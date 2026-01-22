Quần jeans và sơ mi, đẹp xuất sắc để đi chơi và đi làm

Quần jeans và áo sơ mi là hai trong số những món đồ cơ bản, cổ điển có mặt trong hầu hết tủ đồ. Từ vai trò là chiếc quần dài bền bỉ mang phong cách đường phố, quần jeans từng bước trở thành trang phục đa năng và giàu tính ứng dụng - mặc đi chơi, đi làm, dự sự kiện đều phù hợp. Điều này càng được củng cố hơn qua các bản phối của jeans và sơ mi dưới đây.
Quần jeans và áo sơ mi, 'cặp đôi vàng' nâng tầm phong cách thanh lịch
Nếu khi diện các thiết kế cầu kỳ, quý cô luôn phải cân nhắc bối cảnh và cách phối phù hợp thì cặp đôi sơ mi và jeans có thể dễ dàng mặc ngay, mặc bất quy tắc vẫn luôn đẹp và chuẩn thời trang.
Cơ bản nhưng sang trọng, thanh lịch nhưng vẫn thoải mái và dễ chịu khi mặc cả ngày dài chính là những ưu điểm nổi bật của bản phối từ cặp đôi quần jeans và áo sơ mi. Quý cô yêu thích hơn các thiết kế quần denim có tông màu xanh chàm/xanh indigo đặc trưng và mỗi sắc độ lại có những sự thú vị khác nhau với nàng sành mặc. Áo sơ mi cũng là một chủ đề rộng - từ sơ mi trắng cổ điển, sơ mi đơn sắc, áo sơ mi kẻ sọc dọc, sơ mi ngắn tay, sơ mi crop dáng rộng hay sơ mi cách điệu...
Để nâng tầm bản phối cùng jeans và sơ mi, hãy sử dụng dây lưng da phù hợp cho bản phối chỉn chu và chuyên nghiệp; phối thêm blazer để giữ ấm hoặc tạo diện mạo chỉn chu khi bước vào các buổi họp hay hội nghị quan trọng; ưu tiên giày lười và giày thể thao khi muốn thả lỏng bản thân những lúc đi chơi.
Nàng có thể dùng sơ mi làm áo khoác ngoài, diện các thiết kế sơ mi cách điệu cùng với những kiểu dáng quần jeans trẻ trung và cá tính như quần jeans ống suông, quần baggy jeans...
Tỏa sáng vẻ đẹp nữ tính, sự dịu dàng quyến rũ khi nàng khoác lên mình cặp đôi quần denim và áo sơ mi họa tiết gingham xanh viền zig zag đỏ. Lựa chọn bỏ áo ngoài quần mang lại sự thoải mái nhẹ nhàng trong khi ý tưởng thứ hai giúp tôn eo tốt hơn, tạo điểm nhấn thị giác hiệu quả hơn với các cô nàng có vóc dáng nhỏ nhắn
ẢNH: THE BLUE TSHIRT