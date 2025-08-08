Thời trang đơn sắc, vẻ đẹp tinh giản, trang nhã nhưng không nhàm chán

Thời trang đơn sắc là ngôn ngữ thời trang tinh giản, tinh tế và thể hiện đẳng cấp riêng của người mặc. Các lựa chọn mặc đẹp xu hướng này bao gồm các bộ trang phục liền mạch như váy dài, jumpsuit hoặc kết hợp với blazer và chân váy, áo kiểu và quần cạp cao.
Cuốn hút, tỏa sáng nhờ trang phục đơn sắc mùa thu
Từ gam màu xanh mint dịu dàng, hồng đào đến tông kem, beige nhạt... các gợi ý phối đồ đơn sắc mùa thu đưa quý cô bước vào một hành trình thời trang đầy ắp những khám phá thú vị. Cảm nhận về màu sắc hài hòa, nhã nhặn vừa tạo nên thiện cảm, vừa bồi đắp cho phong cách cá nhân của nàng thêm sắc sảo hơn theo thời gian.
Trong tiết trời giao mùa cuối hè đầu thu thời tiết thay đổi bất chợt thì các thiết kế dáng ôm nhẹ nhàng, thoáng khí và mát nhẹ sẽ trở nên hữu ích với mọi quý cô. Vì thế, nàng hãy ưu tiên những bộ trang phục mang lại cảm giác dễ chịu, đẹp, tinh giản và hài hòa với không gian lãng mạn mùa này.
Màu beige kết hợp màu xám, đỏ rượu vang hay nâu cam/đỏ tía là những gợi ý mặc đẹp vừa tinh giản, vừa trang nhã. Khi sự nổi bật được tiết chế khéo léo cũng là lúc nàng chiếm trọn cảm tình của người đối diện
ẢNH: KATE BY LINH NGUYEN
Khẽ chạm vào thu cùng những bản phối đậm chất nữ tính và dịu dàng khi nàng kết hợp gam màu cream và xanh mint. Sóng ly xếp nếp, dây hoa, dải lụa mềm đặt hờ trên cổ... làm nên nét duyên dáng khó rời mắt
ẢNH: KATE BY LINH NGUYEN
Trở lại cùng hai gam màu cổ điển trắng đen với kết cấu xếp lớp mềm mại tựa như những làn sóng tiếp nối hay chi tiết nhún xếp điệu đà và hiệu ứng xuyên thấu đầy quyến rũ
ẢNH: NOSBYN STUDIO