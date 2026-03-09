Sang trọng mà nữ tính nơi công sở cùng áo vest cách điệu

Áo vest, blazer luôn được yêu thích vì phom dáng sang trọng chuyên nghiệp mà không kiểu trang phục nào có thể so sánh. Để mang nét nữ tính mềm mại, dịu dàng vào bản phối nơi công sở, nàng cần những ý tưởng mới để áp dụng liền tay.
Tủ đồ thời trang của quý cô hiện đại được chăm chút hằng ngày qua nhiều phong cách và kiểu trang phục khác nhau. Áo vest, áo blazer vốn dĩ hiện diện như những món đồ chủ lực làm nên đẳng cấp cho gu mặc đẹp, sang, xịn.
Làm chủ thần thái nơi công sở bằng những bản phối áo vest nữ tính, sang chảnh
Điểm chung của áo vest và blazer chính là việc áp dụng các kỹ thuật cắt may đặc biệt - hai lớp vải, đứng phom, chất vải cao cấp ít nhăn nhàu nên luôn giữ phom đẹp. Áo vest có thể mặc theo set cùng quần âu hoặc chân váy đồng bộ nhưng vẫn có thể tách riêng và kết hợp tự do.
Thay vì một chiếc áo sơ mi, áo hai dây đơn giản, hãy phối set vest cùng áo ren viền bèo để làm "mềm hóa" hình ảnh "lady boss". Hoặc nàng cũng có thể ưu tiên các món đồ có đường gấp nếp, đường viền cong, sử dụng cài áo là một nhành hoa trắng...