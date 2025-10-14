  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang nghề & nghiệp

Sở hữu vẻ thần thái đắt giá nhất với phong cách hiện đại sang trọng

Thu Nguyệt
Thu Nguyệt
trangdtbtn@gmail.com
14/10/2025 20:00 GMT+7

Phong cách modern chic - sang trọng và hiện đại giúp các nữ tín đồ khẳng định vị thế bằng sự tinh giản đầy chủ đích qua vẻ chỉn chu từ từng đường cắt, gam màu đến các phụ kiện.

Cốt lõi của phong cách modern chic (hiện đại sang trọng) nằm ở khả năng "nói nhiều bằng rất ít". Phong cách này ưu tiên những đường cắt gọn gàng, phom dáng chuẩn mực và chất liệu cao cấp như lụa, cotton hay linen... Bảng màu trung tính như nâu, xám, ghi đậm, trắng, đen hay những gam màu nhẹ nhàng, tươi sáng đóng vai trò chủ đạo, tạo nên vẻ đẹp thanh lịch vượt thời gian của phong cách này.

Sở hữu vẻ thần thái đắt giá nhất với phong cách hiện đại sang trọng - Ảnh 1.

Phong cách hiện đại sang trọng mang dấu ấn hiện đại, thanh lịch. Chúng lấy cảm hứng từ sự hội tụ tinh giản mà có chủ đích. Trên những đường cắt sắc sảo và khí chất, các nữ tín đồ có vẻ ngoài sang trọng và cuốn hút đầy bền vững vượt thời gian

ẢNH: MICHAEL KORS

Tinh giản nhưng hiện đại và không đơn điệu

Modern chic không chỉ là "mặc đơn giản" mà là "đơn giản một cách có chủ đích". Đó có thể là sự kết hợp giữa áo sơ mi oversized và quần jeans ống suông cùng thắt lưng bản nhỏ, hay chiếc váy lụa trơn được nâng tầm khi đi cùng blazer dáng dài và giày mules.

Những món đồ kinh điển như blazer dáng rộng, áo sơ mi trắng tinh giản, quần âu cạp cao hay váy midi liền thân trở thành "trụ cột" trong tủ đồ của các tín đồ modern chic. Hoặc những chiếc áo khoác lửng trẻ trung, kết hợp với những chiếc quần tây thoải mái... đều là những gợi ý lý tưởng để các nam, nữ tín đồ tự do và tự tin khai thác phong cách này. 

Không phải ngẫu nhiên mà các nhà mốt quốc tế như Chloé, Michael Kors, The Row, Toteme, Max Mara, COS hay Chanel và cả một số thiết kế của các thương hiệu như Mango, Zara... luôn được nhắc đến khi nói về cách tạo dựng phong cách thời trang hiện đại, sang trọng và trẻ trung. 

Sở hữu vẻ thần thái đắt giá nhất với phong cách hiện đại sang trọng - Ảnh 2.
Sở hữu vẻ thần thái đắt giá nhất với phong cách hiện đại sang trọng - Ảnh 3.

Phụ kiện chính là “vũ khí mềm” của phong cách này: những chiếc túi da mềm hoặc kích cỡ xinh xắn - tối giản, sneakers trắng hoặc giày gót thấp mũi tròn, kết hợp cùng trang sức bản nhỏ tinh xảo hay điểm nhấn độc đáo, ấn tượng

ẢNH: CHANEL

Sở hữu vẻ thần thái đắt giá nhất với phong cách hiện đại sang trọng - Ảnh 4.
Sở hữu vẻ thần thái đắt giá nhất với phong cách hiện đại sang trọng - Ảnh 5.

Sự kết hợp giữa những thiết kế suit cách điệu, cấu trúc, hay cardigan thoải mái cùng chân váy quấn chéo (wrap skirt) tạo đường nét hiện đại, cá tính - là một ví dụ mạnh mẽ của modern chic 

ẢNH: CHANEL

Thần thái - yếu tố giúp các tín đồ trở nên 'đắt giá'

Phong cách hiện đại sang trọng đang trở thành lựa chọn nổi bật của những người yêu thời trang hiện đại, đề cao tính cá nhân và sự tinh tế. Thay vì phô trương bằng họa tiết hay chi tiết cầu kỳ, phong cách này tập trung vào phom dáng chuẩn, chất liệu cao cấp và thần thái người mặc.

Chính khí chất tự tin, dáng đứng thanh thoát cùng sự tiết chế có chủ đích đã tạo nên sức hút vượt thời gian. Modern chic dễ dàng thích ứng với nhiều bối cảnh từ công sở, đường phố đến các sự kiện trang trọng mà không mất đi vẻ sang trọng và chỉn chu. Đây cũng là phong cách gắn liền với tinh thần thời trang bền vững, khi các món đồ cơ bản, trung tính và chất lượng cao có thể phối hợp linh hoạt, kéo dài vòng đời sử dụng mà vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và thời thượng.

Sở hữu vẻ thần thái đắt giá nhất với phong cách hiện đại sang trọng - Ảnh 6.

Một bộ trang phục hiện đại - khi được khoác lên người có thần thái, sẽ lập tức mang một diện mạo mới tinh tế, cuốn hút và đầy sang trọng

ẢNH: CHLOÉ

Sở hữu vẻ thần thái đắt giá nhất với phong cách hiện đại sang trọng - Ảnh 7.
Sở hữu vẻ thần thái đắt giá nhất với phong cách hiện đại sang trọng - Ảnh 8.

Những món đồ thanh lịch và hiện đại hòa quyện tinh tế, tạo nên một tổng thể nhẹ nhàng, tự nhiên nhưng vẫn toát lên khí chất cuốn hút

ẢNH: WHITE ANT

Phong cách Phong cách modern chic phong cách hiện đại xu hướng thời trang xu hướng

Bài viết khác

'Mỹ nhân đẹp nhất Philippines' khoe street style trẻ trung ở Việt Nam

'Mỹ nhân đẹp nhất Philippines' khoe street style trẻ trung ở Việt Nam

Hoàng Thùy dát vàng, hóa nữ thần tại Tuần lễ thời trang Thượng Hải

Hoàng Thùy dát vàng, hóa nữ thần tại Tuần lễ thời trang Thượng Hải

Chân dung quán quân Vietnam's Next Top Model 2025 Lại Mai Hoa

Chân dung quán quân Vietnam's Next Top Model 2025 Lại Mai Hoa

Thời trang tôn vinh ký ức Trung thu Việt

Thời trang tôn vinh ký ức Trung thu Việt

Á hoàng golf Hải Anh khoe concept truyền thống đón Trung thu

Á hoàng golf Hải Anh khoe concept truyền thống đón Trung thu

Lộ diện top 3 chung cuộc Vietnam's Next Top Model 2025?

Lộ diện top 3 chung cuộc Vietnam's Next Top Model 2025?

Gen Z tái hiện ký ức tuổi thơ bằng concept Trung thu vừa truyền thống, vừa hiện đại

Gen Z tái hiện ký ức tuổi thơ bằng concept Trung thu vừa truyền thống, vừa hiện đại

Thời trang bền vững Việt tỏa sáng tại Singapore

Thời trang bền vững Việt tỏa sáng tại Singapore

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top