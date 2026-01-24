Quần nhung trầm ấm, 'chìa khóa' cho vẻ ngoài sang trọng thầm lặng

Quần nhung với chất liệu mềm mượt cùng khả năng tôn dáng tự nhiên, mang đến vẻ ngoài sang trọng theo cách kín đáo nhưng đầy sức hút.

Quần nhung phối áo cổ lọ

Sự kết hợp giữa quần nhung và áo cổ lọ tạo nên bản phối sang trọng ẢNH: TOSON FASHION

Lựa chọn quần nhung nâu cạp cao sơ vin gọn gàng cùng áo len cổ lọ đen với họa tiết bèo nhún và hàng cúc thẳng tắp để tạo nên tổng thể sắc sảo. Hoàn thiện với đôi bốt cao cổ, khuyên tai dáng dài và kính mắt thời trang, các cô gái dễ dàng ghi dấu phong cách khi dạo phố hay du lịch cùng bạn bè.

Quần nhung cạp cao sắc nâu cam với phần gấu xắn tinh tế, tạo điểm nhấn phóng khoáng cho tổng thể. Áo cổ lọ tay ngắn màu đen được sơ vin gọn gàng giúp cân bằng tỷ lệ và tôn dáng tự nhiên. Chiếc túi xách da trung tính tạo tổng thể hài hòa, dễ dàng sải bước giữa phố phường với phong thái thanh lịch ẢNH: K&K FASHION

Quần nhung đen phối giày cao gót

Vẻ đẹp sang trọng được thể hiện rõ nét khi quần nhung đen phối giày cao gót, mang đến phong thái chỉn chu cho phái đẹp. Chiếc quần nhung dáng suông được sơ vin gọn gàng cùng áo tay bồng cổ tròn sắc cam tạo điểm nhấn thị giác nổi bật. Thắt lưng da đen bản mảnh giúp tổng thể thêm cân đối, trong khi giày cao gót mũi nhọn và túi xách cầm tay ghi xám hoàn thiện diện mạo thanh lịch, phù hợp môi trường công sở hay những buổi họp quan trọng ẢNH: H&H LUXURY

Áo nhung tăm sắc hồng với điểm nhấn tay bồng nhẹ, vừa tạo độ mềm mại vừa tôn lên phong thái trang nhã. Sơ vin gọn gàng cùng quần nhung đen dáng dài, phối thêm giày cao gót mũi nhọn màu đen để hoàn thiện diện mạo chỉn chu, phù hợp cho môi trường công sở chuyên nghiệp ẢNH: H&H LUXURY

Quần shorts nhung cạp cao

Quần shorts nhung cạp cao ghi dấu ấn thời trang nhờ khả năng tôn dáng và mang hơi thở hiện đại. Chiếc quần nhung màu đen với hàng cúc mạ đồng tạo điểm nhấn tinh tế, khi sơ vin cùng áo nỉ ôm body cổ cut out giúp tổng thể thêm cuốn hút. Kết hợp với khuyên tai dáng tròn và túi xách da mini là đã sẵn sàng cho những buổi hẹn hò ngọt ngào ẢNH: ORCHID FASHION

Lan tỏa tinh thần trẻ trung khi diện quần shorts nhung tăm cạp cao sắc xanh nổi bật. Sơ vin cùng áo hai dây đen và khoác ngoài chiếc jacket đồng chất liệu giúp tổng thể thêm hài hòa. Điểm xuyết phụ kiện ánh kim như nhẫn và dây chuyền, bản phối trở nên đầy cuốn hút ẢNH: K&K FASHION

Quần nhung nâu phối túi xách cầm tay

Vẻ đẹp trang nhã được khắc họa với quần nhung nâu kết hợp cùng túi xách cầm tay, chiếc quần nhung tăm sắc nâu được sơ vin gọn gàng với áo giữ nhiệt trắng, khoác ngoài áo phao chần bông để vừa giữ ấm vừa tạo tổng thể chỉn chu. Điểm xuyết thêm bằng phụ kiện ánh kim giúp bản phối trở nên sang trọng hơn ẢNH: H&H LUXURY