Thời trang 24/7

Thoải mái và thanh lịch trong trang phục ngày thu

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
03/09/2025 18:00 GMT+7

Trở lại công sở sau kỳ nghỉ lễ, bạn vẫn có thể giữ chút dư vị mùa hè với những bộ trang phục chuyển mùa, vừa thoải mái, mát mẻ lại vừa thanh lịch và tinh tế.

Cách diện đồ để kéo dài mùa hè với những bộ trang phục sành điệu, giữ trọn tâm trạng thư thái trong những ngày đầu thu.

Tổng thể trắng tinh khôi và phối đồ nhiều lớp

Thoải mái và thanh lịch trong trang phục ngày thu- Ảnh 1.

Một tín đồ mặc áo khoác cardigan màu xám nhạt thiết kế trễ vai bên ngoài áo trắng. Áo khoác cardigan cài nút phía trước và tay dài với quần ống rộng màu kem cạp cao tại Tuần lễ thời trang Copenhagen 2025 ở Copenhagen, Đan Mạch

ẢNH: @CPHFW

Áo ba lỗ khoét cổ sâu kết hợp với quần jeans cạp cao, phối đồ nhiều lớp khi cần, cùng áo len mỏng với tông màu phấn nhẹ nhàng, làm nổi bật tông màu trắng hài hòa.

Thoải mái và thanh lịch trong trang phục ngày thu- Ảnh 2.

Màu trắng luôn là tông màu chủ đạo của mùa hè và là lựa chọn hoàn hảo khi trở lại văn phòng

ẢNH: @STREETSTYLE_4_LIFE

Trang phục vượt thời gian: áo thun trắng và quần jeans tối màu

Thoải mái và thanh lịch trong trang phục ngày thu- Ảnh 3.

Không gì thiết yếu và dễ phối đồ hơn với một chiếc áo thun trắng và một chiếc quần jeans tối màu

ẢNH: @ALEXCHUNG

Sự kết hợp đơn giản mà hiệu quả này tránh được những lỗi thời trang do chạy theo xu hướng quá đà, và trở thành một "khuôn khổ trắng" lý tưởng để thử nghiệm phụ kiện và trang sức. Biểu tượng thời trang Anh Quốc Alexa Chung sử dụng một chiếc khăn lụa thắt eo để tạo nên nét thời trang và giản dị. Bộ trang phục được hoàn thiện với giày lười da đen normcore, một món đồ không thể thiếu cho mùa thu.

Quần capri và áo ngắn tay

Thoải mái và thanh lịch trong trang phục ngày thu- Ảnh 4.

Quần capri, vốn đã soán ngôi quần legging trong những mùa gần đây, đã trở thành món đồ không thể thiếu trong tủ đồ mùa thu: thanh lịch và vừa vặn

ẢNH: @ANNABELROSENDAHL

Thoải mái và thanh lịch trong trang phục ngày thu- Ảnh 5.

Trang phục này vẫn thoải mái và giản dị, chúng kết hợp hoàn hảo giữa phong cách thoải mái của mùa hè với những quy tắc nghiêm ngặt của thời trang công sở ngày thu

ẢNH: @ANNABELROSENDAHL

Để cảm thấy thoải mái như khi đi nghỉ, nguyên tắc cho mùa thu là diện những món đồ thanh lịch và thời trang, nhưng với chất liệu và kiểu dáng thoải mái. Đặc biệt là khi kết hợp với áo thun trắng oversized và giày cao gót. Một chiếc khăn quàng cổ đen trắng được dùng làm thắt lưng, tạo điểm nhấn đồng điệu về màu sắc cho trang phục.

Váy hai dây dáng dài tông màu trung tính 

Thoải mái và thanh lịch trong trang phục ngày thu- Ảnh 6.

Thanh lịch và thoải mái - chiếc váy hai dây dáng dài màu trung tính trở thành công thức trang phục hoàn hảo cho mùa thu, vừa nhẹ nhàng, tinh tế vừa giữ trọn sự tự do phóng khoáng

ẢNH: OLV.VN

Thoải mái và thanh lịch trong trang phục ngày thu- Ảnh 7.

Là một chiếc váy đặc trưng của thập niên 90, váy dáng dài thống trị từ hè sang thu, chứng tỏ là một món đồ thiết yếu trong tủ đồ, đa phong cách dễ dàng chuyển đổi từ ngày sang đêm và hợp thời trang theo mùa, vì nó dễ dàng kết hợp với nhiều lớp trang phục

ẢNH: OLV.VN

Nếu chúng ta thường phối nó với dép xăng đan và dép xỏ ngón vào những tháng ấm áp, thì mùa thu này chúng ta sẽ kết hợp nó với bốt da đen cao đến đùi và chỉ cần khoác thêm chiếc áo mỏng nhẹ như cardigan giữ lạnh khi trời trở gió.  

