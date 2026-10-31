Tôn thần thái ngút ngàn với chân váy da

Chân váy da là món đồ thời trang 'must have' được hội sành mặc đặc biệt ưu ái mỗi khi tiết trời chuyển mùa.
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Chân váy da có thể đảm nhiệm trọn vẹn mọi nhu cầu mặc đẹp sang xịn của phái nữ hiện đại. Thiết kế này xuất hiện đầy cuốn hút trong phong cách công sở, phóng khoáng khi dạo phố và trở thành điểm nhấn thời thượng trong loạt bản phối giao mùa ấn tượng.
Chân váy da dáng suông hoặc dáng bút chì dài qua gối là một trong những thiết kế giao thoa hoàn hảo giữa nét chỉn chu nơi công sở và sự phóng khoáng của thời trang đường phố.
Khi bề mặt trơn láng và có phần cá tính của chất liệu da được đặt cạnh sự mềm mại của vải len dệt kim, vải cotton hay thô đũi, tổng thể trang phục sẽ đạt được sự cân bằng.
Khác với phom dáng bút chì ôm gọn, chân váy da dáng xòe mang đến đặc trưng riêng về độ rủ, độ đứng phom và cảm nhận bề mặt chất liệu vô cùng sống động. Bên cạnh đó, các gam màu trầm ấm như nâu socola cũng góp phần tăng cường thêm hiệu ứng chiều sâu thị giác cho toàn bộ trang phục.