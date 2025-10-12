Quần trắng tạo điểm nhấn trong mọi phong cách

Với khả năng biến hóa linh hoạt, chỉ với một chiếc quần trắng có thể giúp bạn tự tin thể hiện phong cách trong mọi hoàn cảnh từ công sở, dạo phố đến những chuyến du lịch ngập nắng.

Quần trắng phối áo phông đơn giản mà nổi bật

Sự kết hợp giữa quần trắng và áo phông luôn là công thức “an toàn” nhưng chưa bao giờ nhàm chán ẢNH: @CALEM.CLUB

Chiếc quần jeans trắng ống loe mang lại phong cách retro, cạp cao giúp tôn lên đôi chân thon dài. Phối cùng áo phông trắng có phom ôm vừa phải, tạo sự cân đối với phong cách năng động mà vẫn thoải mái.

Chiếc quần trắng ống rộng mang lại sự thoải mái và phóng khoáng cho bộ trang phục ẢNH: @DEVOTUS.VN

Màu trắng của quần làm nổi bật chiếc áo phông màu đỏ, tạo nên một sự tương phản tươi sáng cho cả bộ đồ. Phối cùng chiếc kính mát đen và túi xách da giúp nâng tầm phong cách đường phố.

Chuẩn thanh lịch với quần trắng kết hợp áo sơ mi

Nếu áo phông mang đến sự trẻ trung thì áo sơ mi lại giúp bản phối với quần trắng trở nên chỉn chu hơn ẢNH: @TRANTIEUVY_20

Chiếc quần âu trắng ống rộng mang đến sự thoải mái nhưng vẫn giữ được vẻ ngoài sang trọng, phối với áo sơ mi kẻ sọc xanh được sơ vin gọn gàng. Khi kết hợp cùng áo blazer đen khoác ngoài, bộ trang phục trở nên vô cùng quyền lực nhưng vẫn không kém phần nữ tính.

Chiếc quần trắng không chỉ tạo ra sự sắc nét về phom dáng mà còn là điểm nhấn độc đáo cho bộ trang phục ẢNH: @BBSTORE’S

Quần trắng ống suông thẳng mang đến phong cách trưởng thành, tạo nên sự tương phản hoàn hảo với độ rủ của áo sơ mi nâu trầm.

Phá cách cùng quần trắng và áo cổ yếm

Dành cho những cô nàng yêu thích vẻ đẹp quyến rũ, sự kết hợp giữa quần trắng và áo cổ yếm sẽ là lựa chọn không thể bỏ qua ẢNH: @HH.VINTAGESHOP

Phong cách monochrome với sắc trắng nổi bật, quần trắng cạp cao kết hợp cùng áo cổ yếm ôm sát gợi cảm. Sự tương phản giữa nét mềm mại của cổ yếm và vẻ tinh khôi của quần trắng mang lại hiệu ứng thị giác thu hút.

Chiếc quần trắng với phom dáng thoải mái và chất liệu jean dày dặn tạo nên vẻ ngoài hiện đại ẢNH: @CALEM.CLUB

Sự rộng rãi của quần không chỉ mang lại cảm giác dễ chịu mà còn tạo ra sự cân bằng hoàn hảo với chiếc áo cổ yếm sọc hồng nhạt ngọt ngào. Thích hợp diện dạo phố cho những ngày đầu thu không quá se lạnh.

Biến tấu phong cách với quần shorts trắng

Với thời tiết nắng ấm, quần shorts trắng trở thành lựa chọn yêu thích của những cô gái năng động ẢNH: @CHIPUPU

Chi Pu lựa chọn quần shorts trắng cạp cao với chất liệu jean đứng dáng giúp tôn vòng eo. Khi phối cùng áo len dệt kim mỏng màu xanh pastel, điểm nhấn là thắt lưng màu nâu tôn lên vòng eo hoàn hảo của nữ nghệ sĩ.

Tăng Mỹ Hàn duyên dáng với quần shorts trắng phối áo cardigan xanh navy ẢNH: @KJMBAE

Quần shorts jeans cơ bản giúp trang phục vẫn giữ nét trẻ trung, trong khi áo cardigan cài nút mang đến cảm giác dịu dàng. Sự hòa quyện giữa hai gam màu tạo nên tổng thể nhẹ nhàng, phù hợp cho những ngày bạn muốn vừa thoải mái vừa chỉn chu.