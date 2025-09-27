Tôn lên vẻ đẹp quyến rũ với áo cúp ngực

Từ năng động, cá tính cho đến kiêu sa, áo cúp ngực dễ dàng giúp nàng tự tin tỏa sáng trong mọi hoàn cảnh.
Quần shorts phối cùng áo cúp ngực quyến rũ
Điểm nhấn ấn tượng nằm ở chi tiết đính đá lấp lánh ngay giữa áo và phần tay áo xòe lớn như cánh nơ mềm mại, vừa kiêu kỳ vừa gợi cảm. Kết hợp cùng quần shorts lưng cao viền ren, tổng thể set đồ trở nên quyến rũ khó rời mắt.
Vẻ kiêu sa khi diện quần dài cùng áo cúp ngực
Thiết kế áo cúp ngực xẻ chữ V độc đáo vóc dáng gợi cảm, phối với quần dài ống rộng cùng tông, set đồ giúp nàng hậu toát lên nét kiêu sa khó cưỡng.
Viền ngực bo tròn mềm mại cùng những sợi dây đính hạt lấp lánh mang đến điểm nhấn khác biệt, vừa gợi cảm vừa sang trọng. Chỉ cần khéo léo phối cùng một chiếc quần dài ống suông đồng màu, set đồ toát lên vẻ quyến rũ khó rời mắt.
Áo cúp ngực hai dây phối chân váy thêm vẻ mê hoặc
Kết hợp với chân váy lụa xanh ô liu duyên dáng, phụ kiện trắng nhã nhặn, giúp diện mạo nàng trở nên thời thượng hơn.