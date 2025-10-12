  • An Giang
Thời trang 24/7

Quần trắng tạo điểm nhấn trong mọi phong cách

Tiffany Trần
Tiffany Trần
12/10/2025 10:00 GMT+7

Giữa muôn vàn gam màu nổi bật, chiếc quần trắng vẫn giữ vững vị trí 'món đồ quốc dân' nhờ khả năng dễ phối và phù hợp với mọi hoàn cảnh.

Với khả năng biến hóa linh hoạt, chỉ với một chiếc quần trắng có thể giúp bạn tự tin thể hiện phong cách trong mọi hoàn cảnh từ công sở, dạo phố đến những chuyến du lịch ngập nắng.

Quần trắng phối áo phông đơn giản mà nổi bật 

Quần trắng tạo điểm nhấn trong mọi phong cách- Ảnh 1.

Sự kết hợp giữa quần trắng và áo phông luôn là công thức “an toàn” nhưng chưa bao giờ nhàm chán

ẢNH: @CALEM.CLUB

Chiếc quần jeans trắng ống loe mang lại phong cách retro, cạp cao giúp tôn lên đôi chân thon dài. Phối cùng áo phông trắng có phom ôm vừa phải, tạo sự cân đối với phong cách năng động mà vẫn thoải mái.

Quần trắng tạo điểm nhấn trong mọi phong cách- Ảnh 2.

Chiếc quần trắng ống rộng mang lại sự thoải mái và phóng khoáng cho bộ trang phục

ẢNH: @DEVOTUS.VN

Màu trắng của quần làm nổi bật chiếc áo phông màu đỏ, tạo nên một sự tương phản tươi sáng cho cả bộ đồ. Phối cùng chiếc kính mát đen và túi xách da giúp nâng tầm phong cách đường phố.

Chuẩn thanh lịch với quần trắng kết hợp áo sơ mi 

Quần trắng tạo điểm nhấn trong mọi phong cách- Ảnh 3.

Nếu áo phông mang đến sự trẻ trung thì áo sơ mi lại giúp bản phối với quần trắng trở nên chỉn chu hơn

ẢNH: @TRANTIEUVY_20

Chiếc quần âu trắng ống rộng mang đến sự thoải mái nhưng vẫn giữ được vẻ ngoài sang trọng, phối với áo sơ mi kẻ sọc xanh được sơ vin gọn gàng. Khi kết hợp cùng áo blazer đen khoác ngoài, bộ trang phục trở nên vô cùng quyền lực nhưng vẫn không kém phần nữ tính.

Quần trắng tạo điểm nhấn trong mọi phong cách- Ảnh 4.

Chiếc quần trắng không chỉ tạo ra sự sắc nét về phom dáng mà còn là điểm nhấn độc đáo cho bộ trang phục

ẢNH: @BBSTORE’S

Quần trắng ống suông thẳng mang đến phong cách trưởng thành, tạo nên sự tương phản hoàn hảo với độ rủ của áo sơ mi nâu trầm.

Phá cách cùng quần trắng và áo cổ yếm

Quần trắng tạo điểm nhấn trong mọi phong cách- Ảnh 5.

Dành cho những cô nàng yêu thích vẻ đẹp quyến rũ, sự kết hợp giữa quần trắng và áo cổ yếm sẽ là lựa chọn không thể bỏ qua

ẢNH: @HH.VINTAGESHOP

Phong cách monochrome với sắc trắng nổi bật, quần trắng cạp cao kết hợp cùng áo cổ yếm ôm sát gợi cảm. Sự tương phản giữa nét mềm mại của cổ yếm và vẻ tinh khôi của quần trắng mang lại hiệu ứng thị giác thu hút.

Quần trắng tạo điểm nhấn trong mọi phong cách- Ảnh 6.

Chiếc quần trắng với phom dáng thoải mái và chất liệu jean dày dặn tạo nên vẻ ngoài hiện đại

ẢNH: @CALEM.CLUB

Sự rộng rãi của quần không chỉ mang lại cảm giác dễ chịu mà còn tạo ra sự cân bằng hoàn hảo với chiếc áo cổ yếm sọc hồng nhạt ngọt ngào. Thích hợp diện dạo phố cho những ngày đầu thu không quá se lạnh.

Biến tấu phong cách với quần shorts trắng

Quần trắng tạo điểm nhấn trong mọi phong cách- Ảnh 7.

Với thời tiết nắng ấm, quần shorts trắng trở thành lựa chọn yêu thích của những cô gái năng động

ẢNH: @CHIPUPU

Chi Pu lựa chọn quần shorts trắng cạp cao với chất liệu jean đứng dáng giúp tôn vòng eo. Khi phối cùng áo len dệt kim mỏng màu xanh pastel, điểm nhấn là thắt lưng màu nâu tôn lên vòng eo hoàn hảo của nữ nghệ sĩ.

Quần trắng tạo điểm nhấn trong mọi phong cách- Ảnh 8.

Tăng Mỹ Hàn duyên dáng với quần shorts trắng phối áo cardigan xanh navy

ẢNH: @KJMBAE

Quần shorts jeans cơ bản giúp trang phục vẫn giữ nét trẻ trung, trong khi áo cardigan cài nút mang đến cảm giác dịu dàng. Sự hòa quyện giữa hai gam màu tạo nên tổng thể nhẹ nhàng, phù hợp cho những ngày bạn muốn vừa thoải mái vừa chỉn chu.

 

