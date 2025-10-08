Thoải mái, thời thượng với áo hoodie

Nhờ sự linh hoạt, áo hoodie đã duy trì vị trí đặc biệt trong tủ đồ phái đẹp, đồng hành cùng họ trên hành trình tìm kiếm sự cân bằng giữa thoải mái và thời thượng.
Áo hoodie oversized và quần jeans ống rộng
Dáng áo rộng rãi đi cùng skinny jeans hoặc mom jeans tạo nên sự cân bằng giữa thoải mái và gọn gàng. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho những ngày bạn muốn xuống phố nhanh gọn nhưng vẫn giữ được vẻ năng động.
Phối cùng quần jeans ống rộng xanh đậm, tổng thể trang phục gợi nhắc phong cách streetwear hiện đại.
Nữ tính cùng hoodie và chân váy ngắn xếp ly
Hoodie oversized màu ghi sáng với phom rộng rãi, phần tay áo dài tạo cảm giác thoải mái, đi cùng là chân váy ngắn xếp ly tone sur tone, giúp cân bằng sự nữ tính trong tổng thể, phối thêm mũ len tai bèo cá tính, tất dài màu đen nổi bật trên nền giày lông ấm áp.
Hoodie zip màu xanh navy phom rộng, in chi tiết nhỏ xinh kết hợp cùng chân váy ngắn xếp ly màu xám. Bộ đôi này vừa năng động vừa trẻ trung, được hoàn thiện bằng tất trắng và túi tote chấm bi đen trắng mang lại sự cân bằng cho cả set đồ.
Năng động trẻ trung với hoodie zip và quần shorts
Một chiếc hoodie zip oversized màu xám kết hợp cùng quần shorts đen giấu bên trong đã tạo nên set đồ cá tính. Điểm nhấn rực rỡ đến từ đôi sneakers vàng kết hợp tất cao cổ xám, mang lại nét phá cách. Túi vải ca rô khổ lớn và tai nghe chụp màu trắng vừa tiện dụng vừa góp phần tạo hình ảnh năng động.
Thời thượng với áo hoodie và quần bermuda
Set đồ toát lên sự cá tính với điểm nhấn từ đôi sneakers đỏ nổi bật, phụ kiện vòng cổ layering và khuyên tai tròn bản lớn. Đây chính là sự nổi loạn tinh tế khiến tổng thể thêm phần ấn tượng.