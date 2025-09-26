Sắc nâu trầm ấm, gam màu thu đẹp nhất mùa

Sắc nâu trầm được xem là gam màu thu đẹp nhất mùa và nàng không thể bỏ lỡ. Trong vô số sắc độ của màu nâu, ta thấy ẩn hiện sắc vàng ngả nâu của những chiếc lá vừa rời cành, màu của những loại hạt vỏ cứng, màu lông lạc đà mềm ấm hay tông màu ấm áp của ly cacao/sô cô la nóng... Tủ đồ mùa thu vì thế cũng nở rộ những gam màu nồng nàn như nâu camel, nâu beige, nâu cam...
Từ quần âu đến chân váy, blazer đến áo kiểu đều nhuộm sắc nâu trầm
Công thức phối đồ thông minh và dễ áp dụng nhất cho nàng chuộng sắc nâu là kết hợp trang phục màu nâu với các món đồ nằm trong dải màu liền kề: be nhạt, cream, sắc nâu đậm và nâu nhạt, nâu camel và nâu cam. Ngoài ra, màu nâu luôn có thể phối cùng trắng và đen, tông màu nude hoặc vàng nhạt cũng là những lựa chọn màu sắc phù hợp.
Ở một góc độ khác, hãy sử dụng các món đồ cùng màu nhưng khác biệt về chất liệu. Điều này tạo nên sức hút riêng biệt cho bản phối nhờ sự chuyển biến về kết cấu chất vải, hiệu ứng trong chuyển động và khả năng phản chiếu ánh sáng của từng loại chất liệu.
Sắc nâu hòa quyện vừa tương phản vừa đồng điệu khi nàng khéo chọn các chất liệu đặc trưng của mùa để kết hợp trong một tổng thể sang chảnh và quý phái. Phụ kiện, giày và túi có thể chọn đồng màu hoặc tùy ý sử dụng tông đen/trắng cho các lựa chọn mặc đẹp cùng tông nâu
ẢNH: DEMIQ
Vẻ đẹp thanh lịch đặc trưng của các bản phối mang sắc nâu trầm ấm mà thanh lịch dễ dàng lấy lòng tín đồ thời trang. Có thể thấy được sự "mát tay" của người lên đồ khi từng món phụ kiện, giày hoặc túi được thêm vào đều có chủ đích. Chúc nàng "đua trend" gam màu mùa thu thành công và ghi dấu qua những bản phối mang đậm nét cá nhân
ẢNH: BOHEE