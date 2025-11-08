Tạo nên phong thái riêng từ váy denim, chân váy denim

Váy denim, chân váy denim là một trong những đại diện tiêu biểu cho phong cách thời trang timeless - đẹp ngay cả khi nàng không mải miết chạy theo các xu hướng. Với kiểu dáng đa dạng từ chân váy ngắn, chân váy midi đến maxi, các thiết kế denim được tín đồ thời trang vận dụng cho mọi hoàn cảnh, luôn nổi bật, tươi trẻ và đầy cá tính.

Cảm giác tự nhiên và dịu dàng từ thiết kế váy denim dáng maxi, từng tầng váy mềm rũ theo nhịp bước chân, phần corset ôm nhẹ tôn dáng vừa giản đơn vừa tinh tế như chính vẻ đẹp riêng của nàng ẢNH: K CLOSET

Mặc đẹp, chất với váy denim

Phong thái cuốn hút, sang trọng mang chất riêng của cô nàng sành điệu mùa này không thể vắng mặt các thiết kế từ chất vải denim. Quý cô có thể đi làm cùng các bản phối kết hợp váy sơ mi denim, áo dệt kim tay dài và chân váy midi; xuống phố cà phê với áo polo dệt kim và chân váy bí hay chọn kiểu váy ngắn khoét tay cho buổi hẹn cuối tuần.

Điều làm nên sức hút cho trang phục denim chính là màu sắc đa dạng của chất liệu. Từ gam màu xanh chàm đặc trưng đến sắc xanh xám, xanh rêu, xanh da trời, xanh đen... Độ dày dặn của từng mẫu thiết kế cũng đáp ứng nhu cầu mặc đẹp phù hợp mùa thời tiết. Thiết kế dáng xòe, tùng rộng mỏng nhẹ nhưng vẫn dai chắc và bền bỉ; thiết kế váy mini đứng phom, bề mặt nhẵn mịn sang trọng và quý phái.

Chân váy denim dáng rộng, chất vải mỏng nhẹ thoáng mát phù hợp mặc cùng áo dệt kim, cardigan, áo kiểu, sơ mi, áo trễ vai... ẢNH: HOIVU

Khẳng định cá tính và phong thái nổi bật khi nàng diện váy denim mini. Cấu trúc tinh giản với phần cổ áo nhỏ gọn, lược bỏ tay áo nhưng chăm chút kỹ lưỡng vào từng đường cắt, từng chiếc cúc mạ sáng bóng hay sắc xanh chàm ấn tượng ẢNH: K CLOSET

Váy sơ mi màu xanh rêu đem đến góc nhìn thời thượng về denim, khi chất liệu đường phố trở lại với hình ảnh cực kỳ thanh lịch, trang nhã và sang trọng ẢNH: HAGOO

Chân váy bút chì đa ứng dụng cho tín đồ thời trang thỏa sức kết hợp. Bản phối cổ điển với áo sơ mi đơn sắc mang đến hình ảnh chuyên nghiệp và chỉn chu; trong khi đó nếu kết hợp cùng crop top hoặc bra top sẽ là một lát cắt thú vị về sự phóng khoáng và gợi cảm ẢNH: HAGOO

Sự đồng điệu của chân váy denim và giày bốt denim tạo nên điểm sáng cho bản phối street wear, khi nàng xuống phố cùng cặp đôi chất liệu vải len dệt kim và denim đi cùng gam màu hồng pasel và xanh xám ẢNH: K CLOSET

Thiết kế váy denim này là sự kết hợp có chủ đích giữa vẻ đẹp cổ điển và tinh thần hiện đại. Phom dáng chiết eo tinh tế tôn lên đường nét thanh thoát như một lời khẳng định nhẹ nhàng về phong cách, cá tính và khí chất riêng của nàng ẢNH: K CLOSET

Chân váy maxi và áo kiểu từ denim tạo nên bản phối đồng bộ, thoải mái, thoáng mát nhưng vẫn ghi dấu ấn nhờ phong cách denim on denim đặc trưng ẢNH: ANNE THONG