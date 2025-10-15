Quần jeans và áo blazer, đẹp xuất sắc để đi chơi và đi làm

Hãy bỏ qua những bộ vest may đo, chào đón quần jeans và áo blazer, bởi đây là sự kết hợp thời trang và hoàn hảo, hợp xu hướng mùa thu 2025.
Áo blazer đen và quần jeans ống đứng
Ý tưởng trang phục này, ban đầu được thử nghiệm tại các buổi khiêu vũ tối thứ 7 và sau đó là trong các buổi tiệc cocktail - đã trở thành một trào lưu ở Mỹ, đặc biệt là trong ngày "thứ sáu tự do", ngày hội cho phép những người đến công sở tự do ăn mặc.
Áo blazer màu cát và quần jeans sờn
Kết hợp hoàn hảo với quần jeans ống loe xanh bạc màu, mềm mại và hơi xòe ở gấu quần, mang phong cách boho chic. Điểm nhấn chính là đôi giày thể thao da lộn màu nâu không thể thiếu.
Áo khoác xám và quần jeans dáng loe
Áo blazer màu xám hai hàng khuy, dáng ôm tôn lên vẻ nữ tính thanh lịch. Kết hợp với quần jeans đen dáng loe tạo nên sự cân bằng tinh tế giữa tính gọn gàng và sự thoải mái.
Áo khoác oversized và quần jeans mài bóng
Một phong cách mang hơi thở đương đại, kết hợp hài hòa giữa họa tiết và tông màu tương phản: áo blazer dáng suông kết hợp cùng quần jeans ống rộng đen mài bóng tạo nên vẻ ngoài vừa phóng khoáng vừa tinh tế. Bên trong, chiếc áo sơ mi xanh nhạt làm bừng sáng bảng màu tối, trong khi áo len mang đến nét tinh tế, thanh lịch, hoàn hảo cho thời tiết chuyển mùa.