Thoải mái, thời thượng với áo hoodie

Nhờ sự linh hoạt, áo hoodie đã duy trì vị trí đặc biệt trong tủ đồ phái đẹp, đồng hành cùng họ trên hành trình tìm kiếm sự cân bằng giữa thoải mái và thời thượng.

Áo hoodie oversized và quần jeans ống rộng

Một trong những cách phối cơ bản nhưng chưa bao giờ lỗi mốt chính là kết hợp hoodie với quần jeans ẢNH: @MON_STUDIO

Dáng áo rộng rãi đi cùng skinny jeans hoặc mom jeans tạo nên sự cân bằng giữa thoải mái và gọn gàng. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho những ngày bạn muốn xuống phố nhanh gọn nhưng vẫn giữ được vẻ năng động.

Mang đến một lựa chọn phối đồ đậm tinh thần phóng khoáng là áo hoodie oversized màu ghi nhạt với phom rộng rãi, tay áo dài tạo hiệu ứng buông lơi tự nhiên ẢNH: @CINDER.CLUB

Phối cùng quần jeans ống rộng xanh đậm, tổng thể trang phục gợi nhắc phong cách streetwear hiện đại.

Nữ tính cùng hoodie và chân váy ngắn xếp ly

Hoodie khi phối cùng chân váy ngắn tạo nên sự đối lập thú vị giữa năng động và nữ tính ẢNH: @MON_STUDIO

Hoodie oversized màu ghi sáng với phom rộng rãi, phần tay áo dài tạo cảm giác thoải mái, đi cùng là chân váy ngắn xếp ly tone sur tone, giúp cân bằng sự nữ tính trong tổng thể, phối thêm mũ len tai bèo cá tính, tất dài màu đen nổi bật trên nền giày lông ấm áp.

Một phiên bản khác thiên về sự đơn giản nhưng hiệu quả ẢNH: @CINDER.CLUB

Hoodie zip màu xanh navy phom rộng, in chi tiết nhỏ xinh kết hợp cùng chân váy ngắn xếp ly màu xám. Bộ đôi này vừa năng động vừa trẻ trung, được hoàn thiện bằng tất trắng và túi tote chấm bi đen trắng mang lại sự cân bằng cho cả set đồ.

Năng động trẻ trung với hoodie zip và quần shorts

Khi tiết trời trở nên thoáng mát, quần shorts kết hợp cùng hoodie zip là lựa chọn lý tưởng cho những ai yêu thích sự khỏe khoắn, tràn đầy năng lượng ẢNH: @CINDER.CLUB

Một chiếc hoodie zip oversized màu xám kết hợp cùng quần shorts đen giấu bên trong đã tạo nên set đồ cá tính. Điểm nhấn rực rỡ đến từ đôi sneakers vàng kết hợp tất cao cổ xám, mang lại nét phá cách. Túi vải ca rô khổ lớn và tai nghe chụp màu trắng vừa tiện dụng vừa góp phần tạo hình ảnh năng động.

Cũng với công thức tương tự, hoodie zip màu xanh than phối cùng quần shorts đen giấu trong, nhấn nhá bằng tất cao cổ trắng và mũ lưỡi trai đồng màu, đã mang đến tinh thần sporty trẻ trung ẢNH: @HAVEN.STUDIO

Thời thượng với áo hoodie và quần bermuda

Một phiên bản đầy phá cách là hoodie zip dáng rộng đi cùng quần bermuda rằn ri ẢNH: @HAVEN.STUDIO

Set đồ toát lên sự cá tính với điểm nhấn từ đôi sneakers đỏ nổi bật, phụ kiện vòng cổ layering và khuyên tai tròn bản lớn. Đây chính là sự nổi loạn tinh tế khiến tổng thể thêm phần ấn tượng.

Nếu muốn tiết chế hơn, hoodie xám phom rộng kết hợp quần bermuda xanh rêu túi hộp sẽ là lựa chọn an toàn nhưng không kém phần thời thượng, Túi xách mini họa tiết đen trắng, vòng tay đỏ cùng kính gọng đen đã tạo điểm nhấn hiện đại ẢNH: @CINDER.CLUB



