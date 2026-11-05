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Quần jeans và áo tweed, cặp đôi ăn ý nhất mùa lạnh trở lại xu hướng

Kim Ngọc
Kim Ngọc
05/11/2026 18:00 GMT+7

Mùa lạnh đến chậm rãi chính là để cho nàng thong thả chọn cho mình những bản phối phá cách thú vị. Quần jeans và áo tweed là cặp đôi ăn ý - vừa trẻ trung, sang trọng vừa giàu khí chất, hoàn hảo cho tiết trời giao mùa.

Diện cặp đôi quần jeans và áo tweed dạo phố, tôn khí chất sang xịn

Quần jeans và áo tweed, cặp đôi ăn ý nhất mùa lạnh đang trở lại - Ảnh 1.

Quần jeans ống đứng cạp cao và áo phông trắng đảm bảo tỷ lệ 1/3 đẹp mắt, tôn dáng "kéo chân" dài. Áo tweed họa tiết phối đường viền kim tuyến lấp lánh làm nổi bật hình ảnh quý phái, thời thượng của người mặc

ẢNH: @NINGCHANG

Đã từ lâu, các tín đồ sành điệu luôn chọn kết hợp hai chất liệu denim và dạ tweed qua hai đại diện tiêu biểu là quần jeans và áo tweed. Từ công thức phối đồ này quý cô có thể tạo nên vô số hình ảnh mới thời thượng - từ phong cách phóng khoáng của thời trang đường phố đến hình ảnh sang trọng, quý phái nhưng vẫn gần gũi của phong cách công sở, sự kiện...

Quần jeans và áo tweed, cặp đôi ăn ý nhất mùa lạnh đang trở lại - Ảnh 2.

Nữ diễn viên Trương Quân Ninh cho thấy gu thời trang tinh tế qua việc kết hợp những item cổ điển để tạo nên hình ảnh ấn tượng trong mùa lạnh

ẢNH: @NINGCHANG

Áo tweed được ưu tiên vẫn là các thiết kế có dáng ngắn phối quần jeans ống rộng với phần cạp cao ôm trọn eo và hông - cặp đôi này sẽ mang đến tỷ lệ đẹp hoàn hảo cho vóc dáng. Trong khi đó dạ tweed phối quần shorts denim, quần jeans cạp trễ... có thể tạo nên những bản phối mùa thu mang ẩn số thú vị chờ đợi nàng khám phá.

Quần jeans và áo tweed, cặp đôi ăn ý nhất mùa lạnh đang trở lại - Ảnh 3.

Áo tweed đen phối đường viền tua rua màu vàng gold mang đặc trưng của chất liệu tweed tạo hiệu ứng thị giác thu hút đặc biệt cho tổng thể. Trên nền màu sắc đen vàng đó, sắc xanh denim trở thành bức phông nền hoàn hảo, thể hiện phong cách đường phố vừa cá tính, vừa sang trọng nổi bật

ẢNH: @ARIVIERE

Quần jeans và áo tweed, cặp đôi ăn ý nhất mùa lạnh đang trở lại - Ảnh 4.

Để cặp đôi jeans và tweed nổi bật hơn, nữ fashionista phối thêm họa tiết kẻ sọc ngang đen trắng vào bản phối. Tông đen của áo tweed và sắc xanh đen của denim được tôn lên nhờ sự tương phản đen trắng nổi bật hòa cùng những dòng kẻ gợi nhắc phong cách thời trang cổ điển

ẢNH: @LEEHWAN

Quần jeans và áo tweed, cặp đôi ăn ý nhất mùa lạnh đang trở lại - Ảnh 5.

Quần jeans cạp trễ là một ý tưởng thú vị để mặc cùng áo tweed phối kim tuyến và sequin sáng lấp lánh. Khoảng hở nơi eo là cách để quý cô khoe điểm mạnh cơ thể đồng thời cho thấy chất phóng khoáng, cá tính nổi bật trong gu thời trang đường phố

ẢNH: @CLAUDIA CZAPIEWSKA

Quần jeans và áo tweed, cặp đôi ăn ý nhất mùa lạnh đang trở lại - Ảnh 6.

Một chiếc áo jacket dáng peplum đủ tạo nên vòng eo "con kiến" cho mọi vóc dáng. Sắc xám pha ánh bạc rực rỡ và bắt sáng kết hợp hài hòa cùng quần jeans ống rộng wash trắng, mọi ánh nhìn đổ dồn vào điểm nhấn màu sắc nằm ở chiếc túi da màu đỏ rượu

ẢNH: @ANNABELLE FLEUR

Quần jeans và áo tweed, cặp đôi ăn ý nhất mùa lạnh đang trở lại - Ảnh 7.

Cặp đôi xám và trắng mang đến hình ảnh vừa cổ điển vừa hiện đại cho cô nàng yêu tweed và denim. Sắc hồng pastel điểm thêm chút ngọt ngào và nữ tính cho bản phối nhiều lớp, ghi điểm qua dáng cổ áo và cách layer hai tông màu trắng, xám

ẢNH: @KLINHND

Quần jeans và áo tweed, cặp đôi ăn ý nhất mùa lạnh đang trở lại - Ảnh 8.

Áo tweed mang sắc trắng, đen, muối tiêu, xám... là những item được yêu thích nhất mùa lạnh. Ngoài ý tưởng phối cùng quần ống rộng, hãy thử sự kết hợp thú vị với quần shorts dài đến gối và giày bốt cổ cao để làm mới diện mạo mùa này

ẢNH: AIMEE.SAIGON

Quần jeans và áo tweed, cặp đôi ăn ý nhất mùa lạnh đang trở lại - Ảnh 9.

Đem chút tinh nghịch trẻ trung từ chiếc áo tweed phối lông vũ và quần shorts vải denim kết hợp tôn chân dài và phong thái cá tính của quý cô. Một lần nữa chúng ta lại chứng kiến hình ảnh đối lập - trang phục dày dặn và đứng phom được mặc theo những cách mới lạ, thu hút mọi sự chú ý

ẢNH: SELF-PORTRAIT


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