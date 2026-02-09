Tôn lên sự trong trẻo ngày xuân với trang phục sắc trắng

Sắc trắng không chỉ là một gam màu, mà còn là cách phái đẹp thể hiện vẻ đẹp tinh khôi và đầy sức sống trong những ngày đầu xuân. Từ váy xòe mềm mại đến quần suông thanh lịch hay áo sơ mi chỉn chu, mỗi lựa chọn đều góp phần tôn lên nét đẹp nhẹ nhàng mà vẫn sang trọng.

Đầm trắng chiết eo dáng xòe

Không khí mùa xuân trở nên dịu dàng hơn khi phái đẹp chọn cho mình những chiếc đầm trắng chiết eo dáng xòe. Chiếc đầm trắng hai dây với phần eo được chiết đai giúp tôn lên vòng eo thanh mảnh. Phần tà váy xòe nhẹ, điểm nhấn nằm ở phần tay áo ren dài xuyên thấu, tạo nên lớp phủ mờ ảo giúp người mặc trở nên ngọt ngào hơn ẢNH: @JMDRESSDESIGN.JDD

Đầm trắng tinh khôi được biến tấu với áo choàng voan mỏng khoác nhẹ bên ngoài mang đến vẻ sang trọng. Thiết kế ôm nhẹ cơ thể, kết hợp phần tà váy xòe vừa phải, đính kết tinh tế giữa ren và voan sống động hơn khi di chuyển. Dáng váy ngắn khéo léo tôn lên đôi chân thon dài, đặc biệt khi kết hợp cùng giày cao gót mũi nhọn cùng tông màu, tạo nên sự thanh lịch đồng điệu ẢNH: @JMDRESSDESIGN.JDD

Chân váy trắng dáng dài

Những bản phối mang sắc trắng luôn mang đến cảm giác trang nhã. Chiếc áo thun đen lệch vai duyên dáng sơ vin gọn gàng cùng chân váy trắng dáng dài có độ xòe nhẹ nữ tính. Phần cạp váy bo chun được thiết kế tinh tế giúp tạo hiệu ứng tôn dáng tự nhiên, sự kết hợp giữa hai gam màu trắng - đen tưởng chừng đơn giản nhưng lại tạo nên nét cuốn hút rất riêng ẢNH: K&K FASHION

Ngọt ngào trong những ngày đầu xuân với áo sơ mi hồng ngắn tay với chi tiết ngọc trai nhỏ nơi cổ áo. Chất liệu vải xốp mềm cùng phần tay cánh tiên nhẹ nhàng tạo cảm giác bay bổng. Kết hợp với chân váy trắng dài xếp tầng, từng lớp vải được xếp nếp khéo léo mang hiệu ứng chuyển động uyển chuyển ẢNH: CLAYMORE

Quần suông trắng thanh lịch

Vừa hiện đại vừa giữ được nét thanh lịch với chiếc quần suông trắng. Áo sơ mi tông màu nâu trà được thiết kế cổ đức, kết hợp phần tay bồng chất liệu voan mỏng nhẹ cùng chi tiết bông hoa bản lớn được đính kết thủ công ngay bờ vai tạo nên nét đẹp hài hòa. Sơ vin cùng quần suông trắng với những nếp xếp ly tỉ mỉ thoải mái khi di chuyển cả ngày dài ẢNH: @ELISE_FASHION

Với những ngày không biết mặc gì thì một set vest đơn giản cũng dễ dàng thu hút. Áo vest trắng cổ tròn với hai hàng cúc mạ kim loại nổi bật cùng phần vạt lệch, kết hợp với quần tây dáng suông trắng xếp ly nhẹ tạo sự đồng điệu và thanh lịch. Phần gấu quần được may cao vừa phải tạo khoảng hở tinh tế, phù hợp cho môi trường công sở lẫn giảng đường ẢNH: @IVY_MODA

Áo sơ mi trắng dài tay

Trong tiết trời mùa xuân, chất liệu nhẹ nhàng cùng cách phối đồ khéo léo sẽ giúp người mặc giữ được vẻ ngoài gọn gàng nhưng chỉn chu. Áo sơ mi trắng dài tay bằng lụa mỏng nhẹ với phần cổ được cách điệu lệch sang một bên tạo nên nét khác biệt. Hàng cúc được giấu khéo léo vào bên trong, điểm nhấn nằm ở chiếc thắt lưng ngọc trai buộc quanh eo tạo sự thu hút ẢNH: GUMAC