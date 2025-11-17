Rạng ngời khí chất với chân váy xếp ly

Dù đi làm hay dạo phố, chân váy xếp ly vẫn giúp bạn giữ trọn vẻ thanh lịch và thời thượng trong mọi khoảnh khắc.

Phối chân váy xếp ly với áo sơ mi cho vẻ thanh lịch tinh tế

Bản phối giữa chân váy xếp ly và áo sơ mi luôn được xem là biểu tượng của phong thái thanh lịch chuẩn quý cô ẢNH: IVY MODA

Bộ đôi này mang đến vẻ chỉn chu mà không hề cứng nhắc, mềm mại nhưng vẫn có chiều sâu, phù hợp từ công sở đến những buổi gặp gỡ trang trọng.

Chân váy xếp ly đen là điểm nhấn quyến rũ khó cưỡng, với những nếp gấp tỉ mỉ, sắc sảo buông rủ đầy duyên dáng ẢNH: LAMIA

Điểm xuyết trên nền váy là dây xích kim loại lấp lánh, tạo nên nét phá cách tinh tế, hiện đại. Khi kết hợp cùng áo sơ mi lụa vàng kim rạng rỡ, cả tổng thể toát lên vẻ thanh lịch vượt thời gian, làm bật lên khí chất sang trọng, quyền lực của quý cô.

Chân váy xếp ly đen mang trọn vẻ thướt tha, gây ấn tượng với nếp gấp to bản, sâu và đều, tạo hiệu ứng ba chiều sống động. Độ dài chuẩn cùng chất liệu đứng phom giúp người mặc tự tin sải bước với phong thái kiêu sa. Mặc cùng áo trắng cổ nơ, bạn sẽ có ngay bộ trang phục hài hòa và sang trọng tuyệt đối ẢNH: LEIKA

Tôn dáng yêu kiều với chân váy xếp ly và áo peplum

Chân váy xếp ly dáng dài màu kem xuất hiện đầy tinh tế với những nếp gấp thanh mảnh rủ nhẹ như làn gió ẢNH: @BBSTORE'S

Tông kem thuần khiết kết hợp với độ rủ thướt tha giúp dáng người trông cao ráo và mảnh mai như một tác phẩm điêu khắc. Khi phối cùng áo peplum quây ngực, set đồ tôn lên đường cong quyến rũ cùng phong thái sang trọng.

Chân váy xếp ly gây ấn tượng với những nếp gấp đều tăm tắp như gợn sóng, tạo độ bồng vừa phải mà vẫn giữ sự tinh tế ẢNH: LEIKA

Chất vải mềm nhưng có độ đứng nhẹ giúp váy giữ dáng suông dài, tôn eo và che khéo đôi chân. Khi kết hợp cùng áo peplum tay phồng, tổng thể mang đến vẻ quý phái và vô cùng cuốn hút.

Trẻ trung năng động khi phối áo thun và chân váy xếp ly

Mẫu chân váy dáng ngắn xếp ly bản to mang đến năng lượng trẻ trung sôi nổi. Những nếp gấp đều đặn tạo hiệu ứng chuyển động tự nhiên, mềm mại theo từng bước chân. Chất vải dày dặn giữ phom hoàn hảo khi kết hợp với áo thun in chữ cá tính, tạo nên vẻ hiện đại và hút mắt ẢNH: MELYA

Một nét hòa quyện giữa năng lượng trẻ trung và vẻ thanh lịch hiện đại, chân váy xếp ly đen toát lên sức hút khó cưỡng ẢNH: IVY MODA

Dáng váy dài vừa phải với những nếp gấp nhỏ mảnh, rủ mềm từ eo xuống, giúp tôn dáng và tạo cảm giác uyển chuyển tự nhiên. Khi kết hợp cùng áo thun trơn, tổng thể trở nên phóng khoáng mà vẫn giữ trọn nét nữ tính và đầy cuốn hút.

Ấm áp mùa lạnh cùng chân váy xếp ly và áo len mongtoghi

Khi tiết trời se lạnh, chân váy xếp ly vẫn tiếp tục phát huy sức hút bởi khả năng kết hợp hoàn hảo với các mẫu áo len mềm mại. Khi phối cùng áo len mongtoghi kẻ ngang, tổng thể trở nên ấm áp, đủ khiến nàng nổi bật giữa tiết trời dịu lạnh ẢNH: CALIE



