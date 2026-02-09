  • An Giang
Tôn lên sự trong trẻo ngày xuân với trang phục sắc trắng

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
09/02/2026 14:00 GMT+7

Sắc trắng là biểu tượng không thể thay thế trong thời trang nữ, mang theo tinh thần thanh lịch cùng sự tinh tế vượt thời gian.

Sắc trắng không chỉ là một gam màu, mà còn là cách phái đẹp thể hiện vẻ đẹp tinh khôi và đầy sức sống trong những ngày đầu xuân. Từ váy xòe mềm mại đến quần suông thanh lịch hay áo sơ mi chỉn chu, mỗi lựa chọn đều góp phần tôn lên nét đẹp nhẹ nhàng mà vẫn sang trọng.

Đầm trắng chiết eo dáng xòe

Tôn lên sự trong trẻo ngày xuân với trang phục sắc trắng- Ảnh 1.

Không khí mùa xuân trở nên dịu dàng hơn khi phái đẹp chọn cho mình những chiếc đầm trắng chiết eo dáng xòe. Chiếc đầm trắng hai dây với phần eo được chiết đai giúp tôn lên vòng eo thanh mảnh. Phần tà váy xòe nhẹ, điểm nhấn nằm ở phần tay áo ren dài xuyên thấu, tạo nên lớp phủ mờ ảo giúp người mặc trở nên ngọt ngào hơn

ẢNH: @JMDRESSDESIGN.JDD

Tôn lên sự trong trẻo ngày xuân với trang phục sắc trắng- Ảnh 2.

Đầm trắng tinh khôi được biến tấu với áo choàng voan mỏng khoác nhẹ bên ngoài mang đến vẻ sang trọng. Thiết kế ôm nhẹ cơ thể, kết hợp phần tà váy xòe vừa phải, đính kết tinh tế giữa ren và voan sống động hơn khi di chuyển. Dáng váy ngắn khéo léo tôn lên đôi chân thon dài, đặc biệt khi kết hợp cùng giày cao gót mũi nhọn cùng tông màu, tạo nên sự thanh lịch đồng điệu

ẢNH: @JMDRESSDESIGN.JDD

Chân váy trắng dáng dài

Tôn lên sự trong trẻo ngày xuân với trang phục sắc trắng- Ảnh 3.

Những bản phối mang sắc trắng luôn mang đến cảm giác trang nhã. Chiếc áo thun đen lệch vai duyên dáng sơ vin gọn gàng cùng chân váy trắng dáng dài có độ xòe nhẹ nữ tính. Phần cạp váy bo chun được thiết kế tinh tế giúp tạo hiệu ứng tôn dáng tự nhiên, sự kết hợp giữa hai gam màu trắng - đen tưởng chừng đơn giản nhưng lại tạo nên nét cuốn hút rất riêng

ẢNH: K&K FASHION

Tôn lên sự trong trẻo ngày xuân với trang phục sắc trắng- Ảnh 4.

Ngọt ngào trong những ngày đầu xuân với áo sơ mi hồng ngắn tay với chi tiết ngọc trai nhỏ nơi cổ áo. Chất liệu vải xốp mềm cùng phần tay cánh tiên nhẹ nhàng tạo cảm giác bay bổng. Kết hợp với chân váy trắng dài xếp tầng, từng lớp vải được xếp nếp khéo léo mang hiệu ứng chuyển động uyển chuyển

ẢNH: CLAYMORE

Quần suông trắng thanh lịch

Tôn lên sự trong trẻo ngày xuân với trang phục sắc trắng- Ảnh 5.

Vừa hiện đại vừa giữ được nét thanh lịch với chiếc quần suông trắng. Áo sơ mi tông màu nâu trà được thiết kế cổ đức, kết hợp phần tay bồng chất liệu voan mỏng nhẹ cùng chi tiết bông hoa bản lớn được đính kết thủ công ngay bờ vai tạo nên nét đẹp hài hòa. Sơ vin cùng quần suông trắng với những nếp xếp ly tỉ mỉ thoải mái khi di chuyển cả ngày dài

ẢNH: @ELISE_FASHION

Tôn lên sự trong trẻo ngày xuân với trang phục sắc trắng- Ảnh 6.

Với những ngày không biết mặc gì thì một set vest đơn giản cũng dễ dàng thu hút. Áo vest trắng cổ tròn với hai hàng cúc mạ kim loại nổi bật cùng phần vạt lệch, kết hợp với quần tây dáng suông trắng xếp ly nhẹ tạo sự đồng điệu và thanh lịch. Phần gấu quần được may cao vừa phải tạo khoảng hở tinh tế, phù hợp cho môi trường công sở lẫn giảng đường

ẢNH: @IVY_MODA

Áo sơ mi trắng dài tay

Tôn lên sự trong trẻo ngày xuân với trang phục sắc trắng- Ảnh 7.

Trong tiết trời mùa xuân, chất liệu nhẹ nhàng cùng cách phối đồ khéo léo sẽ giúp người mặc giữ được vẻ ngoài gọn gàng nhưng chỉn chu. Áo sơ mi trắng dài tay bằng lụa mỏng nhẹ với phần cổ được cách điệu lệch sang một bên tạo nên nét khác biệt. Hàng cúc được giấu khéo léo vào bên trong, điểm nhấn nằm ở chiếc thắt lưng ngọc trai buộc quanh eo tạo sự thu hút

ẢNH: GUMAC

Tôn lên sự trong trẻo ngày xuân với trang phục sắc trắng- Ảnh 8.

Trang nhã khi chọn áo sơ mi trắng ôm vừa vặn cơ thể, cổ đứng phom cứng cáp. Thêm một chiếc khăn lụa buộc nhẹ theo kiểu cà vạt chéo tạo điểm nhấn. Phối cùng quần suông cạp cao màu đen toát khí chất thanh lịch mà vẫn cuốn hút. Nhấn nhá cho trang phục tránh đơn điệu với loạt phụ kiện kính mắt hay đồng hồ đính đá lấp lánh nơi cổ tay trở thành điểm nhấn tinh tế, mang đến phong thái tự tin trong mọi hoàn cảnh

ẢNH: GUMAC

 

sắc trắng trang phục màu trắng áo sơ mi màu trắng quần suông trắng khăn lụa

