  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang nghề & nghiệp

Thời trang bền vững Việt tỏa sáng tại Singapore

Thùy Dung P
Thùy Dung P
03/10/2025 11:00 GMT+7

Nhà thiết kế Ngô Hoàng Kha vừa mang bộ sưu tập thời trang bền vững 'Rice/Rise: Từ đồng lúa đến pixels' trình diễn tại sự kiện thời trang tổ chức tại Singapore.

Sau khi tham gia triển lãm tại Tuần lễ thời trang Thượng Hải hồi đầu năm, thương hiệu thời trang bền vững Việt Nam tiếp tục là đại diện duy nhất xuất hiện tại sàn diễn thời trang Singapore.

Thời trang bền vững Việt tỏa sáng tại Singapore - Ảnh 1.

Bộ sưu tập là một cuộc đối thoại giữa quá khứ và tương lai, giữa cội nguồn nền văn minh lúa nước Việt Nam và kỷ nguyên kỹ thuật số đang chuyển động không ngừng

ẢNH: NTKCC

Từ hình ảnh người nông dân Việt Nam dắt trâu đi ra đồng trong làn sương sớm, đẫm trong sắc xanh thanh bình của bức tranh lụa "Ra đồng" (họa sĩ Nguyễn Phan Chánh, 1937), đến những chiếc tivi đen trắng analog nhấp nháy trong nhiễu hạt pixel phát sóng những thước phim về văn hóa dân gian cũng như ký ức tuổi thơ, KHAAR tái hiện và định nghĩa lại bản sắc Việt Nam qua một lăng kính kỹ thuật số mới.

Bộ sưu tập của Ngô Hoàng Kha được làm từ các chất liệu tái chế đặc trưng như bao tải đựng lúa, bao bì các gói mì ăn liền, vải vụn, vải thừa trong sản xuất thời trang. Với các chất liệu này, nhà thiết kế muốn chuyển tải thông điệp: Việt Nam không chỉ như cái nôi của nền văn minh lúa nước mà còn như một "vựa lúa nuôi sống thế giới".

Thời trang bền vững Việt tỏa sáng tại Singapore - Ảnh 2.

Biểu tượng con trâu - hiện thân của lao động cần mẫn và đời sống thôn quê Việt Nam, được tái hiện qua phom dáng oversized, chất liệu thô mộc, gam đen trầm. Những chi tiết thắt nút, bện dây gợi nhớ sợi thừng mộc mạc buộc vào con trâu của người nông dân

ẢNH: NTKCC

Chiếc khăn rằn đen trắng vốn là biểu tượng của miền Tây Nam bộ được biến hóa thành "nhiễu sóng TV", rồi vỡ vụn thành những pixel màu neon & ánh hologram vị lai kì ảo - phép ẩn dụ cho sự thức tỉnh văn hóa Việt trong kỷ nguyên số. 

Họa tiết và hình ảnh dân gian được số hóa, giải cấu trúc và ghép lại thành những bức tranh pixel hóa. Mỗi bộ trang phục là một khung ký ức được chiếu ra từ chiếc tivi cũ – nơi những mảnh di sản văn hóa Việt từng bị lãng quên nay được kể lại bằng ngôn ngữ mới.

Thời trang bền vững Việt tỏa sáng tại Singapore - Ảnh 3.

Điểm nhấn của bộ sưu tập là chất liệu lụa tre sinh thái Bamboo Lãnh - loại vải kết hợp 2 chất liệu cao cấp là tơ tằm Việt và sợi tre Bamboo Biocell

ẢNH: NTKCC

Bamboo Lãnh là thành quả của sự giao hòa độc đáo giữa rừng tre hữu cơ với di sản tơ tằm truyền thống khi tiên phong kết hợp quy trình dệt nhuộm lụa lãnh Việt và công nghệ sản xuất sợi tre thân thiện với môi trường. Chất liệu này được nhuộm tự nhiên bằng rễ cây nhàu, lá cẩm, dây cóc núi, huyết rồng… mang đến sức sống mới giàu cải tiến, bồi đắp cho văn hóa sử dụng lụa lãnh lâu đời với các tính năng cần thiết cho người dùng đương đại.

Thời trang bền vững Việt tỏa sáng tại Singapore - Ảnh 4.

ẢNH: NTKCC

Thời trang bền vững Việt tỏa sáng tại Singapore - Ảnh 5.

Bộ sưu tập Rice/Rise: Từ đồng lúa đến pixels vừa được giới thiệu tại sự kiện Singapore Stories Fashion Show thuộc Fashion Futures Conference do Hội đồng thời trang Singapore tổ chức

ẢNH: NTKCC


thời trang bền vững Singapore Ngô Hoàng Kha KHAAR đồng lúa Pixels Hội đồng thời trang Singapore

Bài viết khác

Váy dạ hội Việt tỏa sáng tại Paris

Váy dạ hội Việt tỏa sáng tại Paris

Khác biệt mới mẻ bất ngờ với các thiết kế áo da mùa thời trang 2026

Khác biệt mới mẻ bất ngờ với các thiết kế áo da mùa thời trang 2026

Nhà thiết kế Việt mang lụa Lãnh Mỹ A đến Tuần lễ thời trang Milan

Nhà thiết kế Việt mang lụa Lãnh Mỹ A đến Tuần lễ thời trang Milan

Hoàng Thùy diễn Tuần lễ thời trang Thượng Hải?

Hoàng Thùy diễn Tuần lễ thời trang Thượng Hải?

Phong cách thời trang ấn tượng của diễn viên nhí 'Đồi hành xác'

Phong cách thời trang ấn tượng của diễn viên nhí 'Đồi hành xác'

Nhà thiết kế Việt tạo dấu ấn tại Trung Quốc

Nhà thiết kế Việt tạo dấu ấn tại Trung Quốc

Thương hiệu Việt gây choáng sàn diễn London với kỹ thuật mạ vàng trang phục

Thương hiệu Việt gây choáng sàn diễn London với kỹ thuật mạ vàng trang phục

Giúp nàng sành điệu, thức thời với các gam màu xu hướng năm 2026

Giúp nàng sành điệu, thức thời với các gam màu xu hướng năm 2026

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top