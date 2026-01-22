Quần jeans và sơ mi, đẹp xuất sắc để đi chơi và đi làm

Quần jeans và áo sơ mi là hai trong số những món đồ cơ bản, cổ điển có mặt trong hầu hết tủ đồ. Từ vai trò là chiếc quần dài bền bỉ mang phong cách đường phố, quần jeans từng bước trở thành trang phục đa năng và giàu tính ứng dụng - mặc đi chơi, đi làm, dự sự kiện đều phù hợp. Điều này càng được củng cố hơn qua các bản phối của jeans và sơ mi dưới đây.

Sơ mi hồng và quần jeans xanh là bản phối không bao giờ lỗi mốt, vừa trang nhã vừa phóng khoáng và thoáng mát ẢNH: THACIANA MESQUITA

Quần jeans và áo sơ mi, 'cặp đôi vàng' nâng tầm phong cách thanh lịch

Nếu khi diện các thiết kế cầu kỳ, quý cô luôn phải cân nhắc bối cảnh và cách phối phù hợp thì cặp đôi sơ mi và jeans có thể dễ dàng mặc ngay, mặc bất quy tắc vẫn luôn đẹp và chuẩn thời trang.

Cơ bản nhưng sang trọng, thanh lịch nhưng vẫn thoải mái và dễ chịu khi mặc cả ngày dài chính là những ưu điểm nổi bật của bản phối từ cặp đôi quần jeans và áo sơ mi. Quý cô yêu thích hơn các thiết kế quần denim có tông màu xanh chàm/xanh indigo đặc trưng và mỗi sắc độ lại có những sự thú vị khác nhau với nàng sành mặc. Áo sơ mi cũng là một chủ đề rộng - từ sơ mi trắng cổ điển, sơ mi đơn sắc, áo sơ mi kẻ sọc dọc, sơ mi ngắn tay, sơ mi crop dáng rộng hay sơ mi cách điệu...

Dây lưng da giúp bản phối quần jeans ống rộng và sơ mi kẻ sọc dọc trở nên chuyên nghiệp, lịch sự và có điểm nhấn hơn. Hình ảnh cổ điển sang trọng này luôn là một trong những công thức mặc đẹp bền bỉ và có giá trị vượt thời gian ẢNH: GANT

Để nâng tầm bản phối cùng jeans và sơ mi, hãy sử dụng dây lưng da phù hợp cho bản phối chỉn chu và chuyên nghiệp; phối thêm blazer để giữ ấm hoặc tạo diện mạo chỉn chu khi bước vào các buổi họp hay hội nghị quan trọng; ưu tiên giày lười và giày thể thao khi muốn thả lỏng bản thân những lúc đi chơi.

Nàng có thể dùng sơ mi làm áo khoác ngoài, diện các thiết kế sơ mi cách điệu cùng với những kiểu dáng quần jeans trẻ trung và cá tính như quần jeans ống suông, quần baggy jeans...

Dáng quần denim suông, ống quần rộng vừa phải kéo dài từ hông xuống đến gấu góp phần tạo dựng phom dáng đẹp cho mọi vóc dáng ẢNH: THACIANA MESQUITA

Khi diện cặp đôi jeans và sơ mi theo phong cách đời thường hoặc phong cách đường phố, kiểu giày thường được phối cùng luôn là sneaker hoặc những đôi giày thoải mái, ôm chân tốt mà nàng đặc biệt yêu thích ẢNH: THE BLUE TSHIRT

Tỏa sáng vẻ đẹp nữ tính, sự dịu dàng quyến rũ khi nàng khoác lên mình cặp đôi quần denim và áo sơ mi họa tiết gingham xanh viền zig zag đỏ. Lựa chọn bỏ áo ngoài quần mang lại sự thoải mái nhẹ nhàng trong khi ý tưởng thứ hai giúp tôn eo tốt hơn, tạo điểm nhấn thị giác hiệu quả hơn với các cô nàng có vóc dáng nhỏ nhắn ẢNH: THE BLUE TSHIRT

Sơ mi ngắn tay phù hợp những ngày nắng. Thiết kế dáng rộng, vạt ngắn được phối cùng quần denim cạp thấp và dép xỏ ngón thoải mái phù hợp cho những buổi dạo chơi, mua sắm, hẹn cà phê cuối tuần... ẢNH: SHAN KERR

Nàng giữ vững phong thái thanh lịch, sự chỉn chu và chất tối giản trong phong cách thời trang công sở với ý tưởng kết hợp áo sơ mi trắng cổ điển và quần jeans xanh ống đứng ẢNH: VICTORIA BECKHAM

Áo sơ mi oversized có thể đảm nhiệm vai trò của một chiếc áo khoác nhẹ cho bản phối của jeans cùng tank top/áo phông crop top ẢNH: SOPHIA ROSEMARY

Thêm vào bản phối hằng ngày nét tinh nghịch từ các mẫu áo sơ mi cách điệu có nhiều bèo nhún, nơ, các đường xếp nếp hay viền ren và đăng ten đầy điệu đà và nữ tính ẢNH: @BAIFERNBAH



