Trang phục chiết eo tôn 'đường cong' mềm mại của phái đẹp

Tôn dáng thanh lịch với các mẫu áo chiết eo

Áo chiết eo phối cổ đức gợi lên vẻ tinh tế nhờ phần cổ đức thanh lịch kết hợp thiết kế eo chiết gọn, tạo đường cong chữ S mềm mại và kín đáo ẢNH: NEW DAY

Áo sơ mi chiết eo họa tiết chấm bi nhỏ điểm xuyết thêm nét cổ điển ngọt ngào. Khi phối cùng quần ống suông, tổng thể trở nên hài hòa, tôn chiều cao và mang đến một diện mạo đầy sang trọng.

Áo linen nhún eo toát lên tinh thần tinh giản nhưng không kém phần sang trọng ẢNH: YV LE & CO

Phom dáng vừa vặn, cổ chữ V cùng hàng khuy gỗ nổi bật trên nền trắng tạo nên tổng thể thanh thoát, hiện đại. Eo nhún bo cao tôn vòng eo nhỏ, giúp dáng người trông cao và thon hơn. Dù kết hợp với quần ống rộng hay chân váy, set đồ đều ghi điểm với vẻ thanh lịch tự nhiên và cuốn hút.

Áo sơ mi trắng chiết eo đuôi tôm là biểu tượng của vẻ quý phái trong môi trường công sở ẢNH: LEIKA

Đường gấp ly và chiết eo ôm sát tạo phom dáng đồng hồ cát, tôn trọn vòng eo thon. Cổ áo đứng và phần tà sau đuôi tôm càng làm tăng vẻ kiêu kỳ. Khi phối với quần tây ống suông trung tính, bạn sẽ có ngay bản phối thanh lịch, phù hợp cả đi làm lẫn tham dự sự kiện nhẹ nhàng.

Áo vest chiết eo cho phong cách sang trọng

Chiếc áo vest trắng chiết eo khoác lên mình vẻ đẹp của “quyền lực mềm” ẢNH: BELY

Sắc trắng tinh khôi kết hợp phom chiết eo tinh tế tạo sự thon gọn hoàn hảo. Vai áo được tạo hình bằng các lớp bèo nhún phồng như đóa hoa nở, mang đến nét sang trọng và kiêu hãnh. Khi phối cùng quần ống rộng đồng màu, tổng thể trở nên quyền lực và đầy thu hút.

Chiếc áo vest trắng kem này là tuyệt phẩm cho quý cô yêu thích phong cách thanh lịch ẢNH: @CLAYMORE

Chiết eo tinh tế tôn vóc dáng uyển chuyển cùng phần cổ sen mềm mại viền đen và hàng nút tròn, mang vẻ cổ điển nhưng duyên dáng. Khi phối cùng chân váy ôm sát màu đen, bộ trang phục tạo hiệu ứng tương phản ấn tượng, toát lên hình ảnh người phụ nữ sang trọng và đầy tự tin.

Chiếc áo vest xanh đen chứng minh rằng sự tối giản đôi khi là chìa khóa tạo sức hút ẢNH: NEW DAY

Sọc dọc mảnh tôn dáng thanh mảnh, phần chiết eo và vạt xòe nhẹ tạo phom dáng cân đối. Tay áo ngắn hiện đại kết hợp cùng quần ống rộng đồng màu tạo nên set đồ sành điệu và tràn đầy phong thái tự tin.

Đầm chiết eo giúp khoe đường cong mềm mại

Trong mọi dòng trang phục, đầm chiết eo luôn được xem là biểu tượng của sự nữ tính ẢNH: @EMSPO

Dáng đầm chiết eo giúp tái hiện đường cong tự nhiên của cơ thể một cách tinh tế. Chiếc đầm nâu đất mang đến cảm giác tinh tế và trầm ấm, chiết eo ôm sát cùng cổ tròn kín đáo và tay áo ngắn tạo nên vẻ thanh lịch dịu dàng. Tùng váy chữ A xòe nhẹ đem lại sự mềm mại và thoải mái.

Chiếc đầm xanh than mang sắc thái lãng mạn và tao nhã, chiết eo với nếp xếp ly ôm nhẹ phần bụng giúp che khuyết điểm tinh tế ẢNH: @HERADG

Cổ chữ V cách điệu, tay áo phồng nhẹ và tùng váy xòe lửng tạo tổng thể hài hòa. Khi đi kèm mũ rộng vành màu nhạt và phụ kiện tông trắng bạn như hóa thành một “nàng thơ” đầy cuốn hút.