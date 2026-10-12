Quần yếm diện sao để vừa chất chơi, vừa toát lên vẻ nữ tính

Không còn gói gọn trong sự nghịch ngợm thường thấy, quần yếm này ngày nay mở ra muôn vàn bản phối ấn tượng: vừa phóng khoáng, nổi bật với tinh thần đường phố, vừa ngọt ngào đầy nữ tính khi được kết hợp cùng các kiểu áo tinh tế.

Cách phối quần yếm với kiểu áo có tay như áo phông, sơ mi hay áo dài tay luôn là công thức an toàn và dễ mặc nhất cho mọi vóc dáng. Việc che bớt phần bắp tay giúp tổng thể trông gọn gàng hơn, rất phù hợp cho những ngày đi học, đi làm...

Quần yếm nhung tăm phom suông rộng màu nâu sô cô la đậm chất cổ điển khi bắt cặp cùng áo dài tay hồng phấn phối cổ ren và dây nơ thanh mảnh phảng phất hơi thở cổ tích ẢNH: @ALMIRA.STUDIOOO

Quần yếm đen ống đứng tối giản phối cùng áo thun trắng ngắn tay cổ vuông tạo nên bộ đôi tương phản trắng đen kinh điển, mang lại vẻ ngoài gọn gàng cho những buổi dạo chơi ngoài trời ẢNH: @ALMIRA.STUDIOOO

Một buổi dạo phố cuối tuần sẽ thêm phần lãng mạn khi bạn chọn quần yếm jeans xanh truyền thống, nhấn nhá với mũ beret kẻ sọc cùng đôi giày thể thao trắng năng động ẢNH: @_KIUCIUUN

Khi thời tiết bước vào những ngày nắng nóng, việc kết hợp quần yếm với các kiểu áo sát nách như áo hai dây, áo quây hay tank top là lựa chọn thông minh nhất. Khoảng hở tự nhiên ở phần vai và cánh tay giúp cơ thể mát mẻ.

Trong những chuyến du lịch biển hay dã ngoại, một chiếc quần yếm đùi chất liệu đũi xanh pastel nhẹ tênh phối cùng áo quây xanh biển buộc dây cổ yếm sẽ giúp bạn thoải mái vận động tối đa ẢNH: @_KIUCIUUN

Sự kết hợp giữa chiếc quần yếm nhung tăm màu vàng mù tạt và áo hai dây ôm sát màu nâu trầm lại mang đến vẻ đẹp cá tính đậm chất Y2K ẢNH: @_LAMINEE.99

Thêm một chiếc khăn bandana buộc đầu cùng chiếc túi xách nhỏ xinh, bạn sẽ biến thành một cô nàng năng động, tràn đầy sức sống chuẩn phong cách đường phố ẢNH: @_PHUONGDOLOVEUU

Vì hầu hết quần yếm denim đều có phom dáng cứng cáp, bạn nên ưu tiên những chiếc áo bên trong có độ ôm nhẹ hoặc thiết kế gọn gàng như áo thun hoặc áo crop top. Cách phối này giúp tổng thể không bị thùng thình và tôn lên vòng eo thon gọn.

Nếu muốn phá cách hơn một chút trong những ngày se lạnh, bạn có thể thử bắt cặp yếm jeans xanh cùng áo thun dài tay tông vàng rực rỡ ẢNH: @_LAMINEE.99

Màu đỏ đô rực rỡ của chiếc quần yếm denim đỏ khi đi cùng áo blouse trắng trễ vai bèo nhún lại mở ra một phong cách hoàn toàn khác: ngọt ngào và tràn đầy sức sống ẢNH: @_YANG.22

Quần yếm chưa bao giờ dừng lại ở một item thời trang đơn thuần, đó là tuyên ngôn về sự tự do, tươi trẻ và khả năng biến hóa không giới hạn của phái đẹp. Bằng cách chọn lựa chất liệu phù hợp với thời tiết và kết hợp màu sắc khéo léo, bạn hoàn toàn có thể tự tin làm mới bản thân mỗi ngày.