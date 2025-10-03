Tôn lên nét đẹp quý phái với trang sức ngọc trai

Bỏ qua những món phụ kiện quá quen thuộc, trang sức ngọc trai chính là vũ khí thời trang tinh tế giúp bạn khẳng định phong cách quý phái ngay từ cái nhìn đầu tiên. Với vẻ đẹp thanh lịch và nét sáng bóng tự nhiên, ngọc trai luôn là chiếc chìa khóa để tôn bật khí chất riêng và giúp bạn trở nên nổi bật trong mọi hoàn cảnh.



Thanh lịch với vòng cổ ngọc trai

Một trong những cách đơn giản nhất để tạo điểm nhấn quý phái chính là vòng cổ ngọc trai.

Chuỗi vòng cổ ngọc trai cổ điển mang đến vẻ sang trọng vượt thời gian, tâm điểm của chuỗi vòng là viên ngọc màu đỏ nổi bật, được kẹp hai bên bằng chi tiết kim loại ánh vàng, dễ dàng trở thành trung tâm thu hút ánh nhìn ẢNH: HITY

Khi phối đồ, vòng cổ ngọc trai hợp nhất với những bộ cánh mang hơi hướng vintage hoặc trang phục đậm chất nữ tính ẢNH: @CRUSHONBEADS.JEWELRY

Một chiếc đen tay phồng thiết kế cổ vuông, nhấn nhá thêm vòng cổ ngọc trai tôn lên xương quai xanh quyến rũ, nàng đã đủ để trở thành “tiểu thư kiêu kỳ”.



Tinh tế với khuyên tai ngọc trai

Nếu vòng cổ ngọc trai tạo điểm nhấn ở phần cổ thì khuyên tai lại mang đến sự thanh thoát cho gương mặt. Từ dáng tròn nhỏ gọn đến thiết kế dài mềm mại, khuyên tai ngọc trai giúp tôn lên vẻ dịu dàng nữ tính mà vẫn giữ được nét hiện đại.

Nàng có thể phối một bộ vest trắng tone sur tone với đôi bông tai ngọc trai hoặc áo blazer trung tính tạo sự chuyên nghiệp trong môi trường công sở ẢNH: JUNIE

Để khuyên tai ngọc trai phát huy trọn vẹn vẻ đẹp, bạn có thể kết hợp cùng mái tóc búi gọn, hoặc để tóc xõa tự nhiên nhưng vén nhẹ sang một bên. Một chiếc áo cổ cao sắc đỏ khiến đôi khuyên tai trở thành điểm nhấn hoàn hảo ẢNH: CARA LUNA

Cá tính với nhẫn ngọc trai

Nếu muốn tạo dấu ấn cá nhân rõ nét hơn, nhẫn ngọc trai chính là lựa chọn không thể bỏ qua.

Thiết kế nhẫn mang phong cách nữ tính với viên ngọc trai tròn sáng đặt ở trung tâm, được bao bọc bởi hai cánh lá nạm đá lấp lánh ẢNH: LILI PREMIUM

Sự kết hợp giữa ngọc trai và kim loại bạc sáng bóng khiến chiếc nhẫn vừa hiện đại vừa cổ điển, dễ dàng trở thành điểm nhấn nổi bật cho bàn tay.



Với nhẫn ngọc trai, bạn có thể phối cùng các set đồ công sở chỉn chu để làm mềm đi vẻ nghiêm túc ẢNH: TRANG DOAN

Áo blazer trắng phối cùng nhẫn ngọc trai nổi bật với thiết kế tinh xảo. Tâm điểm của nhẫn là viên ngọc trai được đặt dưới dãy hoa nhỏ bằng kim loại bạc sáng bóng. Thiết kế này vừa mang hơi thở cổ điển của ngọc trai, vừa toát lên vẻ hiện đại.



Thời thượng với vòng tay ngọc trai

Nếu kim cương được xem như biểu tượng quyền lực, thì vòng tay ngọc trai lại là đại diện cho sự thanh khiết.

Những hạt ngọc trai sáng bóng, đều đặn ôm lấy cổ tay mang đến cảm giác tinh khôi nhưng không kém phần sang trọng. Sự kết hợp giữa ngọc trai dáng bầu dài cùng charm kim loại ánh vàng giúp đôi tay thêm phần thanh thoát ẢNH: @THE LITTLE OWL

Chiếc vòng tay ngọc trai sẽ càng tỏa sáng khi đi cùng các set đồ mang phong cách tối giản như áo sơ mi trắng hay váy pastel nhẹ nhàng đều sẽ được hoàn thiện. Khi phối cùng vòng cổ và khuyên tai đồng bộ, tổng thể trở nên hài hòa, khẳng định phong thái sang chảnh đầy tinh tế của người đeo ẢNH: @HITY

Sự trở lại của trang sức ngọc trai tiếp tục khẳng định giá trị bền vững của một biểu tượng kinh điển, mở ra nhiều cách thể hiện phong cách đa dạng cho phái đẹp hiện đại.

