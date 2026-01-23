Quần tây xếp ly đang trở lại mạnh mẽ trên đường phố

Quần tây xếp ly, một món đồ mang đậm chất nam tính được hồi sinh trong tủ quần áo của những cô gái. Dưới đây là một vài cách phối đồ với chiếc quần này ngay từ mùa xuân 2026.

Quần tây xếp ly phong cách năm 2026

Chiếc quần tây xếp ly với những đường cắt may thoải mái phối cùng áo thun crop top sọc ngang đen trắng ẢNH: @THEMAKEAHOLICS

Áo sơ mi xanh và quần tây ống rộng, một sự kết hợp được làm mới trong mùa lạnh nhờ áo khoác lông cừu và chiếc thắt lưng mảnh độc đáo ẢNH: @TENSIONEIN.OFFICIAL

Những chiếc quần tây dành cho năm 2026 là sự kết hợp giữa kỹ thuật may đo được cách tân và những kiểu dáng hiện đại, được thiết kế cho một tủ quần áo pha trộn giữa truyền thống và sự đổi mới ẢNH: ULTIMUS

"Biến" một món đồ siêu kỹ thuật như áo khoác nỉ trở nên sành điệu, set đồ toàn màu đen với quần tây xếp ly cạp cao và giày lười ẢNH: @MILANFASHIONWEEK

Quần tây xếp ly đang dần rời khỏi công sở. Sinh ra như một biểu tượng của sự ngăn nắp và kỷ luật trong ăn mặc, quần tây xếp ly đã tồn tại hàng thập kỷ trong tủ quần áo nam giới trước khi xuất hiện trong tủ quần áo nữ. Năm 2026, chúng bỏ đi sự cứng nhắc và trở nên mềm mại, uyển chuyển hơn, gần như thoải mái. Bài học từ phong cách đường phố rất rõ ràng: xếp ly chỉ hiệu quả khi được "tiết chế". Vì vậy, hãy nhường chỗ cho những kiểu dáng rộng rãi, được mặc cùng áo len mỏng, áo polo dệt kim hoặc các loại áo len cơ bản. Phong cách nổi bật của món đồ này là đường nét gọn gàng ở phía trên, độ phồng cân đối ở phía dưới, để cấu trúc của chiếc quần làm nhiệm vụ của nó.

Trong số nhiều xu hướng mới được phát hiện bên ngoài các buổi trình diễn thời trang, quần tây xếp ly đã khẳng định vị thế của mình như một trong những món đồ thú vị nhất, nhờ vào tính linh hoạt bất ngờ của chúng ẢNH: @MOODBOARD.GIRL

Trong cuộc sống thường ngày, quần tây xếp ly đóng vai trò là nền tảng trung tính để xây dựng phong cách của bạn ẢNH: @ANNAMAVRIDIS

Ban ngày, quần tây xếp ly được phối với áo len tối giản, áo khoác bomber hoặc áo khoác da, kết hợp với giày lười hoặc giày buộc dây nam. Buổi tối, chỉ cần thay đổi một chút: một chiếc áo ôm sát hơn, một chiếc áo khoác có phom dáng cứng cáp và giày mũi nhọn sẽ ngay lập tức biến đổi chúng. Quy tắc quyến rũ cho mùa đông 2026 rất đơn giản: không quá cầu kỳ. Nếp xếp ly là một chi tiết táo bạo nhưng tinh tế, nó nên được tôn lên bằng cách tạo không gian và sự thoáng đãng.