Tôn eo thon với bản phối áo crop top, áo quây và chân váy xếp tầng

Chân váy xếp tầng kết hợp với áo crop top hay áo quây không cần quá nhiều chi tiết cầu kỳ mà vẫn đủ sức mang đến vẻ ngoài nữ tính, đồng thời khéo léo tôn lên vòng eo thon gọn và tỷ lệ cơ thể hài hòa. Từ dạo phố, du lịch đến những buổi gặp gỡ nhẹ nhàng, đây là lựa chọn linh hoạt, dễ ứng dụng nhưng luôn giữ được tinh thần thời thượng.
Chiếc váy đen xếp tầng bồng bềnh, xếp chồng khéo léo tạo nên chuyển động tự nhiên, giúp trang phục không hề đứng dáng cứng nhắc mà luôn tràn đầy sức sống. Khi kết hợp áo crop top dáng ngắn màu trắng vừa vặn vừa, giúp khoe trọn vòng eo thanh mảnh.
Với những tín đồ yêu phong cách tối giản, set đồ “all white” gồm áo quây và chân váy maxi xếp tầng là lựa chọn không thể bỏ qua. Áo quây giúp làm nổi bật vòng eo, trong khi chân váy dài xòe với từng lớp xếp tầng tạo sự nữ tính.
Nếu váy maxi mang đến sự thướt tha thì chân váy midi xếp tầng lại là lựa chọn cân bằng hoàn hảo giữa tính ứng dụng và vẻ đẹp mềm mại. Khi phối cùng áo crop top trễ vai họa tiết, trang phục trở nên nổi bật hơn nhưng vẫn giữ được sự dịu dàng cần thiết.