Thanh lịch như quý cô Paris với trang phục dạ tweed mùa này

Nếu dạ tweed của thế kỷ trước gắn liền với hình ảnh quý cô Paris kiêu kỳ trong những bộ suit cổ điển, thì nay, tweed đã được tái sinh trong diện mạo trẻ trung và dễ ứng dụng hơn bao giờ hết.

Chiếc đầm tweed đen ánh nhũ mang vẻ đẹp giao thoa giữa cổ điển và hiện đại, giúp người mặc dễ dàng tỏa sáng. Phom dáng ôm nhẹ tôn đường cong tinh tế, kết hợp chi tiết cổ khoét sâu viền đính đá tạo điểm nhấn bắt sáng ẢNH: CRUSHIE

Điểm xuyết hàng khuy kim loại tinh xảo trên áo giúp tôn dáng và tạo cảm giác chỉn chu, trong khi chân váy xếp ly mang lại nét bay bổng. Sự kết hợp giữa hai gam màu kinh điển khiến set đồ dễ ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh ẢNH: D.T.M BY THAOMY

Áo khoác ngắn và chân váy chữ A chất liệu tweed đính sequins lấp lánh vừa đủ nổi bật, vừa toát lên vẻ thanh lịch. Gam màu ánh đồng ấm áp tôn da, cực hợp tiết trời thu đông, mang hơi thở tiểu thư pha chút cổ điển ẢNH: D.T.M BY THAOMY

Áo tweed dáng suông ngắn với chi tiết nút kim loại tạo điểm nhấn tinh tế, tôn lên vẻ sang trọng mà không gò bó. Khi kết hợp cùng chân váy xếp ly hoặc quần shorts, trang phục đem đến làn gió nữ tính, hiện đại và đậm chất cổ điển ẢNH: D.T.M BY THAOMY

Bộ trang phục màu kem với đường cắt tinh tế, tạo nên diện mạo sang trọng và chuyên nghiệp. Áo cổ tròn phối cùng chân váy chữ A nhẹ nhàng, vừa nữ tính vừa hiện đại. Một lựa chọn hoàn hảo cho nàng khi đến công sở, dự sự kiện hay gặp gỡ quan trọng ẢNH: D.T.M BY THAOMY

Áo dạ tweed gam hồng pastel dịu dàng, điểm xuyết hàng khuy trái tim tinh tế, kết hợp cùng chân váy trắng xếp ly nhẹ nhàng. Set đồ mang đến vẻ nữ tính, ngọt ngào nhưng vẫn đầy thanh lịch ẢNH: D.T.M BY THAOMY

Áo blazer tweed họa tiết ca rô kết hợp cùng sơ mi cổ nơ đen và chân váy ngắn tạo nên tổng thể hài hòa giữa nét cổ điển và trẻ trung. Chất liệu tweed giúp giữ phom dáng sang trọng, trong khi phần nơ và đường cắt tinh gọn mang lại cảm giác mềm mại ẢNH: D.T.M BY THAOMY

Khi những cơn gió se lạnh ghé qua, set đồ này xuất hiện như một cách khơi gợi sự thanh lịch cho nàng. Chất liệu tweed được xử lý khéo léo cùng kỹ thuật đính kết tỉ mỉ với sequins và lông vũ, tạo nên bề mặt lấp lánh và hiệu ứng tinh tế ẢNH: MADDY HATES ROSE

Dù là blazer thanh lịch, váy liền duyên dáng hay set đồ đồng bộ trẻ trung, dạ tweed luôn khiến người mặc trở nên cuốn hút và thời thượng tuyệt đối.