Thời trang 24/7

Sáng bừng không gian tiệc thu với các thiết kế lụa và vải mềm

Thu Nguyệt
Thu Nguyệt
trangdtbtn@gmail.com
02/10/2025 22:30 GMT+7

Trong những buổi tiệc mùa thu ấm áp hay các sự kiện công sở, thay vì chọn trang phục cầu kỳ, nhiều tín đồ lại ưu ái các thiết kế tinh tế từ lụa và vải mềm, vừa thanh lịch vừa dễ ứng dụng.

Trong các sự kiện văn phòng, buổi gặp gỡ trang trọng hay những bữa tiệc kỷ niệm, lụa và các loại vải mềm đang nổi lên như chất liệu chủ đạo của thời trang ứng dụng. Điểm mạnh của chúng không chỉ nằm ở bề mặt óng ánh, bắt sáng khéo léo mà còn ở khả năng mang đến sự thanh thoát và tinh tế cho từng chuyển động, giúp các nữ tín đồ cân mọi phong cách.




Không quá cầu kỳ, cũng không quá mang âm hưởng của tiệc tùng và lễ hội, các thiết kế lụa và vải mềm năm nay mang đến vẻ ngoài sang trọng, mềm mại và linh hoạt, phù hợp cho các buổi tiệc thu và sự kiện văn phòng, nơi sự tinh tế và tính ứng dụng luôn được đề cao

ẢNH: SASUPHI

Lụa và vải mềm - chất liệu tôn vẻ thanh lịch

Không phải ngẫu nhiên mà lụa hay các loại vải mềm luôn xuất hiện trong các bộ sưu tập sự kiện hoặc dạ tiệc. Bề mặt óng ả và độ rủ mềm mại khiến lụa trở thành lựa chọn lý tưởng cho những chiếc slip dress, blouse tay dài hay váy maxi. Một chiếc váy lụa gam trung tính như beige, ô liu hoặc xanh navy đủ để tôn dáng nơi văn phòng ban ngày, và chỉ cần thêm phụ kiện ánh kim là đã sẵn sàng bước vào không gian tiệc tối. Chính khả năng "chuyển đổi" linh hoạt này khiến lụa ngày càng được ưa chuộng.




Chất liệu lụa và vải mềm được xử lý khéo léo, tạo nên bộ trang phục vừa bay bổng vừa lịch sự, giúp người mặc tự tin xuất hiện trong không gian kỷ niệm hay hội ngộ công sở

ẢNH: SASUPHI

Không chỉ thế, một chiếc váy lụa tối giản có thể tạo ấn tượng duyên dáng, trong khi sơ mi vải mềm phối cùng chân váy hay quần âu lại mang đến vẻ thanh lịch chuyên nghiệp. Chính sự linh hoạt trong tạo hình, kết hợp cùng cảm giác thoải mái khi mặc, đã biến lụa và vải mềm thành "từ khóa" mới của thời trang tiệc và công sở, vừa giữ được sự sang trọng cần thiết vừa tôn lên gu thẩm mỹ hiện đại.




Vẻ đẹp của chất liệu kết hợp cùng đường cắt may tối giản, tôn vinh dáng vẻ thanh thoát, dễ dàng ứng dụng từ không gian văn phòng đến các buổi tiệc thu sang trọng

ẢNH: LA KORADIOR

Khi công năng đi kèm tính ứng dụng và sự thoải mái

Các trang phục từ lụa luôn mang đến sự sang trọng, thì vải mềm như chiffon, crepe hay organza lại tạo hiệu ứng bay bổng, nhẹ nhàng. Những chiếc váy midi xếp tầng, áo sơ mi chiffon phối cùng chân váy bút chì, hay jumpsuit crepe tối giản đều mang lại sự trẻ trung, duyên dáng nhưng không kém phần chuyên nghiệp. Vải mềm còn đặc biệt phù hợp với các hoạt động kỷ niệm văn phòng, nơi đòi hỏi trang phục vừa trang trọng vừa thoải mái.




Chất liệu lụa Mã Châu trong thiết kế của NTK Lê Thanh Hòa, với những nếp gấp nhẹ nhàng, mang đến vẻ thanh lịch, duyên dáng cho người mặc, đồng thời tạo hiệu ứng chuyển động uyển chuyển, rất phù hợp với không gian tiệc cần sự tinh tế và nổi bật

ẢNH: LỤA MÃ CHÂU

Điểm mạnh của lụa và vải mềm nằm ở khả năng kết hợp đa dạng. Ví dụ, blouse lụa có thể đi cùng quần suông tailored để tạo vẻ thanh lịch hiện đại. Hay, váy chiffon dài tay có thể phối với blazer dáng rộng, tạo sự cân bằng giữa sự mềm mại và tính nghiêm túc. Ngoài ra, các gam màu thu như rượu vang (burgundy), be ánh kim hay xám khói càng làm nổi bật vẻ sang trọng của chất liệu.




Những thiết kế hiện đại kết hợp cùng chất liệu sang trọng, giúp người mặc vừa thoải mái vừa khẳng định phong cách cá nhân. Đây là gợi ý hoàn hảo cho những ai yêu thích sự gợi cảm mà vẫn giữ nét tinh tế

ẢNH: WHITE ANT

