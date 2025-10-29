Thanh lịch như quý cô Paris với trang phục dạ tweed mùa này

Từ lâu, chất liệu dạ tweed đã trở thành biểu tượng của sự thanh lịch và quyền lực trong làng thời trang. Từng xuất hiện trong những bộ sưu tập kinh điển của nhà mốt Chanel, dạ tweed vẫn giữ vững vị thế qua nhiều thập kỷ.
Nếu dạ tweed của thế kỷ trước gắn liền với hình ảnh quý cô Paris kiêu kỳ trong những bộ suit cổ điển, thì nay, tweed đã được tái sinh trong diện mạo trẻ trung và dễ ứng dụng hơn bao giờ hết.
Dù là blazer thanh lịch, váy liền duyên dáng hay set đồ đồng bộ trẻ trung, dạ tweed luôn khiến người mặc trở nên cuốn hút và thời thượng tuyệt đối.