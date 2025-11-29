Thăng hạng phong cách nhờ các thiết kế váy maxi hiện đại, cá tính

Bước vào mùa mốt 2026, các kiểu váy maxi dài - suông - mềm hoặc có kiểu dáng phá cách đang trở nên chiếm ưu thế trong tủ đồ thời trang cá nhân của các tín đồ sành điệu. Chúng vừa tạo nên dáng vẻ nữ tính, cuốn hút khó cưỡng lại vừa tỏa sáng một tinh thần tự do và một cá tính thời trang mạnh mẽ.



Maxi mùa mới - tinh tế hơn và thăng hạng phong cách

Không còn chỉ gắn với phong cách boho hay vẻ ngoài mang hơi hướng xưa cũ, váy maxi bước vào thời kỳ tái sinh với diện mạo thanh thoát, tinh giản và đa ứng dụng hơn bao giờ hết. Trên các nền tảng thị giác như TikTok, Pinterest và Lookbook 2026, hình ảnh những chiếc váy dài suông xuất hiện dày đặc, từ phong cách tối giản Bắc Âu, vẻ tinh tế kiểu Pháp cho tới phong cách đường phố phóng khoáng của Mỹ.

Một thiết kế váy dài đầy sức mạnh của Louis Vuitton đã xóa bỏ hoàn toàn tinh thần “boho hoang dã” thường gắn với dòng maxi, đưa kiểu váy này trở lại với diện mạo hiện đại: khỏe khoắn, cá tính, trẻ trung nhưng vẫn giữ trọn nét thời thượng ẢNH: LOUIS VUITTON

Sự trở lại này cũng được ghi nhận trên các sàn diễn quốc tế, nơi nhiều nhà thiết kế ưu ái đưa váy maxi về lại trung tâm sân khấu với những phiên bản A-line mảnh, tiered bồng nhẹ, voan, lụa, cotton mát lạnh hoặc denim cá tính.

Váy maxi của mùa mới không còn bị ấn tượng là… "kín đáo quá mức", nó trở thành ngôn ngữ của sự tự do, cân bằng và nhẹ nhàng, phù hợp nhịp sống đô thị sau đại dịch: thoải mái nhưng vẫn thanh lịch, kín đáo nhưng không đánh mất dấu ấn cá nhân.

Vừa nhấn nhá những cảm hứng mang "hơi thở" sơ mi lại kết hợp với những lớp bèo nhún duyên dáng, thiết kế mang phong cách đường phố được yêu thích nhờ mang đến tinh thần trẻ trung, hiện đại ẢNH: ERMANNO SCERVINO

'Tái sinh' diện mạo với các kiểu váy maxi

Váy maxi năm 2025 - 2026 chứng minh khả năng "biến hóa" đáng nể khi có thể đồng hành trong mọi bối cảnh - từ công sở chỉn chu đến phong cách đường phố phóng khoáng. Những chất liệu mềm như lụa, satin hay knit mỏng mang đến vẻ thanh lịch và tinh tế, đặc biệt phù hợp cho các ngày họp hành hay gặp đối tác, trong khi sơ mi oversized hay blazer mềm giúp tổng thể hiện đại và giữ được tinh thần tối giản đặc trưng.

Bên cạnh đó váy maxi denim lại tạo điểm nhấn trẻ trung nhờ phom cứng vừa phải, nổi bật trong loạt công thức phối được yêu thích trên TikTok. Khi kết hợp cùng áo thun trắng, tổng thể trở nên sạch sẽ, gọn gàng. Ở hướng đối lập, những dáng váy maxi tối màu phối cùng blazer mềm tạo nên phong thái smart-casual (đời thường thông minh) - một lựa chọn được ưu ái trong các môi trường sáng tạo bởi sự linh hoạt mà vẫn chỉn chu.

Xu hướng romantic streetwear (thời trang đường phố lãng mạn) cũng góp phần đưa chân váy maxi tầng trở lại một cách ấn tượng. Phần thân trên gọn gàng với crop top hoặc áo ôm giữ cho tổng thể cân bằng, giúp dáng váy bồng bềnh không trở nên nặng nề

ẢNH: LUISA SPAGNOLI

Những thiết kế váy dài tối giản hay kết hợp với blazer cùng các điểm nhấn như xẻ dọc chân váy hoặc trang trí bằng các đường viền kim loại, khuy bấm sẽ tạo điểm nhấn tinh tế nhưng không phô trương ẢNH: MURMUR