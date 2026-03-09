  • An Giang
Thời trang 24/7

Sang trọng mà nữ tính nơi công sở cùng áo vest cách điệu

Kim Ngọc
Kim Ngọc
09/03/2026 08:00 GMT+7

Áo vest, blazer luôn được yêu thích vì phom dáng sang trọng chuyên nghiệp mà không kiểu trang phục nào có thể so sánh. Để mang nét nữ tính mềm mại, dịu dàng vào bản phối nơi công sở, nàng cần những ý tưởng mới để áp dụng liền tay.

Tủ đồ thời trang của quý cô hiện đại được chăm chút hằng ngày qua nhiều phong cách và kiểu trang phục khác nhau. Áo vest, áo blazer vốn dĩ hiện diện như những món đồ chủ lực làm nên đẳng cấp cho gu mặc đẹp, sang, xịn.

Sang trọng mà nữ tính nơi công sở cùng áo vest cách điệu- Ảnh 1.

Áo vest dáng ngắn kết hợp cùng quần âu cạp cao tạo nên tỷ lệ đẹp cho vóc dáng. Thiết kế có phần cổ áo, cúc và viền nắp túi tông trắng tinh tế tạo sự hài hòa khi phối cùng quần trắng, chân váy trắng

ẢNH: CHICLAND

Sang trọng mà nữ tính nơi công sở cùng áo vest cách điệu- Ảnh 2.

Áo vest được nhận diện với dáng ôm nhẹ, cân đối với vóc dáng người mặc còn blazer dễ được hình dung là thiết kế dáng rộng và phần vạt dài. Tuy nhiên không có ranh giới rõ ràng nào cho hai tên gọi này và dù được gọi tên là vest hay blazer thì cách phối hai thiết kế có chung nhiều đặc điểm

ẢNH: JEOR

Sang trọng mà nữ tính nơi công sở cùng áo vest cách điệu- Ảnh 3.

Phối áo vest tông xám đồng điệu cùng chân váy, nàng khéo léo mang vào chi tiết khăn lụa họa tiết buộc hờ trên cổ, quần tất đen mỏng và giày cao gót đen giúp hoàn thiện bản phối. Điểm nhấn sáng chói khác đến từ hàng cúc mạ màu bạc tone sur tone cùng trang sức

ẢNH: JEOR

Làm chủ thần thái nơi công sở bằng những bản phối áo vest nữ tính, sang chảnh

Sang trọng mà nữ tính nơi công sở cùng áo vest cách điệu- Ảnh 4.

Mùa nắng, nàng đổi chiếc áo vest quen thuộc bằng thiết kế không tay. Bản phối màu xanh đen làm nổi bật màu da và đường viền nhún màu trắng mềm mại khẽ khơi gợi nét quyến rũ mang đặc trưng của tính nữ

ẢNH: JEOR

Điểm chung của áo vest và blazer chính là việc áp dụng các kỹ thuật cắt may đặc biệt - hai lớp vải, đứng phom, chất vải cao cấp ít nhăn nhàu nên luôn giữ phom đẹp. Áo vest có thể mặc theo set cùng quần âu hoặc chân váy đồng bộ nhưng vẫn có thể tách riêng và kết hợp tự do.

Sang trọng mà nữ tính nơi công sở cùng áo vest cách điệu- Ảnh 5.

Phối áo vest cách điệu cùng chân váy xếp ly để tạo nên phong thái vừa ngọt ngào vừa quý phái của một quý cô thành thị

ẢNH: NEM FASHION

Sang trọng mà nữ tính nơi công sở cùng áo vest cách điệu- Ảnh 6.

Váy vest màu xám phối sơ mi trắng tạo nên bước chuyển nhịp nhàng cho cảm xúc. Vẻ đẹp cổ điển được làm mới qua những phom dáng được tinh chỉnh mỗi mùa, mang đến hình ảnh chuyên nghiệp cho nàng công sở

ẢNH: JEOR

Sang trọng mà nữ tính nơi công sở cùng áo vest cách điệu- Ảnh 7.

Để diện vest nữ tính hơn hãy chọn các thiết kế được gửi gắm nhiều kỹ thuật sáng tạo. Đường cắt bo tròn, chi tiết rã rập tinh tế, họa tiết thêu đính thủ công hay độ rơi của vạt áo, váy được tính toán kỹ lưỡng đến hoàn hảo

ẢNH: HOBB

Sang trọng mà nữ tính nơi công sở cùng áo vest cách điệu- Ảnh 8.
Sang trọng mà nữ tính nơi công sở cùng áo vest cách điệu- Ảnh 9.

Thay vì một chiếc áo sơ mi, áo hai dây đơn giản, hãy phối set vest cùng áo ren viền bèo để làm "mềm hóa" hình ảnh "lady boss". Hoặc nàng cũng có thể ưu tiên các món đồ có đường gấp nếp, đường viền cong, sử dụng cài áo là một nhành hoa trắng...

ẢNH: CHIM YẾN


