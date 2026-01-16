Tôn eo thon với bản phối áo crop top, áo quây và chân váy xếp tầng

Chiếc váy đen xếp tầng bồng bềnh, xếp chồng khéo léo tạo nên chuyển động tự nhiên, giúp trang phục không hề đứng dáng cứng nhắc mà luôn tràn đầy sức sống. Khi kết hợp áo crop top dáng ngắn màu trắng vừa vặn vừa, giúp khoe trọn vòng eo thanh mảnh.



Sự đối lập giữa sắc trắng - đen cùng chất liệu mềm mại đã tạo nên một bản phối vừa cá tính, vừa thời thượng ẢNH: TOHA CLOTHING

Chiếc áo crop top dáng ngắn với phần dây áo mảnh và đường viền bèo nhún nhẹ ở ngực mang lại vẻ mong manh. Gam màu trắng tinh khôi của áo crop top khi kết hợp cùng chân váy xếp tầng đồng điệu càng làm tăng cảm giác nhẹ nhàng, thiết kế dáng dài chạm mắt cá chân với nhiều tầng vải xếp lớp khéo léo tạo nên độ rủ tự nhiên, giúp mỗi bước đi đều thêm uyển chuyển và nhẹ nhàng ẢNH: @TOCTIEN1305

Với những tín đồ yêu phong cách tối giản, set đồ “all white” gồm áo quây và chân váy maxi xếp tầng là lựa chọn không thể bỏ qua. Áo quây giúp làm nổi bật vòng eo, trong khi chân váy dài xòe với từng lớp xếp tầng tạo sự nữ tính.

Hoàn thiện sự tối giản bằng cách tiết chế phụ kiện: một chiếc túi xách gam pastel, đôi giày tối giản hay trang sức ánh kim mảnh mai là đủ gây ấn tượng ẢNH: EMIX

Nếu váy maxi mang đến sự thướt tha thì chân váy midi xếp tầng lại là lựa chọn cân bằng hoàn hảo giữa tính ứng dụng và vẻ đẹp mềm mại. Khi phối cùng áo crop top trễ vai họa tiết, trang phục trở nên nổi bật hơn nhưng vẫn giữ được sự dịu dàng cần thiết.

Chiều dài váy qua gối giúp vóc dáng trông cân đối, đặc biệt phù hợp với những cô nàng không quá cao nhưng vẫn muốn chinh phục kiểu váy xếp tầng ẢNH: @CHIPUPU

Chân váy xếp tầng ngắn chính là “chìa khóa” tạo nên vẻ ngoài ngọt ngào. Khi đi cùng áo crop top trễ vai với thiết kế tay bồng, đường nhún nhẹ trên áo giúp trang phục mềm mại hơn. Khi kết hợp cùng xăng đan cao gót đế vuông, set đồ không chỉ tôn chiều cao mà còn giữ được sự thanh thoát của người mặc ẢNH: @CHANCHAN.0411

Một biến tấu khác mang đậm tinh thần nữ tính là sự kết hợp giữa áo quây tối giản và chân váy xếp tầng ngắn chất liệu ren. Phần áo gọn gàng giúp làm nổi bật vòng eo, trong khi chân váy ren nhiều tầng mang lại cảm giác mềm mại. Chất liệu ren không chỉ tăng chiều sâu cho trang phục mà còn tạo nên vẻ đẹp tinh tế, phù hợp với những cô nàng yêu phong cách nàng thơ ẢNH: @KJMBAE









