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Tôn dáng tinh tế với đầm lụa

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
11/10/2026 10:00 GMT+7

Từ xanh pastel, hồng phấn đến trắng kem, những kiểu đầm lụa mới mang đến nhiều sắc thái mới và dễ dàng tôn lên vóc dáng của phái đẹp.

Trong mùa thời trang năm nay, đầm lụa không còn bó hẹp trong hình ảnh nữ tính, điệu đà. Các thiết kế mới thiên về vẻ đẹp tối giản vừa đủ và có tính ứng dụng cao, giúp người mặc dễ dàng xuất hiện trong những buổi tiệc tối, kỳ nghỉ hay những cuộc hẹn mang tính trang trọng.

Đầm lụa dài chạm gót luôn là bảo chứng hàng đầu cho vẻ đẹp lộng lẫy tại các buổi dạ tiệc. Khác với những cấu trúc đầm phồng xòe nặng nề, lụa satin mượt mà chinh phục giới mộ điệu nhờ kỹ thuật xếp nếp cùng những đường cắt cúp táo bạo ở phần cúp ngực.

Tôn dáng tinh tế với đầm lụa- Ảnh 1.

Đầm lụa xanh nhạt gây ấn tượng với phần thân áo xếp nếp, tạo những nếp gấp tự nhiên trên bề mặt. Thiết kế ôm nhẹ phần eo và hông rồi buông dài giúp tôn đường cong mà vẫn giữ được vẻ thanh thoát

ẢNH: @20TRENDIE.OFFICIAL

Tôn dáng tinh tế với đầm lụa- Ảnh 2.

Không chỉ có những gam màu nhẹ nhàng, đầm lụa còn được làm mới bằng cách kết hợp tương phản, mẫu đầm trắng cổ yếm phối phần thân trên màu đen tạo hiệu ứng thị giác thu hút

ẢNH: @20TRENDIE.OFFICIAL

Tôn dáng tinh tế với đầm lụa- Ảnh 3.

Gam hồng pastel là lựa chọn phù hợp với những người yêu thích phong cách nữ tính, sang trọng nhưng không muốn diện mạo trở nên quá sắc sảo

ẢNH: @KOOYHOUSE

Tôn dáng tinh tế với đầm lụa- Ảnh 4.

Với những mẫu đầm màu sáng như trắng kem, champagne hay pastel, trang sức ngọc trai hoặc vàng mảnh đơn giản sẽ tăng vẻ sang trọng cho những buổi tiệc

ẢNH: @_PRINKPIYA

Chất liệu lụa vốn đã mang vẻ mềm mại vậy nên khi xuất hiện trên những thiết kế cổ yếm, hai dây hay hở vai dễ dàng làm nổi bật đặc tính nữ tính của trang phục. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý ở các thiết kế hiện nay là mức độ gợi cảm được kiểm soát tốt, hướng đến vẻ quyến rũ trưởng thành thay vì phô trương. 

Tôn dáng tinh tế với đầm lụa- Ảnh 5.

Bắt nguồn từ những chiếc váy ngủ thập niên cũ, váy slip dress lụa cổ yếm ngày nay đã trở thành biểu tượng bất hủ của phong cách "sang trọng thầm lặng"

ẢNH: @KOOYHOUSE

Tôn dáng tinh tế với đầm lụa- Ảnh 6.

Phối đầm maxi lụa dáng dài cùng xăng đan cao gót cùng tông váy, tạo liền mạch từ chân váy xuống bàn chân và tăng nét hài hòa cho tổng thể

ẢNH: @KOOYHOUSE

Tôn dáng tinh tế với đầm lụa- Ảnh 7.

Chất lãng mạn thăng hoa trong chiếc slip dress lụa trắng phối ren. Chỉ cần kết hợp cùng một chiếc mũ cói rộng vành là đã có ngay bản phối hoàn hảo cho các kỳ nghỉ dưỡng

ẢNH: @_PRINKPIYA

 

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cấp ngày 24/3/2020

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