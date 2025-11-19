Trang phục chiết eo tôn 'đường cong' mềm mại của phái đẹp

Tôn dáng thanh lịch với các mẫu áo chiết eo
Áo sơ mi chiết eo họa tiết chấm bi nhỏ điểm xuyết thêm nét cổ điển ngọt ngào. Khi phối cùng quần ống suông, tổng thể trở nên hài hòa, tôn chiều cao và mang đến một diện mạo đầy sang trọng.
Phom dáng vừa vặn, cổ chữ V cùng hàng khuy gỗ nổi bật trên nền trắng tạo nên tổng thể thanh thoát, hiện đại. Eo nhún bo cao tôn vòng eo nhỏ, giúp dáng người trông cao và thon hơn. Dù kết hợp với quần ống rộng hay chân váy, set đồ đều ghi điểm với vẻ thanh lịch tự nhiên và cuốn hút.
Đường gấp ly và chiết eo ôm sát tạo phom dáng đồng hồ cát, tôn trọn vòng eo thon. Cổ áo đứng và phần tà sau đuôi tôm càng làm tăng vẻ kiêu kỳ. Khi phối với quần tây ống suông trung tính, bạn sẽ có ngay bản phối thanh lịch, phù hợp cả đi làm lẫn tham dự sự kiện nhẹ nhàng.
Áo vest chiết eo cho phong cách sang trọng
Sắc trắng tinh khôi kết hợp phom chiết eo tinh tế tạo sự thon gọn hoàn hảo. Vai áo được tạo hình bằng các lớp bèo nhún phồng như đóa hoa nở, mang đến nét sang trọng và kiêu hãnh. Khi phối cùng quần ống rộng đồng màu, tổng thể trở nên quyền lực và đầy thu hút.
Chiết eo tinh tế tôn vóc dáng uyển chuyển cùng phần cổ sen mềm mại viền đen và hàng nút tròn, mang vẻ cổ điển nhưng duyên dáng. Khi phối cùng chân váy ôm sát màu đen, bộ trang phục tạo hiệu ứng tương phản ấn tượng, toát lên hình ảnh người phụ nữ sang trọng và đầy tự tin.
Sọc dọc mảnh tôn dáng thanh mảnh, phần chiết eo và vạt xòe nhẹ tạo phom dáng cân đối. Tay áo ngắn hiện đại kết hợp cùng quần ống rộng đồng màu tạo nên set đồ sành điệu và tràn đầy phong thái tự tin.
Đầm chiết eo giúp khoe đường cong mềm mại
Dáng đầm chiết eo giúp tái hiện đường cong tự nhiên của cơ thể một cách tinh tế. Chiếc đầm nâu đất mang đến cảm giác tinh tế và trầm ấm, chiết eo ôm sát cùng cổ tròn kín đáo và tay áo ngắn tạo nên vẻ thanh lịch dịu dàng. Tùng váy chữ A xòe nhẹ đem lại sự mềm mại và thoải mái.
Cổ chữ V cách điệu, tay áo phồng nhẹ và tùng váy xòe lửng tạo tổng thể hài hòa. Khi đi kèm mũ rộng vành màu nhạt và phụ kiện tông trắng bạn như hóa thành một “nàng thơ” đầy cuốn hút.