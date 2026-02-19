Tôn vinh trang phục ngày tết với túi ngọc trai kiêu sa

Tết là dịp nhiều người chăm chút hơn cho trang phục khi đi chúc xuân hay gặp gỡ đầu năm. Bên cạnh quần áo, túi đính ngọc trai được ưa chuộng vì dễ phối và giúp bộ đồ trông sáng sủa hơn. Những hạt trai nhỏ bắt sáng vừa phải, không quá nổi bật nhưng đủ để tạo nét kiêu sa ngày xuân.

Khi kết hợp cùng áo dài truyền thống, túi ngọc trai trở thành mảnh ghép hài hòa, tôn vinh vẻ đẹp cổ điển. Chiếc áo dài lụa phom suông, ôm nhẹ cơ thể tạo nên đường nét mềm mại của người phụ nữ. Những gam màu như kem sữa, xám khói hay vàng dịu không chỉ tôn da mà còn gợi cảm giác thanh thoát ngày đầu năm. Trên nền lụa trơn mượt, chiếc túi ngọc trai nhỏ xinh với bề mặt bóng nhẹ phản chiếu ánh sáng một cách tinh tế, tăng phần rạng rỡ mà vẫn giữ được khí chất nền nã.

Áo dài trắng kem phối cùng túi cầm tay dáng tròn nhỏ gọn là lựa chọn đơn giản nhưng dễ áp dụng. Bề mặt túi trơn với độ bóng nhẹ, quai làm từ chuỗi ngọc trai tăng nét đài các ẢNH: @_DTHANHTU

Những tông màu trung tính như xám khói pha ánh vàng loang nhẹ thường mang lại cảm giác trầm tĩnh. Tuy nhiên, chỉ cần thêm phụ kiện ngọc trai bộ trang phục lập tức trở nên tươi sáng mà không cần thêm nhiều chi tiết cầu kỳ. Chiếc áo dài cổ cao với hàng nút bọc lệch tinh tế cùng phần tay phối ren mỏng độc đáo. Trên nền vải ánh nhẹ, chiếc túi mini đính hạt trai trắng ngà nổi bật, tránh để bộ trang phục rơi vào cảm giác tối hay nặng nề.

Trên nền màu trầm, ánh ngọc trai từ túi xách nổi bật vừa phải, giúp trang phục sang trọng hơn để diện ngày tết ẢNH: @PHUONGKHANH_OFFICIAL

Chất liệu gấm ánh vàng vốn đã bắt sáng và tạo cảm giác nổi bật. Diện áo dài gấm với tay lửng rộng, phom suông dài mang lại sự thoải mái trong các hoạt động ngày tết. Khi phối cùng túi xách màu kem có quai đính hạt trai nhỏ, màu kem trung hòa ánh vàng của gấm, trong khi chi tiết ngọc trai tạo điểm nhấn sang trọng nhưng không phô trương.

Túi xách sắc kem dịu dàng với quai được đính những hạt ngọc trai to thu hút, tăng thêm sự nền nã cho tà áo dài ngày tết ẢNH: @T.FG10

Không chỉ đi cùng áo dài, túi ngọc trai còn phù hợp với những bản phối cách tân. Áo cổ yếm gấm xanh pastel kết hợp chân váy voan trắng thướt tha. Áo với phom peplum nhấn eo bằng nơ bản lớn giúp tăng tỷ lệ vóc dáng của người mặc. Chiếc túi mini đính hạt trai vàng ngà phía trước đóng vai trò điểm xuyết mà không lấn át “nhân vật chính” là áo yếm ẢNH: @_MCHESE_

Với những ai yêu thích phong cách mộc mạc, túi cói dáng hộp kết hợp quai ngọc trai là lựa chọn đáng cân nhắc. Chất liệu cói tự nhiên tạo sự mộc mạc, trong khi quai ngọc trai bổ sung nét nữ tính, ánh ngọc trai lấp lánh nhẹ trên nền trắng ngà khiến bộ trang phục bà ba trắng không còn đơn điệu, phù hợp cho những buổi đi chùa hay thăm hỏi đầu năm ẢNH: SENHONG CLOTHING

Đối với những buổi dạo xuân nhẹ nhàng, váy babydoll tay phồng với sắc xanh pastel giúp diện mạo thêm tươi tắn. Họa tiết thêu hoa nhỏ xinh cùng lớp voan hồng nhạt dưới gấu váy tạo độ bồng vừa phải, phối cùng túi rút màu xanh mint có quai ngọc trai tạo điểm nhấn duyên dáng cho phong cách nữ tính ẢNH: @KJMBAE

Không cần quá nhiều phụ kiện cầu kỳ, chỉ một chiếc túi nhỏ đính hạt trai cũng đủ giúp trang phục ngày tết thêm phần chỉn chu và phù hợp với không khí rộn ràng của mùa xuân.