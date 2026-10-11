Tôn dáng tinh tế với đầm lụa

Từ xanh pastel, hồng phấn đến trắng kem, những kiểu đầm lụa mới mang đến nhiều sắc thái mới và dễ dàng tôn lên vóc dáng của phái đẹp.
Chia sẻ bài viết
Trong mùa thời trang năm nay, đầm lụa không còn bó hẹp trong hình ảnh nữ tính, điệu đà. Các thiết kế mới thiên về vẻ đẹp tối giản vừa đủ và có tính ứng dụng cao, giúp người mặc dễ dàng xuất hiện trong những buổi tiệc tối, kỳ nghỉ hay những cuộc hẹn mang tính trang trọng.
Đầm lụa dài chạm gót luôn là bảo chứng hàng đầu cho vẻ đẹp lộng lẫy tại các buổi dạ tiệc. Khác với những cấu trúc đầm phồng xòe nặng nề, lụa satin mượt mà chinh phục giới mộ điệu nhờ kỹ thuật xếp nếp cùng những đường cắt cúp táo bạo ở phần cúp ngực.
Chất liệu lụa vốn đã mang vẻ mềm mại vậy nên khi xuất hiện trên những thiết kế cổ yếm, hai dây hay hở vai dễ dàng làm nổi bật đặc tính nữ tính của trang phục. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý ở các thiết kế hiện nay là mức độ gợi cảm được kiểm soát tốt, hướng đến vẻ quyến rũ trưởng thành thay vì phô trương.