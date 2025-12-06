  • An Giang
Thời trang Việt tìm đường vào thị trường châu Á

Giàu Nguyễn
Giàu Nguyễn
06/12/2025 08:10 GMT+7

Ngày 5.12, Asia Fashion (Vietnam) Show 2025 - Triển lãm Thời trang châu Á tại Việt Nam - chính thức khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Hội nghị Quốc tế SKY EXPO, TP.HCM.

Thời trang Việt tìm đường vào thị trường châu Á - Ảnh 1.

Khách tham quan trao đổi trực tiếp với doanh nghiệp Việt, khám phá các sản phẩm thời trang bền vững và sáng tạo

Ảnh: BTC

Sự kiện kéo dài đến hết ngày 7.12, do QIYA Exhibition phối hợp cùng Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hiệp hội Dệt May Việt Nam (VITAS), Hiệp hội Da - Giày - Túi xách Việt Nam (SLA) và nhiều đơn vị khác tổ chức.

Triển lãm quy tụ 300 gian hàng với sự tham gia của khoảng 200 doanh nghiệp và hiệp hội ngành hàng từ Việt Nam, Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia, Ấn Độ, Hàn Quốc… Các sản phẩm trưng bày đa dạng, bao gồm túi xách, giày dép, quần áo, phụ kiện, vật liệu da, mỹ phẩm và sản phẩm chăm sóc cá nhân, thể hiện năng lực sản xuất phong phú và khả năng đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế của doanh nghiệp Việt Nam.

Thời trang Việt tìm đường vào thị trường châu Á - Ảnh 2.

Các gian hàng nổi bật trưng bày bộ sưu tập mới, kết hợp vật liệu truyền thống và thiết kế hiện đại, thu hút đông đảo khách quốc tế

Ảnh: BTC

Bên cạnh khu gian hàng, chương trình còn có các buổi trình diễn thời trang, giới thiệu bộ sưu tập, phiên kết nối doanh nghiệp (B2B matching) và các hoạt động networking chuyên ngành. Đây là cơ hội để doanh nghiệp Việt kiểm chứng chất lượng sản phẩm trực tiếp, xây dựng mối quan hệ với các nhà mua trong nước và quốc tế, đồng thời nâng cao hình ảnh thời trang Việt trên bản đồ châu Á. Nhiều doanh nghiệp còn tận dụng cơ hội giới thiệu các sản phẩm làm từ mây, tre, đan, mang nét đặc trưng văn hóa Việt.

Thời trang Việt tìm đường vào thị trường châu Á - Ảnh 3.

Biểu diễn thời trang trong khuôn khổ Triển lãm Thời trang châu Á tại Việt Nam

Ảnh: BTC

Theo bà Bùi Thị Ninh, Phó giám đốc VCCI TP.HCM, triển lãm năm nay phản ánh tiềm năng tăng trưởng lớn của thị trường thời trang và hàng tiêu dùng Việt Nam. Trong bối cảnh chuỗi cung ứng thời trang toàn cầu dịch chuyển, doanh nghiệp Việt đang đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển sản phẩm bền vững, thân thiện môi trường và xây dựng giá trị riêng cho thương hiệu.

Ngành dệt may, da giày, thời trang tiếp tục giữ vai trò mũi nhọn, đóng góp lớn vào GDP và xuất khẩu, tạo việc làm cho hàng triệu lao động. Với động lực từ thương mại điện tử, chuyển đổi số và xu hướng tiêu dùng ưu tiên chất lượng, thời trang Việt đang đứng trước cơ hội bứt phá, mở rộng sâu hơn vào chuỗi cung ứng thời trang châu Á.

thời trang Việt thị trường châu Á thời trang

