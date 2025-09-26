  • An Giang
Thời trang 24/7

Sắc nâu trầm ấm, gam màu thu đẹp nhất mùa

Kim Ngọc
Kim Ngọc
26/09/2025 14:00 GMT+7

Gam màu thu đẹp nhất luôn quay trở lại vào đúng dịp này qua những chiếc áo khoác năng động, áo kiểu và chân váy dài mang sắc nâu trầm thanh lịch và ấm áp... Để đạt hiệu quả tôn da, tôn dáng tối đa, quý cô có thể tham khảo các gợi ý phối đồ với gam màu nâu chủ đạo dưới đây.

Sắc nâu trầm được xem là gam màu thu đẹp nhất mùa và nàng không thể bỏ lỡ. Trong vô số sắc độ của màu nâu, ta thấy ẩn hiện sắc vàng ngả nâu của những chiếc lá vừa rời cành, màu của những loại hạt vỏ cứng, màu lông lạc đà mềm ấm hay tông màu ấm áp của ly cacao/sô cô la nóng... Tủ đồ mùa thu vì thế cũng nở rộ những gam màu nồng nàn như nâu camel, nâu beige, nâu cam...

Sắc nâu trầm ấm, gam màu thu đẹp nhất mùa- Ảnh 1.

Quần tây ống rộng màu nâu đất và áo kiểu màu beige điểm chi tiết cúc mạ ấn tượng tạo thành bản phối thanh lịch, lãng mạn, tôn dáng tôn da cực tốt

ẢNH: BOHEE

Từ quần âu đến chân váy, blazer đến áo kiểu đều nhuộm sắc nâu trầm

Công thức phối đồ thông minh và dễ áp dụng nhất cho nàng chuộng sắc nâu là kết hợp trang phục màu nâu với các món đồ nằm trong dải màu liền kề: be nhạt, cream, sắc nâu đậm và nâu nhạt, nâu camel và nâu cam. Ngoài ra, màu nâu luôn có thể phối cùng trắng và đen, tông màu nude hoặc vàng nhạt cũng là những lựa chọn màu sắc phù hợp.

Ở một góc độ khác, hãy sử dụng các món đồ cùng màu nhưng khác biệt về chất liệu. Điều này tạo nên sức hút riêng biệt cho bản phối nhờ sự chuyển biến về kết cấu chất vải, hiệu ứng trong chuyển động và khả năng phản chiếu ánh sáng của từng loại chất liệu.

Sắc nâu trầm ấm, gam màu thu đẹp nhất mùa- Ảnh 2.

Mọi bữa tiệc và thảm đỏ đều không thể làm ngơ khi nàng chọn bản phối màu cream và nâu cho hai món đồ chính; bổ sung thêm dây lưng, giày và túi mang những gam màu gần gũi và thân thuộc cho bản phối mang sắc nâu trầm chủ đạo

ẢNH: HOI VU

Sắc nâu trầm ấm, gam màu thu đẹp nhất mùa- Ảnh 3.

Tươi sáng và rạng rỡ với hình ảnh kết hợp của cream và nâu camel trong bản phối tinh giản, cổ điển đầy thanh lịch

ẢNH: DEMIQ

Sắc nâu trầm ấm, gam màu thu đẹp nhất mùa- Ảnh 4.

Nâu và trắng tạo hình ảnh trẻ trung, hiện đại và năng động. Bản phối áo và chân váy dài là gợi ý cho nàng diện đi học, đi làm mỗi ngày

ẢNH: DEMIQ

Sắc nâu trầm ấm, gam màu thu đẹp nhất mùa- Ảnh 5.
Sắc nâu trầm ấm, gam màu thu đẹp nhất mùa- Ảnh 6.

Sắc nâu hòa quyện vừa tương phản vừa đồng điệu khi nàng khéo chọn các chất liệu đặc trưng của mùa để kết hợp trong một tổng thể sang chảnh và quý phái. Phụ kiện, giày và túi có thể chọn đồng màu hoặc tùy ý sử dụng tông đen/trắng cho các lựa chọn mặc đẹp cùng tông nâu

ẢNH: DEMIQ

Sắc nâu trầm ấm, gam màu thu đẹp nhất mùa- Ảnh 7.

Gam màu nâu cam trên chất vải dệt kim giúp thiết kế áo kiểu tôn đường cong một cách rõ nét hơn nhưng vẫn mang lại cảm giác thoải mái. Bản phối từ các thiết kế mang sắc nâu khác biệt tạo nên tỷ lệ đẹp cho vóc dáng, do vậy thường được các cô nàng sành điệu áp dụng một cách triệt để

ẢNH: SPEARL

Sắc nâu trầm ấm, gam màu thu đẹp nhất mùa- Ảnh 8.

Cuộc chơi của màu sắc luôn mang lại cảm giác thú vị, tươi mới và tràn đầy hứng khởi cho quý cô. Mùa này được xem là mùa đẹp nhất năm và đó cũng chính là lý do để bạn mở rộng biên độ sáng tạo khi phối đồ xuống phố mỗi ngày

ẢNH: HOI VU

Sắc nâu trầm ấm, gam màu thu đẹp nhất mùa- Ảnh 9.
Sắc nâu trầm ấm, gam màu thu đẹp nhất mùa- Ảnh 10.

Vẻ đẹp thanh lịch đặc trưng của các bản phối mang sắc nâu trầm ấm mà thanh lịch dễ dàng lấy lòng tín đồ thời trang. Có thể thấy được sự "mát tay" của người lên đồ khi từng món phụ kiện, giày hoặc túi được thêm vào đều có chủ đích. Chúc nàng "đua trend" gam màu mùa thu thành công và ghi dấu qua những bản phối mang đậm nét cá nhân

ẢNH: BOHEE


