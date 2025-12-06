  • An Giang
Thời trang 24/7

Sự sang trọng đôi khi chỉ bắt đầu từ chiếc kính bạn đeo

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
06/12/2025 18:00 GMT+7

Nhắc đến kính mát, nhiều người thường liên tưởng ngay đến mùa hè. Nhưng trong thế giới thời trang, kính mát còn làm tốt hơn thế, dù ở mùa nào thì phụ kiện này cũng khiến nàng trở nên cuốn hút trong mọi khoảnh khắc.

Kính mát từ lâu không chỉ là phụ kiện che nắng đơn thuần mà đã trở thành “vũ khí phong cách” giúp mọi cô gái hoàn thiện tổng thể một cách tinh tế. Bất kể thời tiết hay bối cảnh, một chiếc kính được chọn đúng phom dáng có thể biến tổng thể trang phục từ bình thường thành thời thượng, từ nhẹ nhàng thành cuốn hút. Dù là những ngày nắng rực rỡ hay khi tiết trời trở lạnh, kính mát vẫn giữ vai trò như “dấu chấm câu” hoàn hảo cho mọi câu chuyện thời trang.

Sự sang trọng đôi khi chỉ bắt đầu từ chiếc kính bạn đeo - Ảnh 1.

Một chiếc kính mát vuông bầu luôn mang lại cảm giác cổ điển pha chút nghệ sĩ, và khi kết hợp cùng đầm lụa trắng cắt xẻ tinh tế, tổng thể lại càng thêm mềm mại nhưng vẫn đầy khí chất

ẢNH: @QUYNHTHIE

Dáng kính vuông bầu giúp đường nét gương mặt trông hài hòa hơn, tạo cảm giác phóng khoáng và nhẹ nhàng. Trong khi chiếc đầm lụa khéo léo hé lộ và cân bằng giữa gợi cảm và thanh lịch thì kính mát đóng vai trò “hạ nhiệt” độ mượt mà của vải, đồng thời tạo hiệu ứng thị giác hài hòa giữa gương mặt và cổ.

Sự sang trọng đôi khi chỉ bắt đầu từ chiếc kính bạn đeo - Ảnh 2.

Đối với những cô nàng yêu sự tối giản luôn tìm kiếm một bản phối đủ tinh gọn nhưng vẫn thể hiện gu thẩm mỹ, thì kính oval nhỏ phom ôm lại là lựa chọn lý tưởng

ẢNH: @DAVIKAH

Khi kết hợp chiếc kính oval dáng nhỏ cùng váy sọc sát nách giản lược chi tiết, sự thanh lịch dần hiện lên qua từng lớp trang phục. Kính oval không tạo cảm giác sắc cạnh mà mang đến nét mềm mại vừa đủ. Đi cùng chiếc túi bản to chi tiết kim loại, tổng thể đạt được sự cân bằng giữa tối giản và hiện đại. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những nàng muốn giữ trọn sự tinh tế nhưng vẫn đủ cá tính để ghi dấu trong từng chuyển động.

Sự sang trọng đôi khi chỉ bắt đầu từ chiếc kính bạn đeo - Ảnh 3.

Sắc đen luôn là ngôn ngữ của quyền lực, và kính mát đen chính là chiếc chìa khóa mở ra phong thái này

ẢNH: @ORANGE.97_

Chỉ cần phối kính mát đen cùng áo khoác đen độn vai, tổng thể lập tức chuyển từ thanh lịch sang khí chất mạnh mẽ. Khi kết hợp thêm mốt giấu quần và bốt cao cổ, bản phối trở nên cá tính nhưng vẫn đầy kiểm soát. Kính đen giúp tăng độ sắc nét cho gương mặt, trong khi chiếc áo khoác và áo thun họa tiết bên trong tạo hiệu ứng layering thú vị, gợi cảm vừa phải mà vẫn sang chảnh.

Sự sang trọng đôi khi chỉ bắt đầu từ chiếc kính bạn đeo - Ảnh 4.

