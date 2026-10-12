Quần yếm diện sao để vừa chất chơi, vừa toát lên vẻ nữ tính

Khởi nguồn từ trang phục bảo hộ lao động mang đậm dấu ấn bụi bặm, quần yếm đã có màn biến hóa ngoạn mục để trở thành biểu tượng thời trang bất hủ.
Chia sẻ bài viết
Không còn gói gọn trong sự nghịch ngợm thường thấy, quần yếm này ngày nay mở ra muôn vàn bản phối ấn tượng: vừa phóng khoáng, nổi bật với tinh thần đường phố, vừa ngọt ngào đầy nữ tính khi được kết hợp cùng các kiểu áo tinh tế.
Cách phối quần yếm với kiểu áo có tay như áo phông, sơ mi hay áo dài tay luôn là công thức an toàn và dễ mặc nhất cho mọi vóc dáng. Việc che bớt phần bắp tay giúp tổng thể trông gọn gàng hơn, rất phù hợp cho những ngày đi học, đi làm...
Khi thời tiết bước vào những ngày nắng nóng, việc kết hợp quần yếm với các kiểu áo sát nách như áo hai dây, áo quây hay tank top là lựa chọn thông minh nhất. Khoảng hở tự nhiên ở phần vai và cánh tay giúp cơ thể mát mẻ.
Vì hầu hết quần yếm denim đều có phom dáng cứng cáp, bạn nên ưu tiên những chiếc áo bên trong có độ ôm nhẹ hoặc thiết kế gọn gàng như áo thun hoặc áo crop top. Cách phối này giúp tổng thể không bị thùng thình và tôn lên vòng eo thon gọn.
Quần yếm chưa bao giờ dừng lại ở một item thời trang đơn thuần, đó là tuyên ngôn về sự tự do, tươi trẻ và khả năng biến hóa không giới hạn của phái đẹp. Bằng cách chọn lựa chất liệu phù hợp với thời tiết và kết hợp màu sắc khéo léo, bạn hoàn toàn có thể tự tin làm mới bản thân mỗi ngày.