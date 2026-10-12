  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Quần yếm diện sao để vừa chất chơi, vừa toát lên vẻ nữ tính

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
12/10/2026 14:00 GMT+7

Khởi nguồn từ trang phục bảo hộ lao động mang đậm dấu ấn bụi bặm, quần yếm đã có màn biến hóa ngoạn mục để trở thành biểu tượng thời trang bất hủ.

Không còn gói gọn trong sự nghịch ngợm thường thấy, quần yếm này ngày nay mở ra muôn vàn bản phối ấn tượng: vừa phóng khoáng, nổi bật với tinh thần đường phố, vừa ngọt ngào đầy nữ tính khi được kết hợp cùng các kiểu áo tinh tế.

Cách phối quần yếm với kiểu áo có tay như áo phông, sơ mi hay áo dài tay luôn là công thức an toàn và dễ mặc nhất cho mọi vóc dáng. Việc che bớt phần bắp tay giúp tổng thể trông gọn gàng hơn, rất phù hợp cho những ngày đi học, đi làm...

Quần yếm diện sao để vừa chất chơi, vừa toát lên vẻ nữ tính- Ảnh 1.

Quần yếm nhung tăm phom suông rộng màu nâu sô cô la đậm chất cổ điển khi bắt cặp cùng áo dài tay hồng phấn phối cổ ren và dây nơ thanh mảnh phảng phất hơi thở cổ tích

ẢNH: @ALMIRA.STUDIOOO

Quần yếm diện sao để vừa chất chơi, vừa toát lên vẻ nữ tính- Ảnh 2.

Quần yếm đen ống đứng tối giản phối cùng áo thun trắng ngắn tay cổ vuông tạo nên bộ đôi tương phản trắng đen kinh điển, mang lại vẻ ngoài gọn gàng cho những buổi dạo chơi ngoài trời

ẢNH: @ALMIRA.STUDIOOO

Quần yếm diện sao để vừa chất chơi, vừa toát lên vẻ nữ tính- Ảnh 3.

Một buổi dạo phố cuối tuần sẽ thêm phần lãng mạn khi bạn chọn quần yếm jeans xanh truyền thống, nhấn nhá với mũ beret kẻ sọc cùng đôi giày thể thao trắng năng động

ẢNH: @_KIUCIUUN

Khi thời tiết bước vào những ngày nắng nóng, việc kết hợp quần yếm với các kiểu áo sát nách như áo hai dây, áo quây hay tank top là lựa chọn thông minh nhất. Khoảng hở tự nhiên ở phần vai và cánh tay giúp cơ thể mát mẻ. 

Quần yếm diện sao để vừa chất chơi, vừa toát lên vẻ nữ tính- Ảnh 4.

Trong những chuyến du lịch biển hay dã ngoại, một chiếc quần yếm đùi chất liệu đũi xanh pastel nhẹ tênh phối cùng áo quây xanh biển buộc dây cổ yếm sẽ giúp bạn thoải mái vận động tối đa

ẢNH: @_KIUCIUUN

Quần yếm diện sao để vừa chất chơi, vừa toát lên vẻ nữ tính- Ảnh 5.

Sự kết hợp giữa chiếc quần yếm nhung tăm màu vàng mù tạt và áo hai dây ôm sát màu nâu trầm lại mang đến vẻ đẹp cá tính đậm chất Y2K

ẢNH: @_LAMINEE.99

Quần yếm diện sao để vừa chất chơi, vừa toát lên vẻ nữ tính- Ảnh 6.

Thêm một chiếc khăn bandana buộc đầu cùng chiếc túi xách nhỏ xinh, bạn sẽ biến thành một cô nàng năng động, tràn đầy sức sống chuẩn phong cách đường phố

ẢNH: @_PHUONGDOLOVEUU

Vì hầu hết quần yếm denim đều có phom dáng cứng cáp, bạn nên ưu tiên những chiếc áo bên trong có độ ôm nhẹ hoặc thiết kế gọn gàng như áo thun hoặc áo crop top. Cách phối này giúp tổng thể không bị thùng thình và tôn lên vòng eo thon gọn. 

Quần yếm diện sao để vừa chất chơi, vừa toát lên vẻ nữ tính- Ảnh 7.

Nếu muốn phá cách hơn một chút trong những ngày se lạnh, bạn có thể thử bắt cặp yếm jeans xanh cùng áo thun dài tay tông vàng rực rỡ

ẢNH: @_LAMINEE.99

Quần yếm diện sao để vừa chất chơi, vừa toát lên vẻ nữ tính- Ảnh 8.

Màu đỏ đô rực rỡ của chiếc quần yếm denim đỏ khi đi cùng áo blouse trắng trễ vai bèo nhún lại mở ra một phong cách hoàn toàn khác: ngọt ngào và tràn đầy sức sống

ẢNH: @_YANG.22

Quần yếm chưa bao giờ dừng lại ở một item thời trang đơn thuần, đó là tuyên ngôn về sự tự do, tươi trẻ và khả năng biến hóa không giới hạn của phái đẹp. Bằng cách chọn lựa chất liệu phù hợp với thời tiết và kết hợp màu sắc khéo léo, bạn hoàn toàn có thể tự tin làm mới bản thân mỗi ngày. 

 

Quần yếm yếm phối đồ với quần yếm quần yếm denim quần yếm pastel

Bài viết khác

Cardigan vẫn được yêu thích giữa vòng xoay của các xu hướng mới

Cardigan vẫn được yêu thích giữa vòng xoay của các xu hướng mới

Gam màu nâu vừa cổ điển vừa ấm áp cho những ngày se lạnh

Gam màu nâu vừa cổ điển vừa ấm áp cho những ngày se lạnh

Từ món đồ tối giản đến biểu tượng sang chảnh với áo sát nách

Từ món đồ tối giản đến biểu tượng sang chảnh với áo sát nách

Tôn dáng tinh tế với đầm lụa

Tôn dáng tinh tế với đầm lụa

Tận hưởng trọn vẹn mùa lạnh cùng trang phục len, da và dạ tweed sang chảnh

Tận hưởng trọn vẹn mùa lạnh cùng trang phục len, da và dạ tweed sang chảnh

Làm mới phong cách với họa tiết trừu tượng

Làm mới phong cách với họa tiết trừu tượng

Mặc ấm mà vẫn gọn gàng với những kiểu áo khoác ngày lạnh

Mặc ấm mà vẫn gọn gàng với những kiểu áo khoác ngày lạnh

Nguyên tắc phối đồ của ca sĩ Mono

Nguyên tắc phối đồ của ca sĩ Mono

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top