Quần jeans xanh và những bản phối đẹp nhất mùa

Quần jeans xanh phối áo khoác da, áo polo dệt kim và áo sơ mi cơ bản là một trong những bản phối đẹp nhất mùa.
Thế giới thời trang luôn vận động, các xu hướng mới liên tục nổi lên, biến mất để rồi sẽ quay trở lại vào một thời điểm khác. Quần jeans xanh chính là một món đồ "must have", dù không lộng lẫy và thời thượng nhưng lại chẳng bao giờ vắng mặt trên sàn diễn, đường phố, văn phòng.
Tận hưởng vẻ đẹp của sự tự tin qua bản phối cùng quần jeans xanh
Bất cứ khi nào nàng cũng có thể mặc quần jeans xanh. Một món đồ chất lượng mang đến cả sự thoải mái và vẻ đẹp chỉn chu thanh lịch. Mùa này, các bản phối đẹp nhất gọi tên denim và áo khoác, bao gồm áo khoác da, áo khoác jean, áo len dệt kim và polo tay dài. Các bản phối nhiều lớp chiếm ưu thế hơn do tiết trời se lạnh đặc trưng.
Quý cô có nhiều lựa chọn giày khi diện quần jeans. Lý tưởng và sành điệu nhất mùa vẫn là diện quần jeans cùng giày bốt da vì chúng vừa ấm áp vừa tạo nét cá tính cho tổng thể. Bên cạnh đó, giày cao gót mũi thuôn nhọn là lựa chọn hoàn hảo, giày loafer hay giày búp bê, giày ballet đế bệt mang lại sự thoải mái dễ dàng.
Quần jeans rách gối và áo len oversized đỏ ẩn chứa cả sự tinh nghịch, nổi bật lẫn nét cá tính phóng khoáng. Cặp đôi màu sắc đỏ và đen được kết nối bởi sắc xanh chàm đặc trưng hình thành nên phong thái hiện đại, cuốn hút cho nàng
ẢNH: WHITEONDENIM
Từ văn phòng đến các buổi tiệc đêm, quần jeans và giày cao gót cần thêm một món đồ đắc lực là áo yếm sequin và áo khoác lông để hoàn thiện bản phối