Tôn dáng, đầy cá tính với quần ống loe

Quần ống loe không đơn thuần là một món đồ, mà là một biểu tượng thời trang vượt thời gian, dễ dàng giúp bạn thể hiện cá tính riêng.
Năng động ngày thường với quần ống loe và áo phông
Kết hợp với đó là một chiếc quần ống loe màu trắng giúp tạo cảm giác đôi chân thon thả và dài hơn. Đây là một bộ trang phục cơ bản nhưng ấn tượng khi xuống phố.
Kết hợp với quần ống loe dài màu hồng pastel mang đến cảm giác ngọt ngào, mơ màng. Tổng thể bộ trang phục là sự cân bằng tuyệt vời giữa nét dịu dàng và sự phá cách của kiểu dáng.
Quần ống loe và áo polo thời thượng
Chiếc áo có phom dáng vừa vặn, kết hợp cùng quần jeans ống loe xanh nhạt vừa giúp bộ trang phục thêm hài hòa và “ăn gian” chiều cao. Bộ trang phục đơn giản vẫn thể hiện được cá tính riêng của người mặc.
Quyến rũ cùng quần ống loe và áo hai dây
Bộ trang phục này mang đến vẻ ngoài cá tính, phù hợp với những cô gái yêu thích sự tự do và không ngại thể hiện bản thân.
Phá cách với quần ống loe và áo tank top
Kết hợp cùng chiếc quần jeans ống loe trắng cạp cao, đôi chân dường như được kéo dài vô tận. Đừng quên thêm một đôi xăng đan đen - trắng và một chiếc kính mát để hoàn thiện bộ trang phục của nàng.
Chỉ cần một chiếc quần ống loe trong tủ đồ, bạn đã nắm trong tay bảo bối để luôn tự tin trong từng bước đi.