Quần jeans và áo tweed, cặp đôi ăn ý nhất mùa lạnh trở lại xu hướng

Mùa lạnh đến chậm rãi chính là để cho nàng thong thả chọn cho mình những bản phối phá cách thú vị. Quần jeans và áo tweed là cặp đôi ăn ý - vừa trẻ trung, sang trọng vừa giàu khí chất, hoàn hảo cho tiết trời giao mùa.
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Diện cặp đôi quần jeans và áo tweed dạo phố, tôn khí chất sang xịn
Đã từ lâu, các tín đồ sành điệu luôn chọn kết hợp hai chất liệu denim và dạ tweed qua hai đại diện tiêu biểu là quần jeans và áo tweed. Từ công thức phối đồ này quý cô có thể tạo nên vô số hình ảnh mới thời thượng - từ phong cách phóng khoáng của thời trang đường phố đến hình ảnh sang trọng, quý phái nhưng vẫn gần gũi của phong cách công sở, sự kiện...
Áo tweed được ưu tiên vẫn là các thiết kế có dáng ngắn phối quần jeans ống rộng với phần cạp cao ôm trọn eo và hông - cặp đôi này sẽ mang đến tỷ lệ đẹp hoàn hảo cho vóc dáng. Trong khi đó dạ tweed phối quần shorts denim, quần jeans cạp trễ... có thể tạo nên những bản phối mùa thu mang ẩn số thú vị chờ đợi nàng khám phá.