Thời trang 24/7

Quần jeans xanh và những bản phối đẹp nhất mùa

Kim Ngọc
Kim Ngọc
20/12/2025 16:00 GMT+7

Quần jeans xanh phối áo khoác da, áo polo dệt kim và áo sơ mi cơ bản là một trong những bản phối đẹp nhất mùa.

Thế giới thời trang luôn vận động, các xu hướng mới liên tục nổi lên, biến mất để rồi sẽ quay trở lại vào một thời điểm khác. Quần jeans xanh chính là một món đồ "must have", dù không lộng lẫy và thời thượng nhưng lại chẳng bao giờ vắng mặt trên sàn diễn, đường phố, văn phòng.

Quần jeans xanh và những bản phối đẹp nhất mùa- Ảnh 1.

Áo khoác da nâu và quần jeans xanh ống suông tạo thành cặp đôi nổi bật, sành điệu mà rất đỗi gần gũi. Bản phối mặc nhiều lớp trang phục dễ đem đến cảm giác dày cộm thiếu tự nhiên nhưng cách chọn màu sắc và chất liệu tinh tế sẽ đánh tan cảm giác đó. Áo phông trơn, áo polo kẻ và giày cao gót mũi vàng tạo nên hình ảnh cân đối và vừa vặn cho nàng

ẢNH: JENNY TSANG

Tận hưởng vẻ đẹp của sự tự tin qua bản phối cùng quần jeans xanh

Bất cứ khi nào nàng cũng có thể mặc quần jeans xanh. Một món đồ chất lượng mang đến cả sự thoải mái và vẻ đẹp chỉn chu thanh lịch. Mùa này, các bản phối đẹp nhất gọi tên denim và áo khoác, bao gồm áo khoác da, áo khoác jean, áo len dệt kim và polo tay dài. Các bản phối nhiều lớp chiếm ưu thế hơn do tiết trời se lạnh đặc trưng.

Quý cô có nhiều lựa chọn giày khi diện quần jeans. Lý tưởng và sành điệu nhất mùa vẫn là diện quần jeans cùng giày bốt da vì chúng vừa ấm áp vừa tạo nét cá tính cho tổng thể. Bên cạnh đó, giày cao gót mũi thuôn nhọn là lựa chọn hoàn hảo, giày loafer hay giày búp bê, giày ballet đế bệt mang lại sự thoải mái dễ dàng.

Quần jeans xanh và những bản phối đẹp nhất mùa- Ảnh 2.

Vẫn là cặp đôi áo khoác da và jeans nhưng với lựa chọn gấu quần xắn cao, nữ fashionista khéo léo sử dụng crop top để tạo nên khoảng hở cân xứng. Phong cách trẻ trung và hiện đại từ hình ảnh này giúp nàng nhanh chóng hiện thực hóa ý tưởng, đưa denim vào vai trò tâm điểm của mọi bản phối mùa đông

ẢNH: HEART EVANGELISTA

Quần jeans xanh và những bản phối đẹp nhất mùa- Ảnh 3.

Niềm yêu thích quần jeans ống loe của cô nàng cổ điển tiếp tục được củng cố khi nhiều quý cô sành điệu vẫn không ngừng xuống phố cùng chiếc quần này. Sự kết hợp của denim và áo len vặn thừng, cách xếp lớp các tông màu xanh dương, đỏ và trắng tạo nên chiều sâu thị giác cho tổng thể

ẢNH: YOYOCAO

Quần jeans xanh và những bản phối đẹp nhất mùa- Ảnh 4.

Áo len họa tiết là một điểm sáng nổi bật trong tủ đồ đông 2025. Quý cô có thể chọn cách giấu các lớp trang phục bên dưới áo len hoặc chủ động khoe ra bằng cách chọn sơ mi tay dài, những chiếc áo có phần cổ bẻ điệu đà như cổ sen, cổ nhún bèo...

ẢNH: MARIELLE HAON

Quần jeans xanh và những bản phối đẹp nhất mùa- Ảnh 5.
Quần jeans xanh và những bản phối đẹp nhất mùa- Ảnh 6.

Quần jeans rách gối và áo len oversized đỏ ẩn chứa cả sự tinh nghịch, nổi bật lẫn nét cá tính phóng khoáng. Cặp đôi màu sắc đỏ và đen được kết nối bởi sắc xanh chàm đặc trưng hình thành nên phong thái hiện đại, cuốn hút cho nàng

ẢNH: WHITEONDENIM

Quần jeans xanh và những bản phối đẹp nhất mùa- Ảnh 7.

Chọn quần jeans ống rộng, nàng nhất định nên thử nghiệm bản phối cùng sơ mi xanh, áo polo sọc ngang xanh và bốt cổ thấp cơ bản. Lựa chọn này có thể diện đi học, đi làm hay đi chơi đều hoàn hảo và không thể chê

ẢNH: WHITEONDENIM

Quần jeans xanh và những bản phối đẹp nhất mùa- Ảnh 8.

Denim on denim trong diện mạo thanh lịch cổ điển tinh tế. Phom dáng jeans ống loe lưng cao tôn dáng thanh mảnh kết hợp áo khoác jean và áo phông trắng

ẢNH: MARIE LOU NURK

Quần jeans xanh và những bản phối đẹp nhất mùa- Ảnh 9.

Đừng quên những chiếc áo khoác dạ trong mùa lạnh. Diện quần jeans xanh và áo khoác dạ ấm áp, mềm mại điểm thêm chi tiết da lộn từ mẫu giày bệt

ẢNH: LILLY SISTO

Quần jeans xanh và những bản phối đẹp nhất mùa- Ảnh 10.
Quần jeans xanh và những bản phối đẹp nhất mùa- Ảnh 11.

Từ văn phòng đến các buổi tiệc đêm, quần jeans và giày cao gót cần thêm một món đồ đắc lực là áo yếm sequin và áo khoác lông để hoàn thiện bản phối

ẢNH: MANGO


quần jeans xanh quần jeans xanh đậm Quần jeans jeans áo khoác da áo khoác dạ denim

