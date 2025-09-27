  • An Giang
Thời trang 24/7

Tôn lên vẻ đẹp quyến rũ với áo cúp ngực

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
27/09/2025 08:00 GMT+7

Áo cúp ngực mang đến làn gió mới cho tủ đồ phái đẹp, giúp nàng có thể thỏa sức biến hóa phong cách và khiến mọi ánh nhìn khó lòng rời khỏi.

Từ năng động, cá tính cho đến kiêu sa, áo cúp ngực dễ dàng giúp nàng tự tin tỏa sáng trong mọi hoàn cảnh.

Tôn lên vẻ đẹp quyến rũ với áo cúp ngực- Ảnh 1.

Trong thế giới thời trang, có những thiết kế không chỉ đơn thuần là trang phục mà còn là “tuyên ngôn” phong cách. Áo cúp ngực chính là một trong số đó, với khả năng tôn trọn đường cong, chiếc áo này luôn nằm trong tủ đồ của những tín đồ yêu cái đẹp

ẢNH: RUZA

Quần shorts phối cùng áo cúp ngực quyến rũ 

Tôn lên vẻ đẹp quyến rũ với áo cúp ngực- Ảnh 2.

Áo cúp ngực ôm sát đường cong, phần ngực được bo gọn với gân nổi tạo dáng đầy đặn

ẢNH: GLAM DOLL

Điểm nhấn ấn tượng nằm ở chi tiết đính đá lấp lánh ngay giữa áo và phần tay áo xòe lớn như cánh nơ mềm mại, vừa kiêu kỳ vừa gợi cảm. Kết hợp cùng quần shorts lưng cao viền ren, tổng thể set đồ trở nên quyến rũ khó rời mắt.

Vẻ kiêu sa khi diện quần dài cùng áo cúp ngực 

Tôn lên vẻ đẹp quyến rũ với áo cúp ngực- Ảnh 3.

Áo cúp ngực được Hoa hậu Quế Anh diện gây ấn tượng bởi phần vải xếp ly tinh tế

ẢNH: @ARIQUEANH

Thiết kế áo cúp ngực xẻ chữ V độc đáo vóc dáng gợi cảm, phối với quần dài ống rộng cùng tông, set đồ giúp nàng hậu toát lên nét kiêu sa khó cưỡng.

Tôn lên vẻ đẹp quyến rũ với áo cúp ngực- Ảnh 4.

Sở hữu gam trắng nổi bật với phần đan dây chạy dọc thân áo, chiếc áo cúp ngực corset tạo hiệu ứng ôm sát và tôn đường cong tinh tế

ẢNH: @NARY

Viền ngực bo tròn mềm mại cùng những sợi dây đính hạt lấp lánh mang đến điểm nhấn khác biệt, vừa gợi cảm vừa sang trọng. Chỉ cần khéo léo phối cùng một chiếc quần dài ống suông đồng màu, set đồ toát lên vẻ quyến rũ khó rời mắt.

Áo cúp ngực hai dây phối chân váy thêm vẻ mê hoặc 

Tôn lên vẻ đẹp quyến rũ với áo cúp ngực- Ảnh 5.

Áo hai dây cúp ngực nổi bật với thiết kế crop top, phần ngực được tạo hình vỏ sò tinh xảo

ẢNH: AURORE

Kết hợp với chân váy lụa xanh ô liu duyên dáng, phụ kiện trắng nhã nhặn, giúp diện mạo nàng trở nên thời thượng hơn.

Tôn lên vẻ đẹp quyến rũ với áo cúp ngực- Ảnh 6.

Sang trọng với thiết kế áo cúp ngực hai dây đen nổi bật với dáng crop top ôm tôn trọn bờ vai mảnh mai. Phối cùng chân váy lụa trắng ngọc trai, xẻ tà cao quyến rũ, đây là ý tưởng phối đồ tôn lên nét kiêu sa cho những buổi tiệc tối sang trọng

ẢNH: LA BOUTIQUE


