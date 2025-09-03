Thoải mái và thanh lịch trong trang phục ngày thu

Cách diện đồ để kéo dài mùa hè với những bộ trang phục sành điệu, giữ trọn tâm trạng thư thái trong những ngày đầu thu.
Tổng thể trắng tinh khôi và phối đồ nhiều lớp
Áo ba lỗ khoét cổ sâu kết hợp với quần jeans cạp cao, phối đồ nhiều lớp khi cần, cùng áo len mỏng với tông màu phấn nhẹ nhàng, làm nổi bật tông màu trắng hài hòa.
Trang phục vượt thời gian: áo thun trắng và quần jeans tối màu
Sự kết hợp đơn giản mà hiệu quả này tránh được những lỗi thời trang do chạy theo xu hướng quá đà, và trở thành một "khuôn khổ trắng" lý tưởng để thử nghiệm phụ kiện và trang sức. Biểu tượng thời trang Anh Quốc Alexa Chung sử dụng một chiếc khăn lụa thắt eo để tạo nên nét thời trang và giản dị. Bộ trang phục được hoàn thiện với giày lười da đen normcore, một món đồ không thể thiếu cho mùa thu.
Quần capri và áo ngắn tay
Để cảm thấy thoải mái như khi đi nghỉ, nguyên tắc cho mùa thu là diện những món đồ thanh lịch và thời trang, nhưng với chất liệu và kiểu dáng thoải mái. Đặc biệt là khi kết hợp với áo thun trắng oversized và giày cao gót. Một chiếc khăn quàng cổ đen trắng được dùng làm thắt lưng, tạo điểm nhấn đồng điệu về màu sắc cho trang phục.
Váy hai dây dáng dài tông màu trung tính
Nếu chúng ta thường phối nó với dép xăng đan và dép xỏ ngón vào những tháng ấm áp, thì mùa thu này chúng ta sẽ kết hợp nó với bốt da đen cao đến đùi và chỉ cần khoác thêm chiếc áo mỏng nhẹ như cardigan giữ lạnh khi trời trở gió.