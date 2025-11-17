Rạng ngời khí chất với chân váy xếp ly

Chân váy xếp ly mang đến nét duyên dáng và hiện đại cho mọi quý cô. Từng đường xếp tinh tế tạo hiệu ứng bồng bềnh, giúp tôn dáng và tăng vẻ mềm mại, cuốn hút trong từng bước chân.
Chia sẻ bài viết
Dù đi làm hay dạo phố, chân váy xếp ly vẫn giúp bạn giữ trọn vẻ thanh lịch và thời thượng trong mọi khoảnh khắc.
Phối chân váy xếp ly với áo sơ mi cho vẻ thanh lịch tinh tế
Bộ đôi này mang đến vẻ chỉn chu mà không hề cứng nhắc, mềm mại nhưng vẫn có chiều sâu, phù hợp từ công sở đến những buổi gặp gỡ trang trọng.
Điểm xuyết trên nền váy là dây xích kim loại lấp lánh, tạo nên nét phá cách tinh tế, hiện đại. Khi kết hợp cùng áo sơ mi lụa vàng kim rạng rỡ, cả tổng thể toát lên vẻ thanh lịch vượt thời gian, làm bật lên khí chất sang trọng, quyền lực của quý cô.
Tôn dáng yêu kiều với chân váy xếp ly và áo peplum
Tông kem thuần khiết kết hợp với độ rủ thướt tha giúp dáng người trông cao ráo và mảnh mai như một tác phẩm điêu khắc. Khi phối cùng áo peplum quây ngực, set đồ tôn lên đường cong quyến rũ cùng phong thái sang trọng.
Chất vải mềm nhưng có độ đứng nhẹ giúp váy giữ dáng suông dài, tôn eo và che khéo đôi chân. Khi kết hợp cùng áo peplum tay phồng, tổng thể mang đến vẻ quý phái và vô cùng cuốn hút.
Trẻ trung năng động khi phối áo thun và chân váy xếp ly
Dáng váy dài vừa phải với những nếp gấp nhỏ mảnh, rủ mềm từ eo xuống, giúp tôn dáng và tạo cảm giác uyển chuyển tự nhiên. Khi kết hợp cùng áo thun trơn, tổng thể trở nên phóng khoáng mà vẫn giữ trọn nét nữ tính và đầy cuốn hút.
Ấm áp mùa lạnh cùng chân váy xếp ly và áo len mongtoghi