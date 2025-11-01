Rầm rộ tuyển chọn người mẫu cho mùa thời trang cuối năm

Để tuyển chọn người mẫu trình diễn cho 20 thương hiệu và nhà thiết kế tham gia mùa thứ 20 của Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam (Aquafina Vietnam International Fashion Week - AVIFW) mùa diễn thu đông 2025, ban tổ chức tổ chức các buổi casting người mẫu trải dài trong 3 ngày, từ 30.10 -1.11 tại Hà Nội.

Đông đảo mẫu nam ngoại quốc tham gia casting tại AVIFW thu đông 2025. Sự kiện tuần lễ thời trang kỷ niệm 20 mùa diễn dành sự ưu ái cho các bộ sưu tập thời trang nam và 9 thương hiệu, nhà thiết kế quốc tế ẢNH: BTC

Tại buổi casting đầu tiên của AVIFW, hàng trăm người mẫu xếp hàng đến 10h đêm để ghi danh. Trong ngày này, ban tổ chức tìm ứng viên trình diễn bộ sưu tập cho các nhà thiết kế Vũ Việt Hà, Ivan Trần và các thương hiệu Pantio, Canifa và bộ sưu tập từ các sinh viên thời trang xuất sắc nhất của Trường đại học Mỹ thuật Công nghiệp.

Ngoài dàn người mẫu đông đảo, chương trình tạo nên không khí chuyên nghiệp và đầy cảm hứng với sự xuất hiện của dàn khách mời là Hoa hậu Ngọc Hân, Quán quân The Face Vietnam Huỳnh Tú Anh, người mẫu Xuân Thắng, Dương Hoàng Hải, Vũ Mỹ Ngân…

Vũ Mỹ Ngân, Lại Mai Hoa, NTK Hà Linh Thư và Giang Phùng làm giám khảo casting người mẫu ẢNH: BTC

Trong ngày thứ hai, không khí khu vực casting được "hâm nóng" ngay từ sáng sớm với các buổi tuyển chọn liên tiếp của NTK Hà Linh Thư, Cao Minh Tiến, Adrian Anh Tuấn, The Mad Lab và Trường đại học Kiến trúc Hà Nội.

Quán quân Vietnam's Next Top Model 2025 (VNTM) Lại Mai Hoa và các á quân Giang Phùng, Mỹ Ngân cùng NTK Hà Linh Thư lựa chọn những gương mặt sáng giá phù hợp cho bộ sưu tập của “người đàn bà nhung lụa” trong mùa thu đông năm nay.

Đối với Top 4 VNTM 2025, buổi casting lần này mang nhiều ý nghĩa đặc biệt. Từng trải qua những ngày tháng miệt mài tham gia các buổi casting và không ít lần đối mặt với thất bại, Lại Mai Hoa, Giang Phùng và Mỹ Ngân hiểu rõ hơn ai hết hành trình để được đứng trên sàn diễn danh giá này không hề dễ dàng. Sự trở lại của họ không chỉ là niềm tự hào cá nhân mà còn là lời nhắc nhở mạnh mẽ gửi đến những người mẫu trẻ: rằng mỗi bước đi, dù nhỏ bé, đều góp phần định hình bản sắc và phong cách riêng.

Vũ Mỹ Ngân trong phần catwalk thị phạm tuyển chọn người mẫu cho Pantio ẢNH: BTC

Vũ Mỹ Ngân gây ấn tượng khi năng nổ tham gia casting call ở show của NTK Đỗ Long, vừa ngồi ghế giám khảo ở các buổi casting cho NTK Hà Linh Thư, thương hiệu The Mad Lab và Pantio. Nếu ở phần casting của NTK Hà Linh Thư, Mỹ Ngân thể hiện sự tinh tế và mềm mại trong cách quan sát, đánh giá người mẫu theo tiêu chí của “người đàn bà nhung lụa”, thì khi ngồi ghế giám khảo The Mad Lab, cô lại mang đến năng lượng khác biệt - mạnh mẽ, phóng khoáng và đậm tinh thần phá cách của gen Z.

Trong ngày 1.11, các buổi casting của AVIFW 2025 tiếp tục được tổ chức nhằm tìm kiếm những gương mặt tiềm năng sải bước trên sàn diễn chính thức diễn ra từ ngày 11 - 15.11 tại Cung Thể thao Quần Ngựa, Hà Nội.

Á quân VNTM 2015 Nguyễn Hợp diện trang phục của NTK Cao Minh Tiến, ngồi ghế giám khảo casting cho bộ sưu tập kết màn AVIFW 2025 ẢNH: BTC

Hơn 300 người mẫu tham gia tuyển chọn người mẫu cho show diễn 'Emerge' 2025 của NTK Đỗ Long

Không chỉ thu hút các gương mặt trẻ tiềm năng, casting call cho sàn diễn Emerge 2025 của NTK Đỗ Long còn có sự tham gia của nhiều gương mặt quen thuộc từ các cuộc thi sắc đẹp như Á hậu Hồng Đăng, Á quân VNTM 2025 Giang Phùng, Vũ Mỹ Ngân, Á hậu Minh Anh, Zicky Lee, Hóa Trần, Tuyết Mai, Chloe Kim, Khlóe Phương Nguyễn, Hải Yến...

Nhã Trúc, Võ Hoàng Yến, NTK Đỗ Long, Minh Triệu trong buổi tuyển chọn người mẫu cho fashion show Emerge ẢNH: BTC

Siêu mẫu - Á hậu Võ Hoàng Yến, siêu mẫu Minh Triệu, catwalk director Nhã Trúc và NTK Đỗ Long đảm nhiệm vai trò giám khảo casting. Bốn giám khảo mang đến những góc nhìn khác nhau về kỹ thuật trình diễn, thần thái và khả năng biểu cảm, tạo nên không khí chuyên nghiệp nhưng không kém phần kịch tính trong suốt buổi casting.

Từng ghi dấu ấn qua các show diễn Giai nhân, Rhythm trước đó, ở show diễn Emerge 2025 lần này, Đỗ Long muốn tạo nên một sàn diễn đẳng cấp, tiếp tục ghi dấu phong cách couture gợi cảm, tinh xảo và đậm tính sân khấu, kết hợp kỹ thuật thủ công tỉ mỉ và tư duy thẩm mỹ hiện đại. Sự kiện được lên kế hoạch tổ chức vào cuối năm 2025 tại TP.HCM, quy tụ đông đảo các ngôi sao giải trí, hoa hậu và fashionista cùng hơn 400 khách mời trong lĩnh vực văn hóa, thời trang và giải trí.