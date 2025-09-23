  • An Giang
Thời trang 24/7

Tôn dáng, đầy cá tính với quần ống loe

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
23/09/2025 20:00 GMT+7

Quần ống loe không chỉ là một món đồ thời trang, mà còn là bí quyết giúp bạn 'ăn gian' chiều cao.

Quần ống loe không đơn thuần là một món đồ, mà là một biểu tượng thời trang vượt thời gian, dễ dàng giúp bạn thể hiện cá tính riêng.

Năng động ngày thường với quần ống loe và áo phông 

Tôn dáng, đầy cá tính với những chiếc quần ống loe - Ảnh 1.

Áo phông trắng trơn với dòng chữ màu đỏ nổi bật, phom dáng rộng vừa phải mang cảm giác thoải mái

ẢNH: @CALEM.CLUB

Kết hợp với đó là một chiếc quần ống loe màu trắng giúp tạo cảm giác đôi chân thon thả và dài hơn. Đây là một bộ trang phục cơ bản nhưng ấn tượng khi xuống phố.

Tôn dáng, đầy cá tính với những chiếc quần ống loe - Ảnh 2.

Lựa chọn áo phông trắng với hình in độc đáo ở chính giữa ôm vừa vặn cơ thể, giúp tôn lên vòng eo thon gọn

ẢNH: @DIEU_NHIII

Kết hợp với quần ống loe dài màu hồng pastel mang đến cảm giác ngọt ngào, mơ màng. Tổng thể bộ trang phục là sự cân bằng tuyệt vời giữa nét dịu dàng và sự phá cách của kiểu dáng.

Quần ống loe và áo polo thời thượng

Tôn dáng, đầy cá tính với những chiếc quần ống loe - Ảnh 3.

Thanh lịch với áo polo dệt kim phối hai màu đen trắng tạo nên sự tương phản vô cùng nổi bật

ẢNH: @ZENAFASHION.VN

Chiếc áo có phom dáng vừa vặn, kết hợp cùng quần jeans ống loe xanh nhạt vừa giúp bộ trang phục thêm hài hòa và “ăn gian” chiều cao. Bộ trang phục đơn giản vẫn thể hiện được cá tính riêng của người mặc.

Tôn dáng, đầy cá tính với những chiếc quần ống loe - Ảnh 4.

Áo polo đen với cổ bẻ thanh lịch, kín đáo nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng, sơ vin gọn gàng vào quần jeans ống loe xanh nhạt cạp cao, giúp đôi chân thon dài hơn. Hoàn thiện bằng một đôi giày cao gót mũi nhọn màu đen càng tăng thêm phần hài hòa và thanh lịch

ẢNH: @BBSTORE’S

Quyến rũ cùng quần ống loe và áo hai dây

Tôn dáng, đầy cá tính với những chiếc quần ống loe - Ảnh 5.

Gợi cảm với áo hai dây trắng viền ren, kết hợp với đó là chiếc quần jeans ống loe xám với những vệt bạc loang lổ như một bức tranh nghệ thuật trừu tượng, mang vẻ đẹp hoài cổ và bụi bặm. Tất cả hòa quyện tạo nên một vẻ ngoài lãng mạn, không thể trộn lẫn

ẢNH: @CALEM.CLUB

Tôn dáng, đầy cá tính với những chiếc quần ống loe - Ảnh 6.

Lựa chọn phong cách tối giản với áo hai dây trắng phối cùng quần jeans ống loe xanh đậm, tạo nên sự tương phản hài hòa

ẢNH: @HDAO.D

Bộ trang phục này mang đến vẻ ngoài cá tính, phù hợp với những cô gái yêu thích sự tự do và không ngại thể hiện bản thân.

Phá cách với quần ống loe và áo tank top

Tôn dáng, đầy cá tính với những chiếc quần ống loe - Ảnh 7.

Chiếc áo tank top màu trắng ôm sát lấy cơ thể, tôn lên vòng eo săn chắc

ẢNH: @QUYNHNHUW

Kết hợp cùng chiếc quần jeans ống loe trắng cạp cao, đôi chân dường như được kéo dài vô tận. Đừng quên thêm một đôi xăng đan đen - trắng và một chiếc kính mát để hoàn thiện bộ trang phục của nàng.

Tôn dáng, đầy cá tính với những chiếc quần ống loe - Ảnh 8.

Nổi bật với áo tank top màu đỏ kết hợp với quần jeans ống loe xanh đậm tạo nên sự tương phản mạnh mẽ. Thêm đôi xăng đan cao gót mũi nhọn và chiếc túi xách cùng tông tạo thành tổng thể vô cùng thời thượng khi xuống phố

ẢNH: @BBSTORE’S

Chỉ cần một chiếc quần ống loe trong tủ đồ, bạn đã nắm trong tay bảo bối để luôn tự tin trong từng bước đi.

 

