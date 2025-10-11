Sắc vàng pastel thanh lịch, tạo nên vẻ ngoài ngọt ngào

Không quá chói chang như vàng tươi, cũng chẳng trầm lắng như vàng đồng, sắc vàng pastel đang dần chiếm trọn cảm tình của các tín đồ thời trang nhờ nét nhẹ nhàng và gần gũi. Trong vài năm trở lại đây, gam màu này liên tục xuất hiện trong các bộ sưu tập mùa thu, mang đến làn gió tươi mới cho những cô nàng yêu phong cách nữ tính. Tuy nhiên, để khai thác trọn vẹn sức hút của vàng pastel, điều quan trọng nằm ở cách phối hợp khéo léo giữa màu sắc, chất liệu và phụ kiện.
Vàng pastel và trắng mang đến sự kết hợp nhẹ nhàng
Trắng vốn là gam màu trung tính an toàn nhất trong bảng màu, khi kết hợp cùng vàng pastel lại càng tạo nên sự hài hòa. Một chiếc áo vàng pastel khi kết hợp cùng chân váy ngắn trắng tạo nên một bộ trang phục vừa nữ tính vừa cuốn hút.
Sắc trắng từ túi sẽ làm nổi bật lên màu vàng của váy, một vài điểm nhấn màu trắng trên trang phục sẽ giúp cân bằng sắc độ, mang lại cảm giác tươi sáng.
Vàng pastel phối cùng sắc xanh jeans
Puka trẻ trung khi diện áo màu vàng pastel với thiết kế lệch vai độc đáo, lớp ren trắng mảnh viền phía trên tạo cảm giác nữ tính. Phối cùng chân váy ngắn dáng phồng kẻ ca rô nhạt, hòa quyện giữa các tông khác nhau.
Vàng pastel cùng các sắc độ khác
Sự kết hợp giữa vàng pastel và những sắc vàng đậm nhạt khác nhau như vàng bò hoặc vàng chanh mang đến cảm giác ấm áp và trưởng thành.
Vàng pastel cùng họa tiết hoa lá
Áo dài truyền thống với sắc pastel dịu dàng là lựa chọn ưu tiên cho những cô nàng yêu thích sự nhã nhặn, họa tiết thêu nổi hoa văn uốn lượn tinh xảo rải đều khắp thân áo, tạo nên vẻ sang trọng.
Phần cổ áo đính ren trắng bản lớn mang hơi hướng cổ điển, kết hợp với họa tiết hoa nhí giúp tôn lên vẻ dịu dàng. Dáng váy midi thả nhẹ, phối cùng giày cao gót trắng, khiến tổng thể trở nên thanh thoát hơn.
Vàng pastel là gam màu mang đến sự cân bằng giữa nhẹ nhàng, đủ tinh tế để ứng dụng trong công việc nhưng cũng đủ trẻ trung để đồng hành trong những buổi dạo phố hay gặp gỡ bạn bè.