Thời trang 24/7

Sức hút từ trang phục loang màu, tạo 'bản sắc' đầy cá tính

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
18/01/2026 08:00 GMT+7

Đầm loang màu mang đến dấu ấn nghệ thuật đầy cảm xúc, giúp các nàng làm mới phong cách mà vẫn tạo nên sự khác biệt.

Không cần đến những phom dáng cầu kỳ hay chi tiết trang trí phức tạp, thời trang loang màu vẫn đủ sức tạo nên dấu ấn riêng nhờ ngôn ngữ màu sắc đầy cảm xúc.

Những chiếc đầm loang màu thú vị

Sức hút từ trang phục loang màu, tạo 'bản sắc' đầy cá tính- Ảnh 1.

Đầm chiết eo tinh tế, loang sắc tím nhẹ trên nền trắng mang đến hiệu ứng thị giác

ẢNH: INES CLOTHING

Điểm nhấn nằm ở bông hoa 3D lớn được đính thủ công trước ngực, khi kết hợp cùng xăng đan cao gót tối giản và kiểu tóc búi thấp thanh lịch, phái đẹp dễ dàng trở thành tâm điểm tại các sự kiện thời trang hay những buổi tiệc sang trọng.

Sức hút từ trang phục loang màu, tạo 'bản sắc' đầy cá tính- Ảnh 2.

Đầm loang màu dáng đồng hồ cát thời thượng với sự giao thoa giữa sắc tím và trắng

ẢNH: INES CLOTHING

Thiết kế trễ vai xếp ly tinh tế không chỉ khéo léo khoe xương quai xanh gợi cảm mà còn giúp tổng thể trở nên uyển chuyển hơn. 

Sức hút từ trang phục loang màu, tạo 'bản sắc' đầy cá tính- Ảnh 3.

Nếu đầm chiết eo tôn vinh đường cong thì đầm suông vải lanh loang màu lại chinh phục phái đẹp bằng sự mộc mạc

ẢNH: K&K FASHION

Chất liệu lanh nhẹ nhàng kết hợp cùng hiệu ứng loang màu trầm ấm tạo nên tổng thể dịu mắt. Thiết kế đầm dài cổ thuyền với bảng màu giao thoa mềm mại giúp người mặc tỏa sáng theo cách rất tự nhiên. Khi phối cùng khuyên tai loang màu tone sur tone, bản phối trở nên hài hòa hơn.

Sức hút từ trang phục loang màu, tạo 'bản sắc' đầy cá tính- Ảnh 4.

Chiếc đầm cổ yếm dáng suông sắc xanh dương, chất liệu voan mỏng bay nhẹ trong gió

ẢNH: @POMELO.FLOWER

Khi kết hợp cùng sandal màu kem và khuyên tai ánh kim tối giản, thiết kế này trở thành lựa chọn lý tưởng cho những buổi tiệc ngoài trời hay khoảnh khắc dạo bước bên bờ biển lúc hoàng hôn.

Sức hút từ trang phục loang màu, tạo 'bản sắc' đầy cá tính- Ảnh 5.

Đầm dáng dài loang màu với thiết kế lệch vai sắc vàng cam giao thoa mang đến cảm giác tươi mới, phù hợp với không khí lễ hội hay các buổi tiệc cuối năm

ẢNH: @NOSBYN_STUDIO

Phom dáng suông dài bay nhẹ kết hợp cùng dép xỏ ngón và túi xách tone sur tone tạo nên tổng thể hài hòa, vừa phóng khoáng vừa thời thượng.

Sức hút từ trang phục loang màu, tạo 'bản sắc' đầy cá tính- Ảnh 6.

Đầm loang màu pastel hồng - xanh mang đến diện mạo ngọt ngào

ẢNH: @NOSBYN_STUDIO

Thiết kế sát nách tôn lên bờ vai trần và xương quai xanh gợi cảm, giúp phái đẹp khoe khéo vẻ đẹp thanh thoát.

Sức hút từ trang phục loang màu, tạo 'bản sắc' đầy cá tính- Ảnh 7.

Hiệu ứng loang màu trải dài trên dáng váy suông gợi cảm giác bay bổng

ẢNH:@MAUVE.VN

Thiết kế đầm suông dáng ngắn với phần tay cánh tiên cùng sắc hồng tím giao thoa mang đến vẻ thướt tha. Chất liệu lụa satin bóng được lựa chọn khéo léo để bắt sáng tự nhiên, đồng thời tăng chiều sâu cho tổng thể trang phục. 

Sức hút từ trang phục loang màu, tạo 'bản sắc' đầy cá tính- Ảnh 8.

Đầm suông loang sắc xanh dương với phom váy ngắn cùng những nếp xếp ly tinh tế

ẢNH:@MAUVE.VN

Túi da cầm tay và khuyên tai tròn ánh kim trở thành điểm nhấn hoàn hảo, giúp người mặc dễ dàng ứng dụng cho những buổi dạo phố hay cà phê cuối tuần.

 

loang màu trang phục loang màu Ombre đầm suông loang màu đầm chiết eo

