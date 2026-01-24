  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Quần nhung trầm ấm, 'chìa khóa' cho vẻ ngoài sang trọng thầm lặng

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
24/01/2026 14:00 GMT+7

Quần nhung trở thành lựa chọn mang sắc thái trầm ấm cho các cô gái yêu phong cách tinh tế. Chất liệu mềm mượt, bảng màu trầm ấm giúp các bạn tự tin thể hiện nét cuốn hút riêng.

Quần nhung với chất liệu mềm mượt cùng khả năng tôn dáng tự nhiên, mang đến vẻ ngoài sang trọng theo cách kín đáo nhưng đầy sức hút.

Quần nhung phối áo cổ lọ

Quần nhung trầm ấm, 'chìa khóa' cho vẻ ngoài sang trọng thầm lặng- Ảnh 1.

Sự kết hợp giữa quần nhung và áo cổ lọ tạo nên bản phối sang trọng

ẢNH: TOSON FASHION

Lựa chọn quần nhung nâu cạp cao sơ vin gọn gàng cùng áo len cổ lọ đen với họa tiết bèo nhún và hàng cúc thẳng tắp để tạo nên tổng thể sắc sảo. Hoàn thiện với đôi bốt cao cổ, khuyên tai dáng dài và kính mắt thời trang, các cô gái dễ dàng ghi dấu phong cách khi dạo phố hay du lịch cùng bạn bè.

Quần nhung trầm ấm, 'chìa khóa' cho vẻ ngoài sang trọng thầm lặng- Ảnh 2.

Quần nhung cạp cao sắc nâu cam với phần gấu xắn tinh tế, tạo điểm nhấn phóng khoáng cho tổng thể. Áo cổ lọ tay ngắn màu đen được sơ vin gọn gàng giúp cân bằng tỷ lệ và tôn dáng tự nhiên. Chiếc túi xách da trung tính tạo tổng thể hài hòa, dễ dàng sải bước giữa phố phường với phong thái thanh lịch

ẢNH: K&K FASHION

Quần nhung đen phối giày cao gót

Quần nhung trầm ấm, 'chìa khóa' cho vẻ ngoài sang trọng thầm lặng- Ảnh 3.

Vẻ đẹp sang trọng được thể hiện rõ nét khi quần nhung đen phối giày cao gót, mang đến phong thái chỉn chu cho phái đẹp. Chiếc quần nhung dáng suông được sơ vin gọn gàng cùng áo tay bồng cổ tròn sắc cam tạo điểm nhấn thị giác nổi bật. Thắt lưng da đen bản mảnh giúp tổng thể thêm cân đối, trong khi giày cao gót mũi nhọn và túi xách cầm tay ghi xám hoàn thiện diện mạo thanh lịch, phù hợp môi trường công sở hay những buổi họp quan trọng

ẢNH: H&H LUXURY

Quần nhung trầm ấm, 'chìa khóa' cho vẻ ngoài sang trọng thầm lặng- Ảnh 4.

Áo nhung tăm sắc hồng với điểm nhấn tay bồng nhẹ, vừa tạo độ mềm mại vừa tôn lên phong thái trang nhã. Sơ vin gọn gàng cùng quần nhung đen dáng dài, phối thêm giày cao gót mũi nhọn màu đen để hoàn thiện diện mạo chỉn chu, phù hợp cho môi trường công sở chuyên nghiệp

ẢNH: H&H LUXURY

Quần shorts nhung cạp cao

Quần nhung trầm ấm, 'chìa khóa' cho vẻ ngoài sang trọng thầm lặng- Ảnh 5.

Quần shorts nhung cạp cao ghi dấu ấn thời trang nhờ khả năng tôn dáng và mang hơi thở hiện đại. Chiếc quần nhung màu đen với hàng cúc mạ đồng tạo điểm nhấn tinh tế, khi sơ vin cùng áo nỉ ôm body cổ cut out giúp tổng thể thêm cuốn hút. Kết hợp với khuyên tai dáng tròn và túi xách da mini là đã sẵn sàng cho những buổi hẹn hò ngọt ngào

ẢNH: ORCHID FASHION

Quần nhung trầm ấm, 'chìa khóa' cho vẻ ngoài sang trọng thầm lặng- Ảnh 6.

Lan tỏa tinh thần trẻ trung khi diện quần shorts nhung tăm cạp cao sắc xanh nổi bật. Sơ vin cùng áo hai dây đen và khoác ngoài chiếc jacket đồng chất liệu giúp tổng thể thêm hài hòa. Điểm xuyết phụ kiện ánh kim như nhẫn và dây chuyền, bản phối trở nên đầy cuốn hút

ẢNH: K&K FASHION

Quần nhung nâu phối túi xách cầm tay

Quần nhung trầm ấm, 'chìa khóa' cho vẻ ngoài sang trọng thầm lặng- Ảnh 7.

Vẻ đẹp trang nhã được khắc họa với quần nhung nâu kết hợp cùng túi xách cầm tay, chiếc quần nhung tăm sắc nâu được sơ vin gọn gàng với áo giữ nhiệt trắng, khoác ngoài áo phao chần bông để vừa giữ ấm vừa tạo tổng thể chỉn chu. Điểm xuyết thêm bằng phụ kiện ánh kim giúp bản phối trở nên sang trọng hơn

ẢNH: H&H LUXURY

Quần nhung trầm ấm, 'chìa khóa' cho vẻ ngoài sang trọng thầm lặng- Ảnh 8.

Quần nhung tăm nâu dáng dài phom đứng mang đến hiệu ứng tôn dáng, khi được sơ vin cùng áo nhung sắc đỏ nổi bật, tổng thể trở nên cuốn hút mà vẫn giữ nét sang trọng. Thêm một chiếc thắt lưng da dáng mảnh, các cô gái dễ dàng ghi điểm khi xuống phố

ẢNH: H&H LUXURY

 

quần nhung áo cổ lọ quần shorts nhung chất liệu nhung

Bài viết khác

Áo khoác da mang theo tinh thần tự do trong từng bản phối

Áo khoác da mang theo tinh thần tự do trong từng bản phối

Khai mở nét thanh lịch, tôn dáng tuyệt đối với quần palazzo

Khai mở nét thanh lịch, tôn dáng tuyệt đối với quần palazzo

Sắc hồng, sắc đỏ mang cảm hứng tươi mới cho ngày xuân sang

Sắc hồng, sắc đỏ mang cảm hứng tươi mới cho ngày xuân sang

Áo sơ mi trắng ngoại cỡ định hình lại vẻ thanh lịch

Áo sơ mi trắng ngoại cỡ định hình lại vẻ thanh lịch

Quần tây xếp ly đang trở lại mạnh mẽ trên đường phố

Quần tây xếp ly đang trở lại mạnh mẽ trên đường phố

Những mẫu áo khoác sang trọng và đa năng nhất cho mùa xuân

Những mẫu áo khoác sang trọng và đa năng nhất cho mùa xuân

Mũ cói và túi cói, bản giao hưởng ngọt ngào của ngày nắng

Mũ cói và túi cói, bản giao hưởng ngọt ngào của ngày nắng

Váy ca rô dáng dài mang đến nét cổ điển 'đốn tim' phái đẹp

Váy ca rô dáng dài mang đến nét cổ điển 'đốn tim' phái đẹp

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top