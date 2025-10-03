Thời trang bền vững Việt tỏa sáng tại Singapore

Sau khi tham gia triển lãm tại Tuần lễ thời trang Thượng Hải hồi đầu năm, thương hiệu thời trang bền vững Việt Nam tiếp tục là đại diện duy nhất xuất hiện tại sàn diễn thời trang Singapore.

Bộ sưu tập là một cuộc đối thoại giữa quá khứ và tương lai, giữa cội nguồn nền văn minh lúa nước Việt Nam và kỷ nguyên kỹ thuật số đang chuyển động không ngừng ẢNH: NTKCC

Từ hình ảnh người nông dân Việt Nam dắt trâu đi ra đồng trong làn sương sớm, đẫm trong sắc xanh thanh bình của bức tranh lụa "Ra đồng" (họa sĩ Nguyễn Phan Chánh, 1937), đến những chiếc tivi đen trắng analog nhấp nháy trong nhiễu hạt pixel phát sóng những thước phim về văn hóa dân gian cũng như ký ức tuổi thơ, KHAAR tái hiện và định nghĩa lại bản sắc Việt Nam qua một lăng kính kỹ thuật số mới.

Bộ sưu tập của Ngô Hoàng Kha được làm từ các chất liệu tái chế đặc trưng như bao tải đựng lúa, bao bì các gói mì ăn liền, vải vụn, vải thừa trong sản xuất thời trang. Với các chất liệu này, nhà thiết kế muốn chuyển tải thông điệp: Việt Nam không chỉ như cái nôi của nền văn minh lúa nước mà còn như một "vựa lúa nuôi sống thế giới".

Biểu tượng con trâu - hiện thân của lao động cần mẫn và đời sống thôn quê Việt Nam, được tái hiện qua phom dáng oversized, chất liệu thô mộc, gam đen trầm. Những chi tiết thắt nút, bện dây gợi nhớ sợi thừng mộc mạc buộc vào con trâu của người nông dân ẢNH: NTKCC

Chiếc khăn rằn đen trắng vốn là biểu tượng của miền Tây Nam bộ được biến hóa thành "nhiễu sóng TV", rồi vỡ vụn thành những pixel màu neon & ánh hologram vị lai kì ảo - phép ẩn dụ cho sự thức tỉnh văn hóa Việt trong kỷ nguyên số.

Họa tiết và hình ảnh dân gian được số hóa, giải cấu trúc và ghép lại thành những bức tranh pixel hóa. Mỗi bộ trang phục là một khung ký ức được chiếu ra từ chiếc tivi cũ – nơi những mảnh di sản văn hóa Việt từng bị lãng quên nay được kể lại bằng ngôn ngữ mới.

Điểm nhấn của bộ sưu tập là chất liệu lụa tre sinh thái Bamboo Lãnh - loại vải kết hợp 2 chất liệu cao cấp là tơ tằm Việt và sợi tre Bamboo Biocell ẢNH: NTKCC

Bamboo Lãnh là thành quả của sự giao hòa độc đáo giữa rừng tre hữu cơ với di sản tơ tằm truyền thống khi tiên phong kết hợp quy trình dệt nhuộm lụa lãnh Việt và công nghệ sản xuất sợi tre thân thiện với môi trường. Chất liệu này được nhuộm tự nhiên bằng rễ cây nhàu, lá cẩm, dây cóc núi, huyết rồng… mang đến sức sống mới giàu cải tiến, bồi đắp cho văn hóa sử dụng lụa lãnh lâu đời với các tính năng cần thiết cho người dùng đương đại.

ẢNH: NTKCC

Bộ sưu tập Rice/Rise: Từ đồng lúa đến pixels vừa được giới thiệu tại sự kiện Singapore Stories Fashion Show thuộc Fashion Futures Conference do Hội đồng thời trang Singapore tổ chức

ẢNH: NTKCC



