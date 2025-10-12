Quần trắng tạo điểm nhấn trong mọi phong cách

Với khả năng biến hóa linh hoạt, chỉ với một chiếc quần trắng có thể giúp bạn tự tin thể hiện phong cách trong mọi hoàn cảnh từ công sở, dạo phố đến những chuyến du lịch ngập nắng.
Quần trắng phối áo phông đơn giản mà nổi bật
Chiếc quần jeans trắng ống loe mang lại phong cách retro, cạp cao giúp tôn lên đôi chân thon dài. Phối cùng áo phông trắng có phom ôm vừa phải, tạo sự cân đối với phong cách năng động mà vẫn thoải mái.
Màu trắng của quần làm nổi bật chiếc áo phông màu đỏ, tạo nên một sự tương phản tươi sáng cho cả bộ đồ. Phối cùng chiếc kính mát đen và túi xách da giúp nâng tầm phong cách đường phố.
Chuẩn thanh lịch với quần trắng kết hợp áo sơ mi
Chiếc quần âu trắng ống rộng mang đến sự thoải mái nhưng vẫn giữ được vẻ ngoài sang trọng, phối với áo sơ mi kẻ sọc xanh được sơ vin gọn gàng. Khi kết hợp cùng áo blazer đen khoác ngoài, bộ trang phục trở nên vô cùng quyền lực nhưng vẫn không kém phần nữ tính.
Quần trắng ống suông thẳng mang đến phong cách trưởng thành, tạo nên sự tương phản hoàn hảo với độ rủ của áo sơ mi nâu trầm.
Phá cách cùng quần trắng và áo cổ yếm
Phong cách monochrome với sắc trắng nổi bật, quần trắng cạp cao kết hợp cùng áo cổ yếm ôm sát gợi cảm. Sự tương phản giữa nét mềm mại của cổ yếm và vẻ tinh khôi của quần trắng mang lại hiệu ứng thị giác thu hút.
Sự rộng rãi của quần không chỉ mang lại cảm giác dễ chịu mà còn tạo ra sự cân bằng hoàn hảo với chiếc áo cổ yếm sọc hồng nhạt ngọt ngào. Thích hợp diện dạo phố cho những ngày đầu thu không quá se lạnh.
Biến tấu phong cách với quần shorts trắng
Chi Pu lựa chọn quần shorts trắng cạp cao với chất liệu jean đứng dáng giúp tôn vòng eo. Khi phối cùng áo len dệt kim mỏng màu xanh pastel, điểm nhấn là thắt lưng màu nâu tôn lên vòng eo hoàn hảo của nữ nghệ sĩ.
Quần shorts jeans cơ bản giúp trang phục vẫn giữ nét trẻ trung, trong khi áo cardigan cài nút mang đến cảm giác dịu dàng. Sự hòa quyện giữa hai gam màu tạo nên tổng thể nhẹ nhàng, phù hợp cho những ngày bạn muốn vừa thoải mái vừa chỉn chu.