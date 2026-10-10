Sắc nâu trầm sang trọng dẫn đầu xu hướng mùa lạnh

Váy hoa nhí trên nền sắc nâu trầm sang trọng, đằm thắm mà vẫn dịu dàng cuốn hút. Không chỉ phủ sóng tủ đồ dạo phố, gam màu nâu còn xuất hiện ấn tượng trong phong cách công sở và mọi bản phối thường ngày.
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Sắc nâu trầm đại diện cho vẻ đẹp thanh lịch, sang trọng và ấm áp. Sắc nâu được biết đến qua các tên gọi như deep brown, espresso, dark chocolate... Trong thời trang, gam nâu ấm còn được xem là tông màu đen mới vì có tính ứng dụng cao nhưng đem đến cảm giác tinh tế, mềm mại hơn sắc đen nguyên bản.
Cuốn hút, duyên dáng với trang phục mang sắc nâu trầm ấm trong mùa thu 2026
Quý cô có nhiều lựa chọn diện sắc nâu trong phong cách công sở qua các item chủ đạo như quần ống rộng, blazer, đầm liền, chân váy bút chì... Khi phối đồ với sắc nâu ấm, nàng có thể kết hợp các món đồ màu nâu cùng gam màu trắng/trắng kem, xanh đen...; kết hợp nhiều sắc độ đậm và nhạt của nâu trên một bản phối hoặc chọn các thiết kế váy hoa cỏ có nền vải màu nâu gợi cảm hứng cổ điển có chủ đích.
Mỗi ý tưởng phối đồ cùng sắc nâu trầm mang đến cho nàng một góc nhìn mới giàu tính thẩm mỹ. Từ chân váy đến áo cách điệu, từ đầm liền đến áo khoác, từ tông màu đơn sắc đến bản phối họa tiết chấm bi, họa tiết sọc kẻ cổ điển và tinh tế