Thời trang đơn sắc, vẻ đẹp tinh giản, trang nhã nhưng không nhàm chán

Thời trang đơn sắc là ngôn ngữ thời trang tinh giản, tinh tế và thể hiện đẳng cấp riêng của người mặc. Các lựa chọn mặc đẹp xu hướng này bao gồm các bộ trang phục liền mạch như váy dài, jumpsuit hoặc kết hợp với blazer và chân váy, áo kiểu và quần cạp cao.

Màu xanh mint và chất vải voan tơ với bề mặt nhăn nhẹ mang đến cảm giác mát lạnh, sảng khoái đầy lãng mạn. Thiết kế midi giàu tính ứng dụng có điểm nhấn là những đường chần chỉ, xếp nếp và dây hoa thắt ngang eo ẢNH: KATE BY LINH NGUYEN

Cuốn hút, tỏa sáng nhờ trang phục đơn sắc mùa thu

Từ gam màu xanh mint dịu dàng, hồng đào đến tông kem, beige nhạt... các gợi ý phối đồ đơn sắc mùa thu đưa quý cô bước vào một hành trình thời trang đầy ắp những khám phá thú vị. Cảm nhận về màu sắc hài hòa, nhã nhặn vừa tạo nên thiện cảm, vừa bồi đắp cho phong cách cá nhân của nàng thêm sắc sảo hơn theo thời gian.

Trong tiết trời giao mùa cuối hè đầu thu thời tiết thay đổi bất chợt thì các thiết kế dáng ôm nhẹ nhàng, thoáng khí và mát nhẹ sẽ trở nên hữu ích với mọi quý cô. Vì thế, nàng hãy ưu tiên những bộ trang phục mang lại cảm giác dễ chịu, đẹp, tinh giản và hài hòa với không gian lãng mạn mùa này.

Diện áo vest cách điệu hoặc blazer và chân váy dài vẫn là công thức phối đồ "quốc dân", phù hợp với mọi màu sắc và mọi vóc dáng. Nàng có thể áp dụng ngay bản phối này - áo blazer ngắn tay và áo crop top màu be kết hợp chân váy lụa màu đỏ tím ẢNH: KATE BY LINH NGUYEN

Màu vàng bơ bước vào tủ đồ mùa thu với ánh sắc ấm áp, nồng nàn và dịu nhẹ khi phối cùng quần âu cạp cao màu kem sang trọng và thư thái ẢNH: MAUVE

Sắc hồng nhạt dịu dàng nhưng vẫn cá tính nhờ sự kết hợp của những đường cắt sắc sảo, lược bỏ ve áo, tay áo nhưng vẫn nữ tính nhờ các khối xếp ly trên chân váy ẢNH: KATE BY LINH NGUYEN

Màu beige kết hợp màu xám, đỏ rượu vang hay nâu cam/đỏ tía là những gợi ý mặc đẹp vừa tinh giản, vừa trang nhã. Khi sự nổi bật được tiết chế khéo léo cũng là lúc nàng chiếm trọn cảm tình của người đối diện ẢNH: KATE BY LINH NGUYEN

Màu xanh đen tràn đầy sự sắc sảo, sắc nét và mạnh mẽ, cổ điển nhưng vẫn hiện đại, thời thượng qua sự kết hợp của thiết kế suit ngắn. Xanh đen và xanh lá mang lại hình ảnh ấn tượng và sành điệu cho quý cô văn phòng ẢNH: HOBB

Khẽ chạm vào thu cùng những bản phối đậm chất nữ tính và dịu dàng khi nàng kết hợp gam màu cream và xanh mint. Sóng ly xếp nếp, dây hoa, dải lụa mềm đặt hờ trên cổ... làm nên nét duyên dáng khó rời mắt ẢNH: KATE BY LINH NGUYEN

Trở lại cùng hai gam màu cổ điển trắng đen với kết cấu xếp lớp mềm mại tựa như những làn sóng tiếp nối hay chi tiết nhún xếp điệu đà và hiệu ứng xuyên thấu đầy quyến rũ ẢNH: NOSBYN STUDIO



