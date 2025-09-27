Tôn lên vẻ đẹp quyến rũ với áo cúp ngực

Từ năng động, cá tính cho đến kiêu sa, áo cúp ngực dễ dàng giúp nàng tự tin tỏa sáng trong mọi hoàn cảnh.

Trong thế giới thời trang, có những thiết kế không chỉ đơn thuần là trang phục mà còn là “tuyên ngôn” phong cách. Áo cúp ngực chính là một trong số đó, với khả năng tôn trọn đường cong, chiếc áo này luôn nằm trong tủ đồ của những tín đồ yêu cái đẹp ẢNH: RUZA

Quần shorts phối cùng áo cúp ngực quyến rũ

Áo cúp ngực ôm sát đường cong, phần ngực được bo gọn với gân nổi tạo dáng đầy đặn ẢNH: GLAM DOLL

Điểm nhấn ấn tượng nằm ở chi tiết đính đá lấp lánh ngay giữa áo và phần tay áo xòe lớn như cánh nơ mềm mại, vừa kiêu kỳ vừa gợi cảm. Kết hợp cùng quần shorts lưng cao viền ren, tổng thể set đồ trở nên quyến rũ khó rời mắt.

Vẻ kiêu sa khi diện quần dài cùng áo cúp ngực

Áo cúp ngực được Hoa hậu Quế Anh diện gây ấn tượng bởi phần vải xếp ly tinh tế ẢNH: @ARIQUEANH

Thiết kế áo cúp ngực xẻ chữ V độc đáo vóc dáng gợi cảm, phối với quần dài ống rộng cùng tông, set đồ giúp nàng hậu toát lên nét kiêu sa khó cưỡng.

Sở hữu gam trắng nổi bật với phần đan dây chạy dọc thân áo, chiếc áo cúp ngực corset tạo hiệu ứng ôm sát và tôn đường cong tinh tế ẢNH: @NARY

Viền ngực bo tròn mềm mại cùng những sợi dây đính hạt lấp lánh mang đến điểm nhấn khác biệt, vừa gợi cảm vừa sang trọng. Chỉ cần khéo léo phối cùng một chiếc quần dài ống suông đồng màu, set đồ toát lên vẻ quyến rũ khó rời mắt.

Áo cúp ngực hai dây phối chân váy thêm vẻ mê hoặc

Áo hai dây cúp ngực nổi bật với thiết kế crop top, phần ngực được tạo hình vỏ sò tinh xảo ẢNH: AURORE

Kết hợp với chân váy lụa xanh ô liu duyên dáng, phụ kiện trắng nhã nhặn, giúp diện mạo nàng trở nên thời thượng hơn.

Sang trọng với thiết kế áo cúp ngực hai dây đen nổi bật với dáng crop top ôm tôn trọn bờ vai mảnh mai. Phối cùng chân váy lụa trắng ngọc trai, xẻ tà cao quyến rũ, đây là ý tưởng phối đồ tôn lên nét kiêu sa cho những buổi tiệc tối sang trọng ẢNH: LA BOUTIQUE



