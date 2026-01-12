Tô điểm cho phong cách thường nhật với áo và khăn bandana

Trong thế giới thời trang, đôi khi chính những phụ kiện nhỏ bé lại là yếu tố tạo nên khác biệt lớn nhất cho tổng thể trang phục. Khăn bandana, lại sở hữu khả năng “đánh thức” tinh thần của cả một bản phối. Khi kết hợp cùng các kiểu áo khác nhau, khăn bandana không chỉ làm mới diện mạo mà còn trở thành tuyên ngôn phong cách rõ nét: phóng khoáng và đầy cá tính.

Thắt khăn kiểu cổ điển - điểm nhấn retro cho những kiểu áo hiện đại

Áo thun dáng lửng kết hợp cùng quần jeans ống rộng luôn là công thức quen thuộc của phong cách đường phố, mang đến phom dáng cân đối và cảm giác thoải mái. Tuy nhiên, khi được bổ sung thêm một chiếc khăn bandana thắt gọn trên đầu theo kiểu cổ điển, tổng thể lập tức trở nên khác biệt hơn. Chiếc khăn được thắt gọn gàng, ôm vừa phần đầu gợi nhớ đến tinh thần retro của những thập niên cũ, nhưng được làm mới bằng bảng màu tươi sáng.

Sự liên kết màu sắc tinh tế giữa khăn bandana và giày thể thao tạo nên một dòng chảy liền mạch cho set đồ, khiến tổng thể vừa chỉn chu vừa giữ được sự phóng khoáng đặc trưng của phong cách đường phố ẢNH: @DAVIKAH

Với những cô nàng yêu thích phong cách nổi loạn, kiểu thắt khăn bandana ôm sát đầu chính là lựa chọn không thể bỏ qua. Khi kết hợp cùng áo baby tee ôm sát, bandana giúp tổng thể trở nên sắc nét hơn, đồng thời làm nổi bật đường nét khuôn mặt.

Áo baby tee khi phối cùng quần jeans cạp cao tạo nên sự cân bằng hoàn hảo giữa nét nữ tính và sự mạnh mẽ. Trong khi đó, khăn bandana với họa tiết nổi bật và gam màu ấm đóng vai trò kết nối các phụ kiện, giúp set đồ dù tối giản nhưng vẫn đủ sức gây ấn tượng ẢNH: @ARHOUNGG

Ngọt ngào với sắc hồng dịu dàng, chiếc áo thun hồng đậm dáng crop top giúp “đánh thức” tinh thần thời trang cá tính. Kiểu quấn khăn ôm trọn đầu không chỉ giúp cố định mái tóc mà còn tạo nên hình ảnh bụi bặm, đậm chất đường phố.

Khi áo thun được xử lý theo kiểu gấp gọn để lộ vòng eo, kết hợp cùng quần cargo ống rộng, tổng thể trở nên cân bằng giữa phần trên gọn gàng và phần dưới phóng khoáng. Khăn bandana lúc này không chỉ là phụ kiện, mà thực sự trở thành linh hồn của set đồ ẢNH: @AMEEMEE_M

Thắt khăn quanh cổ - chi tiết nhỏ tạo chiều sâu lớn

Khi được quấn gọn quanh cổ, khăn bandana mang đến một cách tiếp cận tinh tế hơn cho phong cách thường ngày. Thay vì tạo điểm nhấn mạnh ở phần đầu, bandana lúc này đóng vai trò dẫn dắt ánh nhìn, giúp phần thân trên trở nên nổi bật và có chiều sâu hơn. Áo phông phom rộng kết hợp cùng quần túi hộp vốn đã mang tinh thần đường phố mạnh mẽ, nhưng chính chiếc khăn nhỏ quanh cổ lại giúp tổng thể trở nên thời thượng và có chủ đích hơn.

Bandana tạo ra sự chuyển tiếp mềm mại giữa áo và phụ kiện, khiến set đồ không bị thô cứng ẢNH: @MABEN.VN

Thắt khăn kiểu 'bà già' babushka - tuyên ngôn thời trang

Kiểu thắt bandana “bà già” mang đến một góc nhìn táo bạo và cá tính hơn cho áo phông oversized. Khăn trùm đầu giúp cân bằng lại phom áo rộng, tạo nên sự đối lập thú vị giữa nét mềm mại của phụ kiện và sự mạnh mẽ của trang phục. Chiếc áo phông lúc này không chỉ là món đồ thoải mái mà còn trở thành nền để bandana thể hiện cá tính. Khi kết hợp cùng chân váy xếp ly và bốt, tổng thể mang hơi hướng đường phố pha chút hoang dã, nổi bật nhưng không quá phô trương.

Khăn bandana trùm đầu kết hợp cùng áo phông oversized và bốt lông tạo nên tổng thể cá tính pha chút hoang dã ẢNH: @NEVASOME.OFFICIAL

Sự kết hợp giữa áo phông dáng rộng và khăn bandana theo kiểu babushka mang đến cảm giác vui tươi, trẻ trung nhưng vẫn rất thời trang. Kiểu đội khăn phủ ngoài mũ giúp bandana không chỉ mang tính thẩm mỹ mà còn tăng hiệu quả ứng dụng trong đời sống thường ngày.

Áo thun màu vàng nổi bật khi đi cùng bandana đồng tông tạo nên một tổng thể liền mạch, giàu năng lượng. Khăn bandana lúc này trở thành điểm nhấn chính, giúp set đồ đơn giản trở nên bắt mắt và có cá tính rõ rệt. Đây là cách phối phù hợp với những ai yêu thích phong cách đường phố phá cách nhưng vẫn đề cao sự thoải mái ẢNH: @NGOCTRINH89

Những chiếc áo đơn giản khi kết hợp cùng khăn bandana mở ra vô vàn khả năng biến hóa khác nhau. Từ cổ điển, cá tính đến hoài cổ, phá cách, khăn bandana giúp trang phục thường nhật trở nên có chiều sâu và mang đậm dấu ấn cá nhân hơn. Điều này minh chứng rằng thời trang không nằm ở sự cầu kỳ, mà ở cách bạn kể câu chuyện của riêng mình qua từng chi tiết.