụ kiện mắt kính tone sur tone với màu áo ẢNH: ZARA



