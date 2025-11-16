  • An Giang
Thời trang 24/7

Tạo phong cách không đụng hàng với giày sneaker trắng

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
16/11/2025 22:00 GMT+7

Giày sneaker trắng không chỉ là món đồ 'must have' trong tủ giày của mọi tín đồ thời trang, mà còn là chìa khóa để bạn tạo dấu ấn không đụng hàng.

Dù là dạo phố, đi làm hay tập luyện, giày sneaker trắng vẫn luôn mang đến cho bạn cảm giác tự tin, tươi mới và sẵn sàng chinh phục mọi hành trình thời trang của riêng mình.

Sneaker trắng cùng quần ống suông gọn gàng, năng động

Tạo phong cách không đụng hàng với giày sneaker trắng- Ảnh 1.

Nếu bạn yêu sự đơn giản nhưng vẫn muốn nổi bật, hãy bắt đầu với combo quen thuộc: sneaker trắng cùng quần

ẢNH: @PHUONGANHPH

Cách phối này không chỉ mang đến vẻ gọn gàng, năng động mà còn giúp tôn dáng, tạo cảm giác tự tin trong từng bước đi. Một đôi giày sneaker trắng đúng chuẩn sẽ giúp trang phục thường ngày của bạn trở nên cuốn hút hơn mà không cần quá nhiều chi tiết.

Tạo phong cách không đụng hàng với giày sneaker trắng- Ảnh 2.

Giày sneaker trắng là điểm nhấn vừa đủ để tổng thể nàng thêm hiện đại và trẻ trung

ẢNH: @OLDSCHOOL.CLOTH

Dáng giày basic, đường nét gọn gàng cùng phần đế cao nhẹ giúp kết hợp được với nhiều kiểu đồ. Chất da mịn phối vải lưới thoáng giúp đôi chân luôn dễ chịu trong cả ngày dài. Tông trắng sáng dễ phối, vừa làm nổi bật gam xám - trắng của tổng thể, vừa giữ được tinh thần tối giản.

Tạo phong cách không đụng hàng với giày sneaker trắng- Ảnh 3.

Giày sneaker trắng phối cùng quần denim mang đúng tinh thần gọn đẹp nhưng vẫn năng động thoải mái

ẢNH: @DOHA.HHVN

Chất vải canvas kết hợp đế cao su dày vừa đủ giúp chân nàng di chuyển chắc chắn nhưng vẫn nhẹ nhàng. Điểm thu hút nhất chính là sự giản đơn - không cần logo nổi bật hay chi tiết cầu kỳ, giày sneaker vẫn toát lên nét thanh thoát và dễ dàng phối với mọi bản phối.

Giày sneaker trắng phối chân váy trẻ trung 

Tạo phong cách không đụng hàng với giày sneaker trắng- Ảnh 4.

Một trong những cách phối được yêu thích nhất hiện nay chính là phối sneaker trắng cùng chân váy

ẢNH: @DIEMMYVU

Sự kết hợp giữa nét mềm mại của váy và phong thái năng động của sneaker tạo nên tổng thể đầy sức sống - vừa hiện đại, vừa phóng khoáng. Đây là công thức “chân ái” dành cho những nàng theo đuổi phong cách trẻ trung, muốn làm mới hình ảnh mỗi ngày mà vẫn giữ được sự thanh lịch.

Tạo phong cách không đụng hàng với giày sneaker trắng- Ảnh 5.

Giày sneaker trắng trở thành điểm chạm hoàn hảo giữa sự năng động và nét nữ tính

ẢNH: @OLDSCHOOL.CLOTH

Khi phối cùng chân váy denim dáng dài và áo len pastel, sắc trắng tinh giản khiến đôi giày dễ dàng hòa vào mọi bản phối, nhưng vẫn đủ nổi bật để thu hút ánh nhìn. Bộ trang phục phù hợp cho những ngày đi làm, đi học mùa se lạnh.

Tạo phong cách không đụng hàng với giày sneaker trắng- Ảnh 6.

Giày sneaker trắng là lựa chọn cho những nàng thích mặc váy nhưng muốn giữ chút năng động, khỏe khoắn

ẢNH: @OLDSCHOOL.CLOTH

Thiết kế tối giản, dáng ôm gọn chân giúp tổng thể trông thanh thoát hơn, trong khi phần đế cao nhẹ mang lại cảm giác vừa vặn. Khi kết hợp cùng váy trắng và áo khoác denim, đôi giày tạo điểm nhấn trẻ trung, giúp set đồ trở nên hài hòa mà vẫn nổi bật đầy cuốn hút.

Giày sneaker trắng cho những buổi tập luyện thể thao 

Tạo phong cách không đụng hàng với giày sneaker trắng- Ảnh 7.

Không chỉ xuất hiện trong phong cách đường phố hay thời trang thường nhật, giày sneaker trắng còn là người bạn đồng hành lý tưởng cho những buổi tập luyện

ẢNH: @TODAYUWEAR.VN

Giày sneaker trắng là phụ kiện không thể thiếu cho nàng vào những ngày tập ở trên sân. Đế cao nhẹ tôn dáng, chất da mịn kết hợp dây buộc cổ điển đem lại vẻ năng động và dễ phối với mọi bản phối thể thao. Gam trắng tinh khôi nổi bật với áo tank top đen, đem đến cảm giác tươi mới và năng lượng tích cực trong từng bước chân.

Tạo phong cách không đụng hàng với giày sneaker trắng- Ảnh 8.

Sự xuất hiện của giày sneaker trắng khiến tổng thể của nàng thêm tràn đầy năng lượng trong những ngày hoạt động thể thao

ẢNH: @HUOGGIANGGGG

Hương Giang lựa chọn dáng giày thể thao cổ thấp với phần thân da mịn, đường may tỉ mỉ ôm gọn bàn chân. Phần đế cao su trắng dày vừa phải giúp tôn dáng, di chuyển êm mà vẫn giữ được độ nhẹ đặc trưng. Điểm nhấn nằm ở phần viền bo gót và lưỡi giày được xử lý tinh tế, tạo cảm giác hiện đại và năng động.

 

sneaker giày sneaker trắng Phụ kiện trẻ trung thời trang

