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Tôn thần thái ngút ngàn với chân váy da

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
31/10/2026 14:00 GMT+7

Chân váy da là món đồ thời trang 'must have' được hội sành mặc đặc biệt ưu ái mỗi khi tiết trời chuyển mùa.

Chân váy da có thể đảm nhiệm trọn vẹn mọi nhu cầu mặc đẹp sang xịn của phái nữ hiện đại. Thiết kế này xuất hiện đầy cuốn hút trong phong cách công sở, phóng khoáng khi dạo phố và trở thành điểm nhấn thời thượng trong loạt bản phối giao mùa ấn tượng.

Tôn thần thái ngút ngàn với chân váy da - Ảnh 1.

Sự kết hợp kinh điển giữa áo sơ mi trắng tay phồng cùng chân váy da đen dáng bút chì mang lại diện mạo sắc sảo cho ngày công sở

ẢNH: @25STUDIO.SG

Chân váy da dáng suông hoặc dáng bút chì dài qua gối là một trong những thiết kế giao thoa hoàn hảo giữa nét chỉn chu nơi công sở và sự phóng khoáng của thời trang đường phố. 

Tôn thần thái ngút ngàn với chân váy da - Ảnh 2.

Chi tiết xẻ tà phía trước không chỉ giúp bước đi thêm linh hoạt mà còn tạo khoảng hở tinh tế giúp đôi chân trông thon dài hơn

ẢNH: @25STUDIO.SG

Tôn thần thái ngút ngàn với chân váy da - Ảnh 3.

Hãy diện các mẫu chân váy da tông màu đen hoặc nâu trầm cùng áo sơ mi, áo blazer hay áo thun ba lỗ sáng màu để làm nổi bật độ bóng mờ sang trọng của bề mặt chất liệu

ẢNH: @25STUDIO.SG

Khi bề mặt trơn láng và có phần cá tính của chất liệu da được đặt cạnh sự mềm mại của vải len dệt kim, vải cotton hay thô đũi, tổng thể trang phục sẽ đạt được sự cân bằng. 

Tôn thần thái ngút ngàn với chân váy da - Ảnh 4.

Vào những ngày thời tiết se lạnh, phái đẹp có thể áp dụng lối phối layering bằng cách mặc áo sơ mi trắng cổ đức bên trong áo cardigan len dệt kim mỏng, hoàn thiện với chân váy da dáng dài

ẢNH: CARDINA

Tôn thần thái ngút ngàn với chân váy da - Ảnh 5.

Thay vì những gam màu sặc sỡ kén người mặc, các tông màu trung tính như đen tuyền, xám, nâu ánh đồng đang chiếm lĩnh hoàn toàn xu hướng nhờ tính ứng dụng cao và khả năng phối màu linh hoạt

ẢNH: K CLOSET

Tôn thần thái ngút ngàn với chân váy da - Ảnh 6.

Với những bản phối mùa lạnh cùng chân váy da, một đôi bốt da cổ thấp mũi vuông hoặc tròn ôm gọn cổ chân sẽ giúp tổng thể liền mạch và sang trọng

ẢNH: CARDINA

Khác với phom dáng bút chì ôm gọn, chân váy da dáng xòe mang đến đặc trưng riêng về độ rủ, độ đứng phom và cảm nhận bề mặt chất liệu vô cùng sống động. Bên cạnh đó, các gam màu trầm ấm như nâu socola cũng góp phần tăng cường thêm hiệu ứng chiều sâu thị giác cho toàn bộ trang phục. 

Tôn thần thái ngút ngàn với chân váy da - Ảnh 7.

Sự giao thoa giữa nét tối giản và vẻ đẹp kiêu kỳ được thể hiện qua cách kết hợp áo thun cổ lọ tay dài ôm sát cùng chân váy da dáng xòe

ẢNH: PANTIO

Tôn thần thái ngút ngàn với chân váy da - Ảnh 8.

Vừa cá tính vừa quyến rũ, chân váy da dáng ngắn xếp ly luôn giữ vững vị trí tâm điểm trong tủ đồ khi có thể đa dạng phối cùng nhiều kiểu áo khác nhau như áo hai dây, cúp ngực hay ôm sát

ẢNH: @CHINAQUAD

 

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