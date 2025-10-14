Sở hữu vẻ thần thái đắt giá nhất với phong cách hiện đại sang trọng

Cốt lõi của phong cách modern chic (hiện đại sang trọng) nằm ở khả năng "nói nhiều bằng rất ít". Phong cách này ưu tiên những đường cắt gọn gàng, phom dáng chuẩn mực và chất liệu cao cấp như lụa, cotton hay linen... Bảng màu trung tính như nâu, xám, ghi đậm, trắng, đen hay những gam màu nhẹ nhàng, tươi sáng đóng vai trò chủ đạo, tạo nên vẻ đẹp thanh lịch vượt thời gian của phong cách này.



Phong cách hiện đại sang trọng mang dấu ấn hiện đại, thanh lịch. Chúng lấy cảm hứng từ sự hội tụ tinh giản mà có chủ đích. Trên những đường cắt sắc sảo và khí chất, các nữ tín đồ có vẻ ngoài sang trọng và cuốn hút đầy bền vững vượt thời gian ẢNH: MICHAEL KORS

Tinh giản nhưng hiện đại và không đơn điệu

Modern chic không chỉ là "mặc đơn giản" mà là "đơn giản một cách có chủ đích". Đó có thể là sự kết hợp giữa áo sơ mi oversized và quần jeans ống suông cùng thắt lưng bản nhỏ, hay chiếc váy lụa trơn được nâng tầm khi đi cùng blazer dáng dài và giày mules.

Những món đồ kinh điển như blazer dáng rộng, áo sơ mi trắng tinh giản, quần âu cạp cao hay váy midi liền thân trở thành "trụ cột" trong tủ đồ của các tín đồ modern chic. Hoặc những chiếc áo khoác lửng trẻ trung, kết hợp với những chiếc quần tây thoải mái... đều là những gợi ý lý tưởng để các nam, nữ tín đồ tự do và tự tin khai thác phong cách này.

Không phải ngẫu nhiên mà các nhà mốt quốc tế như Chloé, Michael Kors, The Row, Toteme, Max Mara, COS hay Chanel và cả một số thiết kế của các thương hiệu như Mango, Zara... luôn được nhắc đến khi nói về cách tạo dựng phong cách thời trang hiện đại, sang trọng và trẻ trung.

Phụ kiện chính là “vũ khí mềm” của phong cách này: những chiếc túi da mềm hoặc kích cỡ xinh xắn - tối giản, sneakers trắng hoặc giày gót thấp mũi tròn, kết hợp cùng trang sức bản nhỏ tinh xảo hay điểm nhấn độc đáo, ấn tượng ẢNH: CHANEL

Sự kết hợp giữa những thiết kế suit cách điệu, cấu trúc, hay cardigan thoải mái cùng chân váy quấn chéo (wrap skirt) tạo đường nét hiện đại, cá tính - là một ví dụ mạnh mẽ của modern chic ẢNH: CHANEL

Thần thái - yếu tố giúp các tín đồ trở nên 'đắt giá'

Phong cách hiện đại sang trọng đang trở thành lựa chọn nổi bật của những người yêu thời trang hiện đại, đề cao tính cá nhân và sự tinh tế. Thay vì phô trương bằng họa tiết hay chi tiết cầu kỳ, phong cách này tập trung vào phom dáng chuẩn, chất liệu cao cấp và thần thái người mặc.

Chính khí chất tự tin, dáng đứng thanh thoát cùng sự tiết chế có chủ đích đã tạo nên sức hút vượt thời gian. Modern chic dễ dàng thích ứng với nhiều bối cảnh từ công sở, đường phố đến các sự kiện trang trọng mà không mất đi vẻ sang trọng và chỉn chu. Đây cũng là phong cách gắn liền với tinh thần thời trang bền vững, khi các món đồ cơ bản, trung tính và chất lượng cao có thể phối hợp linh hoạt, kéo dài vòng đời sử dụng mà vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và thời thượng.

Một bộ trang phục hiện đại - khi được khoác lên người có thần thái, sẽ lập tức mang một diện mạo mới tinh tế, cuốn hút và đầy sang trọng ẢNH: CHLOÉ