Sắc vàng pastel thanh lịch, tạo nên vẻ ngoài ngọt ngào

Không quá chói chang như vàng tươi, cũng chẳng trầm lắng như vàng đồng, sắc vàng pastel đang dần chiếm trọn cảm tình của các tín đồ thời trang nhờ nét nhẹ nhàng và gần gũi. Trong vài năm trở lại đây, gam màu này liên tục xuất hiện trong các bộ sưu tập mùa thu, mang đến làn gió tươi mới cho những cô nàng yêu phong cách nữ tính. Tuy nhiên, để khai thác trọn vẹn sức hút của vàng pastel, điều quan trọng nằm ở cách phối hợp khéo léo giữa màu sắc, chất liệu và phụ kiện.

Vàng pastel và trắng mang đến sự kết hợp nhẹ nhàng

Trắng vốn là gam màu trung tính an toàn nhất trong bảng màu, khi kết hợp cùng vàng pastel lại càng tạo nên sự hài hòa. Một chiếc áo vàng pastel khi kết hợp cùng chân váy ngắn trắng tạo nên một bộ trang phục vừa nữ tính vừa cuốn hút.

Sam lựa chọn áo len vàng pastel dáng polo thanh lịch, các đường gân áo chi tiết tôn lên sự nổi bật, phối cùng chân váy trắng xếp ly ngắn càng thêm thu hút ẢNH: @SAM.NG_OFFICIAL

Nếu bạn có một chiếc váy màu vàng pastel nhưng sợ trang phục quá đơn điệu, hãy thử phối thêm một chiếc túi đan mây sắc trắng ấn tượng ẢNH: @JUNVU95

Sắc trắng từ túi sẽ làm nổi bật lên màu vàng của váy, một vài điểm nhấn màu trắng trên trang phục sẽ giúp cân bằng sắc độ, mang lại cảm giác tươi sáng.

Vàng pastel phối cùng sắc xanh jeans

Puka trẻ trung khi diện áo màu vàng pastel với thiết kế lệch vai độc đáo, lớp ren trắng mảnh viền phía trên tạo cảm giác nữ tính. Phối cùng chân váy ngắn dáng phồng kẻ ca rô nhạt, hòa quyện giữa các tông khác nhau.

Đặc biệt, cô nàng tạo điểm nhấn nổi bật cho vòng eo bằng chiếc đai chất liệu jean xanh nhạt, hai gam màu này khi đặt cạnh nhau không hề đối lập mà ngược lại, tạo nên sự cân bằng tinh tế ẢNH: @PUKA_NGUYEN

Nếu vàng pastel mang nét dịu dàng thì xanh jean lại gợi cảm giác phóng khoáng. Meichan chọn áo quây vàng pastel đơn giản bên trong, khoác ngoài một chiếc áo xanh nhạt sẽ tạo nên sự cân bằng nhẹ nhàng mà vẫn nổi bật. Phối cùng quần sắc vàng đậm hơn màu áo tạo hiệu ứng chuyển màu thu hút thị giác ẢNH: @MEICHANNNNN

Hoặc bạn có thể biến tấu để set đồ trở nên cá tính với trang phục denim on denim. Sự mạnh mẽ của áo và quần jeans tạo nền hoàn hảo cho tổng thể. Điểm nhấn nằm ở phụ kiện, một chiếc túi hộp hình chữ nhật màu vàng pastel đủ khiến tổng thể bộ trang phục trở nên khác biệt ẢNH: @TU_HHAO

Vàng pastel cùng các sắc độ khác

Sự kết hợp giữa vàng pastel và những sắc vàng đậm nhạt khác nhau như vàng bò hoặc vàng chanh mang đến cảm giác ấm áp và trưởng thành.

Xuống phố với áo babydoll hai dây sắc vàng pastel nữ tính, túi xách màu vàng chanh, đậm hơn màu váy tạo nên hiệu ứng chuyển tiếp màu sắc hài hòa. Hoàn thiện trang phục giày ba lê màu nâu ấm tôn lên nét duyên dáng của người mặc ẢNH: @MEICHANNNNN

Vàng pastel cùng họa tiết hoa lá

Áo dài truyền thống với sắc pastel dịu dàng là lựa chọn ưu tiên cho những cô nàng yêu thích sự nhã nhặn, họa tiết thêu nổi hoa văn uốn lượn tinh xảo rải đều khắp thân áo, tạo nên vẻ sang trọng.

Cổ áo cao kín đáo, tay áo dài loe nhẹ ở phần cổ tay, lớp vải bắt sáng nhẹ nhàng dưới ánh nắng, khiến sắc vàng pastel trở nên trong trẻo, tôn lên nét thanh tao ẢNH: FIG AND TONKA

Với các cô nàng công sở, đầm xòe vintage cùng tông vàng pastel mang không khí trong trẻo của mùa đầu thu ẢNH: K&K FASHION

Phần cổ áo đính ren trắng bản lớn mang hơi hướng cổ điển, kết hợp với họa tiết hoa nhí giúp tôn lên vẻ dịu dàng. Dáng váy midi thả nhẹ, phối cùng giày cao gót trắng, khiến tổng thể trở nên thanh thoát hơn.

Vàng pastel là gam màu mang đến sự cân bằng giữa nhẹ nhàng, đủ tinh tế để ứng dụng trong công việc nhưng cũng đủ trẻ trung để đồng hành trong những buổi dạo phố hay gặp gỡ bạn bè.