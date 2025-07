Thả dáng nhẹ nhàng ngày nắng cùng váy suông mát nhẹ

Đầm maxi in họa tiết không chỉ là món đồ "must have" cho ngày nắng nóng mà còn là "vũ khí" giấu dáng bí mật của quý cô. Dù cơ thể có nhiều khuyết điểm khiến bạn thiếu tự tin, những chiếc váy suông dài in họa tiết hình học, họa tiết trừu tượng đều có thể xóa nhòa các ranh giới về thị giác