Hồ Ngọc Hà lựa chọn phiên bản đầy cá tính khi phối chiếc kính mát với áo xuyên thấu và quần tây đen chuẩn dáng

ẢNH: @HONGOCHA

Lớp áo xuyên thấu tạo hiệu ứng thị giác, một sự gợi cảm đầy kiểm soát, trong khi quần tây giúp bản phối không bị quá phô trương. Cả bộ trang phục đen tuyền đem lại vẻ quyền lực khó cưỡng, chiếc kính mát chính là điểm nhấn để “chốt hạ” cho tổng thể thêm hoàn hảo.

Sự sang trọng đôi khi chỉ bắt đầu từ chiếc kính bạn đeo - Ảnh 5.

Khi muốn chạm đến phong cách mang hơi hướng menswear nhưng vẫn giữ nét nữ tính mềm mại, kính vuông mạnh mẽ sẽ là lựa chọn hoàn hảo

ẢNH: @ROSES_ARE_ROSIE

Kính vuông kết hợp cùng sơ mi lụa bóng và blazer tạo nên hiệu ứng đối lập thú vị: lụa mềm mại đối chọi cùng phom cứng cáp của áo khoác, tạo chiều sâu cho trang phục. Chiếc hoa cài áo màu trắng đóng vai trò mảnh ghép cuối cùng, làm dịu sự nghiêm trang và thêm chút lãng mạn rất riêng. Đây là công thức đáng thử cho những cô nàng làm việc trong môi trường sáng tạo, vừa chuyên nghiệp, vừa cá tính, lại không đánh mất dấu ấn cá nhân.

Sự sang trọng đôi khi chỉ bắt đầu từ chiếc kính bạn đeo - Ảnh 6.

Những thiết kế kính dáng tròn nhỏ hay oval luôn gợi nhắc tinh thần retro. Khi kết hợp cùng họa tiết nổi bật hoặc phom dáng độc đáo, chúng mang đến vẻ ngoài vừa hoài niệm vừa hiện đại

ẢNH: @HATANGTHANH

Một bản phối thú vị là sự kết hợp giữa áo sơ mi kẻ cùng quần da beo ống loe và điểm nhấn không thể thiếu cho khuôn mặt là kính oval đen. Các họa tiết mạnh mẽ được “làm mềm” nhờ kính oval tròng nhỏ, giúp tổng thể không bị quá dữ dằn. Màu đỏ từ đôi giày tạo cú chấm phá tinh tế, trở thành những "điểm neo" hoàn hảo để tổng thể giữ được sự cân bằng thị giác.

Sự sang trọng đôi khi chỉ bắt đầu từ chiếc kính bạn đeo - Ảnh 7.

Một sự kết hợp tưởng chừng lạ lẫm nhưng lại ăn ý bất ngờ dành cho mùa lễ hội đang đến gần là bản phối giữa kính mắt tròn và áo dài dáng suông

ẢNH: @HATANGTHANH

Chiếc áo dài hồng phấn mang vẻ nữ tính, khi phối cùng kính tròn lại trở nên hiện đại hơn. Đôi guốc tạo sự thanh lịch và gợi nhớ hình ảnh người phụ nữ Việt xưa, giúp tổng thể trông vừa truyền thống vừa thời thượng. Kính tròn lúc này trở thành điểm nhấn giúp gương mặt không bị hòa lẫn vào gam pastel của trang phục, tạo bố cục cân đối cho toàn bộ set đồ.

Sự sang trọng đôi khi chỉ bắt đầu từ chiếc kính bạn đeo - Ảnh 8.

Một chiếc kính mát kiểu thể thao thích hợp cho những ngày bận rộn nhưng vẫn muốn trông thời thượng. Khi đặt cạnh bản phối mang sắc tối giản như đen - xám, chiếc kính trở thành điểm nhấn giúp tổng thể trẻ trung và năng động

ẢNH: @DAVIKAH

Áo cardigan khoác ngoài màu xám tạo chiều sâu cho trang phục, bên trong diện một chiếc áo thun sắc sáng hơn, hoàn thiện trang phục đơn giản nhưng không đơn điệu với một chiếc quần tây đen là có thể sẵn sàng xuống phố.

Kính mát từ lâu đã không còn là món đồ mùa hè mà đã trở thành một công cụ biểu đạt phong cách bất kể thời tiết. Khi được đặt đúng “ngữ cảnh thời trang” chiếc kính sẽ là bước chốt hạ khiến trang phục của bạn chạm đến điểm hoàn hảo.

kính kính mát Phụ kiện sang trọng thời trang

