Sức hút từ trang phục loang màu, tạo 'bản sắc' đầy cá tính

Không cần đến những phom dáng cầu kỳ hay chi tiết trang trí phức tạp, thời trang loang màu vẫn đủ sức tạo nên dấu ấn riêng nhờ ngôn ngữ màu sắc đầy cảm xúc.
Những chiếc đầm loang màu thú vị
Điểm nhấn nằm ở bông hoa 3D lớn được đính thủ công trước ngực, khi kết hợp cùng xăng đan cao gót tối giản và kiểu tóc búi thấp thanh lịch, phái đẹp dễ dàng trở thành tâm điểm tại các sự kiện thời trang hay những buổi tiệc sang trọng.
Thiết kế trễ vai xếp ly tinh tế không chỉ khéo léo khoe xương quai xanh gợi cảm mà còn giúp tổng thể trở nên uyển chuyển hơn.
Chất liệu lanh nhẹ nhàng kết hợp cùng hiệu ứng loang màu trầm ấm tạo nên tổng thể dịu mắt. Thiết kế đầm dài cổ thuyền với bảng màu giao thoa mềm mại giúp người mặc tỏa sáng theo cách rất tự nhiên. Khi phối cùng khuyên tai loang màu tone sur tone, bản phối trở nên hài hòa hơn.
Khi kết hợp cùng sandal màu kem và khuyên tai ánh kim tối giản, thiết kế này trở thành lựa chọn lý tưởng cho những buổi tiệc ngoài trời hay khoảnh khắc dạo bước bên bờ biển lúc hoàng hôn.
Phom dáng suông dài bay nhẹ kết hợp cùng dép xỏ ngón và túi xách tone sur tone tạo nên tổng thể hài hòa, vừa phóng khoáng vừa thời thượng.
Thiết kế sát nách tôn lên bờ vai trần và xương quai xanh gợi cảm, giúp phái đẹp khoe khéo vẻ đẹp thanh thoát.
Thiết kế đầm suông dáng ngắn với phần tay cánh tiên cùng sắc hồng tím giao thoa mang đến vẻ thướt tha. Chất liệu lụa satin bóng được lựa chọn khéo léo để bắt sáng tự nhiên, đồng thời tăng chiều sâu cho tổng thể trang phục.
Túi da cầm tay và khuyên tai tròn ánh kim trở thành điểm nhấn hoàn hảo, giúp người mặc dễ dàng ứng dụng cho những buổi dạo phố hay cà phê cuối tuần.