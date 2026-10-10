Sắc nâu trầm sang trọng dẫn đầu xu hướng mùa lạnh

Sắc nâu trầm đại diện cho vẻ đẹp thanh lịch, sang trọng và ấm áp. Sắc nâu được biết đến qua các tên gọi như deep brown, espresso, dark chocolate... Trong thời trang, gam nâu ấm còn được xem là tông màu đen mới vì có tính ứng dụng cao nhưng đem đến cảm giác tinh tế, mềm mại hơn sắc đen nguyên bản.

Cuốn hút, duyên dáng với trang phục mang sắc nâu trầm ấm trong mùa thu 2026

Đầm hoa nhí tông nâu ấm áp, thanh lịch và cực kỳ trẻ trung, hiện đại. Sự đồng điệu đến từ các gam màu kết hợp trên thiết kế và phối cùng phụ kiện. Chi tiết cổ áo đơn sắc đặt trên nền họa tiết tạo hiệu ứng thị giác nổi bật và sang trọng, khi phối cùng cặp đôi giày và túi xách tạo điểm nhấn tone sur tone. Với thiết kế đầm dáng dài chỉn chu này, nàng vừa có thể diện đi làm và đi chơi

ẢNH: OYSTER

Quý cô có nhiều lựa chọn diện sắc nâu trong phong cách công sở qua các item chủ đạo như quần ống rộng, blazer, đầm liền, chân váy bút chì... Khi phối đồ với sắc nâu ấm, nàng có thể kết hợp các món đồ màu nâu cùng gam màu trắng/trắng kem, xanh đen...; kết hợp nhiều sắc độ đậm và nhạt của nâu trên một bản phối hoặc chọn các thiết kế váy hoa cỏ có nền vải màu nâu gợi cảm hứng cổ điển có chủ đích.

Khi đi chơi, dạo phố hay cà phê cuối tuần, màu nâu trầm mang lại vẻ đẹp đậm chất cổ điển thể hiện qua những dáng váy vintage. Đầm tơ phối ren điệu đà và lãng mạn gây ấn tượng qua nhiều tầng váy nối tiếp, hàng cúc dài nổi bật đi cùng chi tiết dây buộc tôn eo ẢNH: KK FASHION

Diện sắc nâu theo phong cách Monochrome - phối nhiều sắc độ nâu trên một bản phối tạo nên vẻ ngoài thời thượng và tạo nên chiều sâu thị giác cho trang phục. Ở bản phối này, chân váy dài đứng phom cứng cáp tương phản với áo lụa mềm, ánh sắc nâu khác biệt trên từng loại chất liệu cũng góp phần tạo nên hình ảnh đặc sắc và mới lạ ẢNH: MOCEVA

Khi nâu được hòa lẫn cùng nhiều gam màu khác, cảm giác tươi sáng, rạng rỡ tỏa rạng giúp nàng xinh đẹp hơn trong mắt người nhìn ngắm. Đầm hoa dáng dài mang đến bức tranh hoa dày đặc hòa quyện giữa nâu, cam và xanh nhạt; điểm nhấn duyên dáng được đặt ở nơi cổ áo cut out, tay ngắn trẻ trung phối cùng xăng đan cao gót ẢNH: OYSTER

Cặp đôi màu sắc nâu trầm và xanh navy hoặc xanh denim đen đến hình ảnh mới mẻ chuẩn phong cách smart casual. Áo vest cách điệu viền cổ đăng ten và chân váy xếp ly đem đến hình ảnh thanh lịch, sang trọng một cách dễ dàng cho mọi cô nàng công sở ẢNH: OYSTER

Bản phối kinh điển gọi tên nâu trầm và trắng/trắng kem. Sơ mi nâu chấm bi nhỏ phối chân váy bút chì trắng tạo nên tổng thể bừng sáng, thu hút và ghi dấu phong cách thời trang năng động ẢNH: KK FASHION

Mỗi ý tưởng phối đồ cùng sắc nâu trầm mang đến cho nàng một góc nhìn mới giàu tính thẩm mỹ. Từ chân váy đến áo cách điệu, từ đầm liền đến áo khoác, từ tông màu đơn sắc đến bản phối họa tiết chấm bi, họa tiết sọc kẻ cổ điển và tinh tế ẢNH: MOCEVA

Trên chất vải tơ mềm màu nâu đất là vô số những họa tiết thiên nhiên. Xăng đan dây mảnh, túi đan từ sợi tự nhiên và một tinh thần tự tin, lạc quan giúp nàng đi qua những ngày thu đông một cách nhẹ nhàng và đầy phong cách ẢNH: LEIKA



